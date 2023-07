L’État australien de Victoria se retire en tant qu’hôte des Jeux du Commonwealth de 2026

L’État australien de Victoria s’est retiré en tant qu’hôte des Jeux du Commonwealth de 2026 en raison d’une augmentation massive du coût prévu de l’organisation de l’événement multisports.

Le premier ministre de Victoria, Daniel Andrews, a déclaré mardi que son gouvernement avait accepté l’année dernière d’accueillir la prochaine édition de l’événement quadriennal « mais pas à n’importe quel prix ».

Il a déclaré que son gouvernement avait initialement prévu un budget de 2,6 milliards de dollars australiens (2,39 milliards de dollars) pour organiser les Jeux dans cinq villes régionales, mais des estimations récentes évaluent le coût potentiel à 7 milliards de dollars australiens (6,3 milliards de dollars).

Andrews a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il avait informé les organisateurs des Jeux du Commonwealth de la décision de son gouvernement de se retirer du contrat d’hébergement.

« Aujourd’hui, il ne s’agit pas de critiquer ces estimations de coûts », a-t-il déclaré, refusant de décrire les raisons de l’explosion des coûts. « Franchement, 6 à 7 milliards de dollars australiens pour un événement sportif de 12 jours, nous ne faisons pas cela – cela ne représente pas un bon rapport qualité-prix, c’est tous les coûts et aucun avantage. »

La Fédération des Jeux du Commonwealth a publié une déclaration disant que la décision était « extrêmement décevante » pour l’organisation et les athlètes et qu’elle prenait des conseils sur ses options pour trouver une solution pour l’événement en 2026.

Le CGF a déclaré que l’escalade des coûts estimée était principalement due au modèle d’accueil régional et multi-villes et à la décision du gouvernement de Victoria de modifier les plans des sites et d’inclure davantage de sports.

« Nous sommes déçus de n’avoir reçu qu’un préavis de huit heures et qu’aucune considération n’ait été donnée pour discuter de la situation afin de trouver conjointement des solutions avant que cette décision ne soit prise par le gouvernement », indique le communiqué de la CGF.

Les Jeux étaient prévus du 17 au 29 mars dans les centres régionaux de Geelong, Bendigo, Ballarat, Gippsland et Shepparton dans la région de Victoria.

Le gouvernement de l’État avait promu le modèle multi-villes comme un changeur de jeu, avec les cinq centres régionaux accueillant 20 sports et neuf parasports entièrement intégrés.

Le site Web du gouvernement avait précédemment promu Victoria 2026 comme une vitrine de « ce qui fait vibrer les habitants de notre État : notre unité, notre diversité, notre sens de la communauté, notre attitude accueillante et notre amour du sport ».

Birmingham est intervenu pour accueillir les Jeux de 2022 en Angleterre en remplacement de Durban, en Afrique du Sud.

Les Jeux ont débuté sous le nom de Jeux de l’Empire britannique en 1930 à Hamilton, en Ontario, et depuis 1978, ils sont connus sous le nom de Jeux du Commonwealth. L’Angleterre, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Pays de Galles, la Jamaïque, l’Écosse, la Malaisie et l’Inde ont également accueilli les Jeux, qui impliquent des équipes de 54 membres du réseau du Commonwealth et de 17 territoires d’outre-mer et États insulaires.

L’État de Victoria a accueilli les Jeux du Commonwealth de 2006 à Melbourne. La dernière édition des Jeux en Australie a eu lieu sur la Gold Coast, dans l’État du Queensland, en 2018. La Gold Coast fait partie de la région du sud-est du Queensland qui devrait accueillir des événements lors des Jeux olympiques de 2032 à Brisbane.

La dernière fois que le Canada a accueilli l’événement, c’était en 1994, à Victoria.