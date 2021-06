L’État australien de Victoria repousse le verrouillage du «disjoncteur» à la 2e semaine après 15 nouveaux cas de Covid au cours des 2 derniers jours

Après avoir imposé une « disjoncteur » verrouillage de la semaine dernière qui devait expirer le 3 juin, les responsables de la santé de Victoria ont prolongé les politiques de confinement d’une semaine supplémentaire mercredi, a annoncé le premier ministre par intérim de l’État, James Merlino, lors d’une conférence de presse.

« Si nous laissons cette chose suivre son cours, elle explosera » Merlino a déclaré aux journalistes à Melbourne, la capitale de l’État, ajoutant que les nouvelles infections impliquaient une mutation virale détectée pour la première fois en Inde, qui, selon lui, pourrait « devenir incontrôlable et les gens mourront. » On pense que la mutation est plus contagieuse, mais il n’y a aucune preuve qu’elle soit plus mortelle.

Personne… ne veut répéter l’hiver dernier.

Victoria a été initialement placée en détention après que seulement 26 nouveaux cas transmis localement aient été repérés la semaine dernière, dont 12 signalés sur une période de 24 heures, tandis que la prolongation a été déclenchée par 15 autres infections qui sont apparues entre mardi et mercredi. Des dizaines de suspects « sites d’exposition » ont également été identifiés dans l’État, les résidents étant invités à se faire tester s’ils se rendaient récemment dans l’un des endroits.

Le dernier groupe de cas a été retracé à un voyageur qui est revenu d’un voyage à l’étranger. Bien que la personne ait été mise en quarantaine dans l’État d’Australie-Méridionale et testée négative pour le virus, elle s’est ensuite révélée positive après son arrivée à Melbourne.

Deuxième État le plus peuplé d’Australie, Victoria devra désormais faire face à sept autres jours de fermeture stricte, avec ses 5 millions d’habitants autorisés à quitter leur domicile uniquement pour « essentiel » le travail et les voyages, y compris les voyages médicaux, les courses, l’exercice limité et, bien sûr, la vaccination contre le coronavirus. Cependant, certaines des règles ont été assouplies pour les parties les moins peuplées de la région de Victoria, tandis que les restrictions les plus strictes seront étendues à la seule région du Grand Melbourne.

Représentant environ 90% de tous les décès de Covid-19 en Australie depuis le début de l’épidémie mondiale fin 2019, l’État était auparavant confronté à l’un des blocages les plus sévères au monde. Les politiques de confinement antérieures ont été condamnées par les résidents et même certains représentants de l’État comme étant autoritaires, l’ombudsman de Victoria, Deborah Glass, affirmant qu’elles ont violé les droits des résidents dans certains cas et ont peut-être été « contraire à la loi » dans un rapport cinglant l’année dernière.

