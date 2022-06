L’État australien de Victoria est le premier à interdire les symboles nazis et la croix gammée

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

« Le symbole nazi glorifie l’une des idéologies les plus haineuses de l’histoire – son affichage public ne fait que causer davantage de douleur et de division », a déclaré la procureure générale de l’État, Jaclyn Symes.

La nouvelle loi comprend certaines exceptions à des fins religieuses et éducatives. « Le Parlement reconnaît l’importance continue de la croix gammée en tant que symbole ancien et propice de pureté, d’amour, de paix et de bonne fortune dans les religions bouddhiste, hindoue, jaïn et autres », ont écrit les auteurs du projet de loi. L’utilisation abusive de la croix gammée est un affront à ces fidèles, ont-ils ajouté.