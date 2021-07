L’État australien de Victoria entrera dans son cinquième verrouillage au milieu de la menace Delta Covid

Andrews a pris la décision d’imposer jeudi les restrictions au deuxième État le plus peuplé d’Australie. Ils entreront en vigueur à partir de 23h59 heure locale et dureront cinq jours, en réponse à une augmentation des infections liées à la variante Delta. Andrews a déclaré qu’une approche stricte et rapide était nécessaire pour empêcher la propagation du virus. « Si nous agissons maintenant, alors que nous sommes dans la foulée de cette épidémie, nous pouvons nous donner toutes les chances de l’anticiper ».

L’annonce de jeudi verra Victoria plonger dans son cinquième verrouillage depuis le déclenchement de la pandémie – son troisième en 2021 seulement.

Tous les résidents sont soumis à un mandat de séjour à domicile, les seules exceptions pour le départ étant deux heures quotidiennes d’exercice dans un rayon de moins de cinq kilomètres (trois milles), des tâches de soins, de travail, d’éducation ou d’assister à un rendez-vous pour un vaccin contre le coronavirus. Mercredi, les masques faciaux ont également été rendus obligatoires dans tous les lieux publics intérieurs de l’État, mais cela a depuis été étendu aux lieux publics extérieurs pour réduire les taux de transmission.

Victoria a enregistré 27 cas au cours des deux dernières semaines, dont 18 enregistrés mercredi seulement. On pense que la variante Delta hautement contagieuse a été introduite dans l’État de la Nouvelle-Galles du Sud voisine, après que des déménageurs de meubles infectés aient voyagé de Sydney à Melbourne plus tôt cette semaine.

Mercredi, la première ministre de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a prolongé les mesures de verrouillage à Sydney, qui avaient été mises en place le 26 juin. Celles-ci resteront jusqu’à fin juillet au plus tôt. Les infections à coronavirus dans l’État ne montrent aucun signe de ralentissement, les cas approchant maintenant la barre des 900.

Avec Victoria rejoignant Sydney dans les mesures de maintien à domicile, cela signifie que la moitié de la population australienne est désormais en état de confinement.

Le pays avait relativement bien résisté à la pandémie à ses débuts, imposant des fermetures strictes et précoces et fermant ses frontières, et a enregistré jusqu’à présent 31 431 cas et moins de 1 000 décès. Mais il a connu un déploiement lent du vaccin et n’a pas été épargné par la variante Delta qui a fait des ravages dans le monde entier. Au 11 juillet, 10 % de la population australienne était entièrement vaccinée, tandis que près de 27 % avaient reçu une dose.

