L’État australien de Victoria annonce le SIXIÈME verrouillage quelques jours seulement après l’assouplissement des mesures

Le verrouillage d’une semaine à Victoria a été annoncé jeudi et devrait entrer en vigueur à partir de 20h00 heure locale (10h00 GMT).

Andrews a exprimé sa colère face à la réimposition d’une fermeture à l’échelle de l’État : « Je ne peux pas vous dire à quel point je suis déçu de devoir être ici pour faire ça. »

Cependant, le premier ministre victorien a expliqué que ne pas agir pourrait aggraver la situation. « L’alternative est que nous laissions cela fonctionner… nos hôpitaux seront submergés [with] pas des centaines de patients, mais des milliers », il a dit.

Annonce d’un verrouillage de sept jours pour assurer la sécurité des Victoriens : pic.twitter.com/KhO8aLZ6OX – Dan Andrews (@DanielAndrewsMP) 5 août 2021

Le nouveau verrouillage mettra tous les citoyens de Victoria sous mandat de rester à la maison, sauf en cas d’urgence ou s’ils ont besoin d’acheter des produits d’épicerie essentiels. Les rassemblements publics sont interdits, les personnes ne pouvant rencontrer qu’une seule personne choisie dans leur cercle social. Les établissements d’enseignement reviendront également à l’enseignement en ligne.

La décision de placer Victoria sous son sixième verrouillage intervient après que huit nouvelles infections à Covid-19 ont été enregistrées jeudi. La variante Delta hautement contagieuse est soupçonnée d’être responsable de la hausse rapide des cas.

Le deuxième État le plus peuplé d’Australie n’avait pas longtemps quitté son dernier verrouillage, qui s’est terminé le 27 juillet. Andrews avait remercié les agents de santé et la population de Victoria d’avoir respecté l’ordre de séjour à domicile de près de deux semaines et d’avoir joué « leur part pour protéger notre communauté du coronavirus. »

L’État voisin de la Nouvelle-Galles du Sud a toujours du mal à réprimer les nouveaux cas de coronavirus malgré son confinement depuis près de sept semaines et le déploiement de l’armée pour s’assurer que les mesures sont respectées. L’État le plus peuplé d’Australie a observé jeudi son jour le plus meurtrier de la pandémie, avec cinq personnes succombant au virus. La Nouvelle-Galles du Sud a également signalé un chiffre record de 262 cas en une journée.

L’Australie a été relativement indemne lors des précédentes vagues de coronavirus en réagissant rapidement et en mettant en œuvre des mesures de verrouillage strictes. Depuis le début de la pandémie, le pays a enregistré un peu plus de 35 000 cas et 935 décès.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!