L’État australien commence à légiférer pour interdire la croix gammée

SYDNEY (AP) – L’État le plus peuplé d’Australie a fait un grand pas en avant vers l’interdiction des symboles nazis mardi lorsque la chambre basse du Parlement de la Nouvelle-Galles du Sud a adopté un projet de loi qui criminaliserait leur affichage.

Le projet de loi doit passer la chambre haute pour devenir loi.

Victoria, le deuxième État le plus peuplé d’Australie, est devenu en juin le premier en Australie à adopter une loi interdisant l’affichage public de croix gammées nazies.

Les États du Queensland et de Tasmanie ont annoncé des lois similaires, ce qui signifierait que la moitié des huit États et territoires australiens et la plupart de la population australienne seraient interdits d’afficher des symboles nazis.

Le procureur général de la Nouvelle-Galles du Sud, Mark Speakman, a déclaré mardi au Parlement que la croix gammée nazie avait blessé et affligé les membres de la communauté, y compris ceux de confession juive. En 2020, la police de la Nouvelle-Galles du Sud a reçu 31 rapports d’affichage de drapeaux nazis, dont un provenant d’une maison près d’une synagogue de Sydney.

“Les comportements haineux et diffamatoires sont totalement inacceptables dans notre communauté”, a déclaré Speakman.

L’utilisation ou l’affichage de drapeaux nazis ou de souvenirs nazis portant des croix gammées seraient interdits par la loi.

La législation permettrait l’utilisation du symbole à des fins religieuses et éducatives. La croix gammée pour les bouddhistes, les hindous, les jaïns et d’autres communautés religieuses est un symbole ancien et sacré.

Les individus encourent 12 mois de prison ou une amende de 11 000 dollars australiens (7 670 $) pour avoir enfreint les lois, tandis que les entreprises sont passibles d’amendes de 55 000 dollars australiens (38 350 $).

Dans un amendement à la législation, un examen des lois devrait avoir lieu dans un délai de 3 ans et demi après leur entrée en vigueur.

Victoria a fixé des peines de 22 000 dollars australiens (15 340 dollars) et 12 mois de prison pour avoir affiché la croix gammée nazie.

The Associated Press