L’État australien commence à légiférer pour interdire la croix gammée

Victoria, le deuxième État le plus peuplé d’Australie, est devenu en juin le premier en Australie à adopter une loi interdisant l’affichage public de croix gammées nazies.

SYDNEY (Reuters) – L’État le plus peuplé d’Australie a fait un grand pas en avant vers l’interdiction des symboles nazis mardi lorsque la chambre basse du Parlement de la Nouvelle-Galles du Sud a adopté un projet de loi qui criminaliserait leur affichage.

Les États du Queensland et de Tasmanie ont annoncé des lois similaires, ce qui signifierait que la moitié des huit États et territoires australiens et la plupart de la population australienne seraient interdits d’afficher des symboles nazis.