L’État asiatique bloque Wikipédia – médias – RT World News

L’encyclopédie en ligne n’a pas réussi à supprimer le contenu “sacrilège”, a déclaré le régulateur pakistanais

L’accès à Wikipédia a été bloqué au Pakistan après que la plateforme n’a pas réussi à supprimer les contenus jugés offensants, ont rapporté vendredi plusieurs agences de presse, citant le régulateur des médias du pays.

Malahat Obaid, porte-parole de l’Autorité des télécommunications du Pakistan (PTA), a déclaré à Bloomberg que l’agence était en contact avec Wikipedia à ce sujet. Obaid aurait déclaré que l’accès au site Web serait rétabli s’il se conformait aux exigences de la PTA.

Mercredi, la PTA a déclaré qu’elle avait “dégradé” Service de Wikipédia dans le pays pendant 48 heures comme un avertissement. Selon le régulateur, le site Web a ignoré une demande de suppression non spécifiée “contenus sacrilèges”.

“La plate-forme n’a pas respecté la suppression du contenu blasphématoire ni ne s’est présentée devant l’Autorité”, a déclaré la PTA dans un communiqué publié sur son site Web. Le régulateur a ajouté que sa mission était de maintenir “une expérience en ligne sécurisée pour tous les citoyens pakistanais conformément aux lois locales.”

Le blasphème est illégal au Pakistan, un pays à majorité musulmane de plus de 230 millions d’habitants, et peut entraîner une condamnation à mort. En 2020, la PTA a envoyé des avis à Wikipédia et Google, exigeant la suppression du contenu offensant. L’habitué a déclaré à l’époque qu’il avait reçu des plaintes au sujet de Wikipédia affichant des caricatures qui se moquaient du prophète Mahomet, entre autres.