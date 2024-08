L’État annonce un programme d’apprentissage pour boucher les puits de pétrole et de gaz abandonnés

27 août — WILKES-BARRE — L’administration Shapiro et les United Mine Workers of America (UMWA) ont annoncé un nouveau programme d’apprentissage agréé pour former les travailleurs à boucher les puits de pétrole et de gaz, contribuant ainsi à protéger l’environnement et la santé publique tout en fournissant aux travailleurs des compétences recherchées et des salaires permettant de subvenir aux besoins de leur famille.

Le programme de technicien en bouchage de puits de gaz de l’UMWACC – le tout premier programme d’apprentissage enregistré pour l’UMWA – fournit aux travailleurs les connaissances nécessaires pour boucher les puits abandonnés et orphelins qui ont le potentiel de causer des problèmes de santé, de sécurité ou d’environnement et d’atténuer les émissions nocives et de donner un coup de pouce économique aux communautés rurales des Appalaches qui s’éloignent des économies basées sur les combustibles fossiles.

« Nous avons un énorme problème de puits abandonnés en Pennsylvanie, et nous avons besoin de personnes qualifiées et bien formées pour les colmater », a déclaré Jessica Shirley, secrétaire par intérim du Département de la protection de l’environnement (DEP). « Il y a plus de 350 000 puits orphelins et abandonnés dans notre Commonwealth, et ils représentent près de 8 % de nos émissions totales de méthane.

« Tôt ou tard, chaque puits orphelin constituera une menace pour l’environnement et la santé publique, et nous avons besoin de personnes possédant les compétences et la formation nécessaires pour boucher les puits et restaurer le paysage environnant. En plus d’éliminer la menace que représentent les vieux puits, certains puits actifs pourraient trouver une nouvelle vie en tant que puits géothermiques, captant la chaleur enfouie pour produire de l’énergie propre. »

Le programme de technicien en bouchage de puits de gaz est officiellement enregistré auprès du Bureau d’apprentissage et de formation (ATO), hébergé au sein du ministère du Travail et de l’Industrie (L&I), et formera les travailleurs sur les sujets suivants : sécurité, techniques de bouchage de puits, propriétés et compétences du ciment et assainissement des sols.

« L’administration Shapiro s’est engagée à répondre aux besoins des industries en demande et à préparer les travailleurs aux compétences nécessaires pour réussir dans notre marché du travail », a déclaré la secrétaire de L&I Nancy A. Walker. « Le programme d’apprentissage agréé pour les techniciens en bouchage de puits offre une solution à ces deux objectifs, en offrant de réelles opportunités de carrière aux personnes qui se consacrent à la santé environnementale et publique de notre Commonwealth. »

Le président international de l’UMWA, Cecil E. Roberts, a déclaré qu’il s’agissait d’une étape positive pour lutter contre le chômage dans les communautés minières de charbon des Appalaches.

« Ce programme permettra non seulement de stopper les fuites de gaz et de pétrole, mais aussi de fournir aux travailleurs des salaires suffisants pour subvenir aux besoins de leur famille », a déclaré Roberts. « Il faudra probablement des décennies pour boucher les puits abandonnés et orphelins. »

La Pennsylvanie a une longue histoire de développement énergétique, y compris le premier puits de pétrole commercial en 1859. En 2022, le ministère américain de l’Intérieur a accordé à la Pennsylvanie une subvention initiale de 25 millions de dollars pour boucher les puits de gaz orphelins et abandonnés.

Le DEP a bouché plus de 250 puits depuis que le gouverneur Josh Shapiro a pris ses fonctions, soit plus que le nombre de puits bouchés au cours des neuf dernières années combinées.

Le sénateur Casey et ses collègues exhortent le président Biden à déclarer une catastrophe majeure en Pennsylvanie.

Le sénateur américain Bob Casey, démocrate de Scranton, a dirigé cette semaine un groupe bipartisan et bicaméral de membres du Congrès pour exhorter le président Biden à approuver une demande du gouverneur Josh Shapiro pour une déclaration de catastrophe majeure pour le Commonwealth de Pennsylvanie.

Les membres ont exhorté le président à fournir une assistance rapide aux comtés du Commonwealth qui ont connu de violentes tempêtes et des inondations au début du mois.

Si elle est accordée, la déclaration aiderait les Pennsylvaniens à couvrir leurs dépenses et leurs besoins pendant qu’ils se remettent des dégâts causés par la tempête tropicale Debby.

« L’aide individuelle du gouvernement fédéral est essentielle pour aider les ménages et les particuliers à couvrir les dépenses et les besoins non assurés ou sous-assurés pendant qu’ils se remettent des dégâts causés par la tempête tropicale Debby », ont écrit les membres. « Il est déjà évident que plusieurs comtés ont été gravement touchés, laissant de nombreuses personnes déplacées, en particulier certains de nos Pennsylvaniens les plus vulnérables. Pour accélérer les efforts du Commonwealth pour reconstruire et aller de l’avant, nous vous demandons d’approuver rapidement la demande du gouverneur Shapiro. »

En plus du sénateur Casey, la lettre a été signée par : le sénateur américain John Fetterman (D-PA) et les représentants américains Chrissy Houlahan (D-PA-6), Matt Cartwright (D-PA-8), Glenn « GT » Thompson (R-PA-15), Madeleine Dean (D-PA-4) et Susan Wild (D-PA-7).

La Pennsylvanie a reçu plus d’un million de dollars de subventions fédérales pour stimuler les ventes de légumes, de champignons, de fruits et de noix

L’administration Shapiro a annoncé que la Pennsylvanie avait reçu 915 758 $ de fonds fédéraux pour 10 projets visant à accroître la visibilité, la qualité et la compétitivité des cultures spécialisées de l’État, notamment les fruits, les légumes, les champignons et les noix.

Le ministère de l’Agriculture de Pennsylvanie a reçu 94 363 $ supplémentaires pour administrer le programme, portant la subvention totale de la Pennsylvanie à plus de 1,01 million de dollars.

Les fonds représentent une partie des 72,9 millions de dollars accordés à l’échelle nationale par le biais du programme de subventions globales pour les cultures spécialisées du ministère américain de l’Agriculture.

« La Pennsylvanie est un leader national dans le domaine des champignons, des pommes, des pêches, des fleurs et d’autres cultures spécialisées », a déclaré le secrétaire à l’Agriculture de Pennsylvanie, Russell Redding. « Des investissements comme celui-ci permettent à nos producteurs de rester au sommet de leur domaine, d’être demandés par les consommateurs et d’être à la pointe de la technologie pour garder une longueur d’avance sur les maladies, les ravageurs et les menaces climatiques. »

En plus d’un nouveau fonds d’innovation et de conservation agricole de 10 millions de dollars, le budget 2024-25 investit 13 millions de dollars dans le PA Farm Bill, qui comprend le propre programme de subventions globales pour les cultures spécialisées de l’État de Pennsylvanie afin d’améliorer le programme fédéral.

Le projet de loi agricole de Pennsylvanie prévoit des investissements essentiels dans la construction de l’infrastructure de transformation et de commercialisation dont l’industrie a besoin et dans la suppression des barrières entre l’industrie et les travailleurs qui veulent faire partie de son avenir.

« Nous sommes heureux de nous associer une fois de plus à la Pennsylvanie dans le cadre du programme de subventions globales pour les cultures spécialisées », a déclaré Jenny Lester Moffitt, sous-secrétaire de l’USDA chargée des programmes de marketing et de réglementation. « Les projets innovants financés par ce programme renforceront la production et les marchés américains des cultures spécialisées et garantiront aux Américains un accès durable aux fruits, légumes et autres cultures spécialisées frais et cultivés localement, tout en soutenant les producteurs de cultures spécialisées de la région pour assurer leur réussite à long terme. »

Les subventions annoncées aujourd’hui financent des projets axés sur la recherche, le marketing, l’apprentissage et la durabilité des champignons, des pommes, des pommes de terre et d’autres cultures pour lesquelles la Pennsylvanie se classe parmi les meilleurs producteurs du pays.

L’État célèbre la victoire du budget de l’État pour le tourisme en Pennsylvanie

Le secrétaire du Département du développement communautaire et économique (DCED), Rick Siger, a rejoint les dirigeants locaux et les propriétaires d’entreprise cette semaine pour souligner les investissements majeurs du budget bipartisan 2024-2025 du gouverneur Josh Shapiro pour soutenir le tourisme, créer des emplois et stimuler l’économie à travers la Pennsylvanie.

Le budget bipartisan 2024-25 du gouverneur Shapiro comprend un investissement de 15 millions de dollars dans le marketing touristique pour stimuler l’économie, attirer plus de visiteurs et soutenir des emplois bien rémunérés – en s’appuyant sur le lancement par le gouverneur de la marque Great American Getaway pour encourager des dizaines de millions de personnes à quelques heures de route pour visiter la Pennsylvanie.

« Des magnifiques parcs nationaux aux entreprises de loisirs en plein air, en passant par les industries de l’hôtellerie et du divertissement dans tout le Commonwealth, le tourisme est un puissant moteur économique qui génère plus de 76 milliards de dollars par an et soutient plus de 486 000 emplois », a déclaré Siger. « Le gouverneur Shapiro reconnaît que le tourisme profite à presque tous les recoins de la Pennsylvanie. »

La Pennsylvanie est une destination de week-end de choix, à proximité des principaux centres de la côte est, notamment New York, Baltimore et Washington DC.

Les rues principales et les petites villes du Commonwealth, les restaurants et bars de classe mondiale, les événements et les sports de premier plan, les sites historiques renommés, les parcs d’État verdoyants et les loisirs de plein air palpitants peuvent être vécus en un seul week-end par près de 72 millions de personnes qui vivent à moins de quatre heures de route de milliers d’escapades et d’expériences.

La secrétaire du Département de la conservation et des ressources naturelles, Cindy Adams Dunn, a déclaré : « L’investissement dans le tourisme obtenu par le gouverneur Shapiro dans le budget nous aide à montrer aux visiteurs et aux Pennsylvaniens les plaisirs qu’ils peuvent avoir en plein air, ce qui soutient en retour l’économie des communautés locales qui les accueillent et les servent. »

L’Office du tourisme de Pennsylvanie, hébergé au sein du Département du développement communautaire et économique, a pour mission d’inspirer les voyageurs à voyager en Pennsylvanie. Des attractions emblématiques aux trésors cachés, le tourisme en Pennsylvanie contribue à soutenir l’économie de l’État et à créer des emplois pour les entreprises locales, tout en améliorant la qualité de vie des résidents.

Le budget 2024-2025 répond aux principales priorités du gouverneur visant à rendre la Pennsylvanie plus compétitive sur le plan économique et comprend :

— 500 millions de dollars pour le développement du site, dont 400 millions de dollars pour le programme PA SITES (Pennsylvania Strategic Investments to Enhance Sites) ;

— 20 millions de dollars pour le programme Main Street Matters afin de soutenir les petites entreprises et les corridors commerciaux qui sont l’épine dorsale des collectivités de notre Commonwealth;

— 20 millions de dollars de financement public pour les petites entreprises appartenant à des minorités en Pennsylvanie ; et

—15 millions de dollars pour le marketing touristique afin de stimuler l’économie, d’attirer plus de visiteurs et de soutenir des emplois bien rémunérés.

L’administration Shapiro annonce 1 million de dollars pour des subventions pour des campus sans faim

Le ministère de l’Éducation de Pennsylvanie (PDE) a annoncé un financement d’un million de dollars pour les campus sans faim de Pennsylvanie afin d’aider les établissements d’enseignement supérieur (IHE) à mieux servir leurs communautés scolaires et à garantir à leurs étudiants l’accès à la nourriture saine et nutritive dont ils ont besoin pour s’épanouir.

L’année dernière, l’administration Shapiro a accordé 1 million de dollars de subventions à 30 établissements d’enseignement supérieur et écoles privées agréées pour lutter contre la faim chez les étudiants sur les campus du Commonwealth.

« Apprendre et réussir est beaucoup plus difficile lorsque l’on essaie d’apprendre le ventre vide, et l’insécurité alimentaire ne connaît ni limite d’âge ni limite géographique : elle affecte les élèves de la maternelle à l’enseignement supérieur dans toutes les régions du Commonwealth », a déclaré le secrétaire à l’Éducation, le Dr Khalid N. Mumin. « Cette subvention permettra de poursuivre le travail essentiel de lutte contre l’insécurité alimentaire sur les campus universitaires de Pennsylvanie, afin que les étudiants puissent se concentrer sur l’apprentissage plutôt que sur la faim. »

Les candidatures intéressées doivent être déposées via le système eGrants. Des informations supplémentaires sur la subvention sont disponibles sur la page Web de la Pennsylvania Hunger-Free Campus Initiative. Les candidatures seront acceptées jusqu’au 23 septembre 2024, à 23 h 59

Grâce au programme de subventions pour un campus sans faim en Pennsylvanie, les établissements d’enseignement supérieur bénéficiant de la désignation Campus sans faim en Pennsylvanie ou Campus sans faim + en Pennsylvanie peuvent demander un financement compétitif d’un montant allant jusqu’à :

— 20 000 $ pour les établissements comptant 3 000 apprenants ou moins.

— 40 000 $ pour les établissements comptant de 3 001 à 7 000 apprenants.

— 60 000 $ pour les établissements comptant 7 001 apprenants ou plus.

Contactez Bill O’Boyle au 570-991-6118 ou sur Twitter @TLBillOBoyle.