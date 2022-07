L’État annonce un plan de 760 millions de dollars en argent de règlement des opioïdes – Shaw Local

SPRINGFIELD – Le gouverneur JB Pritzker et le procureur général Kwame Raoul ont annoncé vendredi des plans sur la façon dont l’État distribuera sa part des fonds d’un règlement national avec des sociétés d’opioïdes.

L’Illinois s’attend à recevoir environ 760 millions de dollars sur 18 ans d’un règlement national de 26 milliards de dollars avec trois distributeurs d’opioïdes – Cardinal, McKesson et AmerisourceBergen – et un fabricant d’opioïdes, Johnson & Johnson.

“La crise des opioïdes restera comme l’un des exemples les plus inquiétants de cupidité des entreprises et de mauvaise gestion médicale de l’histoire de l’humanité, laissant la place à une épidémie qui est devenue plus meurtrière presque chaque année au cours des 40 dernières années”, a déclaré Pritzker lors d’une conférence de presse. à Chicago.

En vertu d’un décret que Pritzker a annoncé qu’il signerait vendredi, l’argent passera par un nouveau bureau de l’administration des opioïdes qui sera créé au sein du département des services sociaux de l’Illinois.

Cette agence nommera également un administrateur de règlement d’opioïdes à l’échelle de l’État pour s’assurer que les fonds sont utilisés conformément au plan d’action de l’État sur les surdoses, que Pritzker a annoncé plus tôt cette année, et qu’ils sont utilisés pour financer des programmes de récupération et de traitement dans les comtés et municipalités avec le besoin le plus urgent.

L’allocation des fonds sera basée sur les recommandations d’un conseil consultatif nouvellement créé, présidé par le responsable de la santé comportementale de l’État et composé de personnes nommées par l’État et les autorités locales. Le conseil travaillera avec un comité directeur d’État sur les opioïdes existant dirigé par le lieutenant-gouverneur Juliana Stratton et les directeurs de l’État du département de la santé publique de l’Illinois et de l’IDHS.

“Cette crise a atteint les zones urbaines, suburbaines et rurales, tous les types de communautés”, a déclaré Stratton lors de la conférence de presse. «Il est également vrai que les opioïdes ont nui de manière disproportionnée aux communautés BIPOC (noires, autochtones et personnes de couleur). En fait, rien que dans l’Illinois, le taux de mortalité lié aux opioïdes dans les communautés noires était de 55,3 pour 100 000, et c’est le taux le plus élevé de toutes les données démographiques.

Le règlement, qui a été annoncé pour la première fois en juillet 2021, résout plus de 4 000 poursuites intentées à travers le pays par les gouvernements des États et locaux contre les sociétés pharmaceutiques.

Dans l’Illinois, a déclaré Raoul, 94 comtés et 77 municipalités ont signé l’accord. Modalités du règlement précisez le pourcentage des bénéfices que chaque communauté recevra, et ils exigent qu’au moins 85% des fonds soient utilisés pour des programmes qui aideront à résoudre la crise actuelle des opioïdes par le biais d’efforts de traitement, d’éducation et de prévention.

Raoul a noté que l’État devrait recevoir encore plus d’argent à l’avenir d’autres cas nationaux. Il a déclaré que l’Illinois faisait partie d’un règlement national visant à résoudre les réclamations d’opioïdes contre le fabricant de médicaments Mallinckrodt. Ce règlement a été finalisé dans un plan de mise en faillite qui est entré en vigueur le mois dernier et rapportera environ 36 millions de dollars à l’Illinois sur neuf ans.

Raoul a également annoncé la semaine dernière que les procureurs généraux des États avaient conclu des accords de principe avec les fabricants de médicaments Teva et Allegan qui apporteraient jusqu’à 6,6 milliards de dollars d’aide supplémentaire aux États et aux gouvernements locaux du pays.

“Il est important de souligner que la réduction et la résolution de la crise sont l’objectif principal des colonies et des ressources qui en découlent”, a déclaré Raoul. “Contrairement aux grands règlements du passé, la grande majorité des fonds que l’Illinois reçoit par le biais des règlements ira à un fonds de remédiation. Ce fonds sera utilisé pour payer des programmes de réduction dans tout l’État au lieu d’être utilisé pour payer d’autres initiatives non liées.

