L’État annonce le premier crédit d’impôt REV Act au fabricant Decatur – Shaw Local

SPRINGFIELD – L’État a annoncé mardi l’attribution des premières incitations fiscales ciblées sur la fabrication de véhicules électriques rendues possibles par une loi signée par le gouverneur JB Pritzker l’année dernière.

Les incitations proviennent de la loi sur la réinvention des véhicules électriques, qui a été adoptée à la quasi-unanimité et est devenu loi en novembreet fournira une valeur estimée à 2,2 millions de dollars à T/CCI Manufacturing à Decatur.

La loi REV adoptée deux mois après la Loi sur le climat et l’équité en matière d’emploi qui incite à l’adoption des véhicules électriques, guidant la vision de Pritzker de faire de l’Illinois « le meilleur endroit en Amérique du Nord pour conduire et fabriquer un véhicule électrique ».

L’usine Decatur de T/CCI fabrique actuellement des compresseurs pour les voitures à essence. La société prévoit de rééquiper l’installation de Decatur pour produire des compresseurs pour les véhicules électriques avec un investissement estimé à 20 millions de dollars. Actuellement, T/CCI fabrique des compresseurs EV, une pièce qui refroidit les batteries et alimente les systèmes de climatisation des voitures, en Chine et en Inde.

Pritzker et les législateurs locaux ont déclaré que la fabrication de pièces de véhicules électriques au niveau national est nécessaire pour résoudre les problèmes de chaîne d’approvisionnement.

“Grâce à la loi REV, l’Illinois a battu la concurrence internationale pour ramener cet accord à la maison”, a déclaré Pritzker. “Cela signifie que les nouveaux emplois et les emplois qui auraient été à l’étranger restent ici.”

La transition de T/CCI créera 50 nouveaux emplois, tandis que 103 emplois existants devraient être maintenus.

Les incitatifs de la Loi REV ciblent les fabricants de véhicules électriques et de leurs pièces, comme les compresseurs. Les entreprises qui bénéficient des allégements peuvent recevoir un crédit d’impôt sur le revenu de l’État de 75 % ou 100 % des charges sociales retenues pour chaque nouvel employé et de 25 % ou 50 % pour les employés actuels. La loi prévoit également un crédit de 10 % pour les dépenses de formation.

Le bureau du gouverneur a lié l’annonce de mardi à un plan précédemment annoncé visant à fournir 15,3 millions de dollars de financement d’infrastructures publiques au Richland Community College et 6 millions de dollars à la ville de Decatur pour créer un « cluster EV » qui comprend un centre de formation, de recherche et d’innovation en partenariat. avec T/CCI.

«Nous savons que lorsque les entreprises cherchent où s’implanter, le talent est ce qui est le plus important et nous voulons nous assurer que lorsque les entreprises de véhicules électriques se tournent vers l’Illinois pour développer ou implanter une nouvelle entreprise, elles doivent savoir que vous ne trouverez pas un travailler plus dur une main-d’œuvre plus qualifiée », a déclaré mardi la directrice du Département du commerce et des opportunités économiques, Sylvia Garcia, lors d’une conférence de presse.

L’argent de l’infrastructure irait à un centre de simulation climatique sur le campus Decatur de T / CCI, qui permettra de tester de nouvelles technologies liées aux véhicules électriques dans des environnements extrêmes.

“T/CCI est reconnu dans l’industrie comme un leader dans la technologie des compresseurs, ayant déjà développé une plus large gamme de compresseurs EV sur le marché”, a déclaré Richard Demirjian, président de TCCI, dans un communiqué de presse. “Nous sommes ravis d’utiliser notre expertise en matière d’innovation et de fabrication de composants pour faire progresser la position de l’Illinois et créer un partenariat fructueux qui stimule une croissance économique durable.”

Richland et T / CCI travaillent également en partenariat avec le Grainger College of Engineering de l’Université de l’Illinois et la Northern Illinois University sur une académie de formation qui se concentrera sur l’ingénierie avancée des véhicules électriques, la technologie logicielle et les programmes d’apprentissage accrédités.

Modèle de partenariat public-privé, le centre climatique sera ouvert aux entreprises et aux chercheurs cherchant à accélérer l’adoption des nouvelles technologies EV, selon le bureau du gouverneur.

“Ensemble, nous établissons un nouveau modèle pour l’Illinois qui ouvre la voie à la manière dont l’éducation, la recherche et l’industrie travaillent ensemble pour nous faire avancer de manière cohérente plus rapidement, investir dans notre population et développer notre économie”, a déclaré le président du Richland Community College, Cris Valdez. “Cette installation à la pointe de la technologie fournira une formation de classe mondiale en électrification, un programme d’apprentissage enregistré, ainsi que des partenariats industriels immersifs et des tests disponibles pour l’industrie des véhicules électriques.”

Pritzker a déclaré que le partenariat avec le collège communautaire est celui qu’il aimerait imiter dans les communautés de l’État, soulignant unPartenariat entre le fabricant de véhicules électriques Rivian et Heartland Community College à Normal.

