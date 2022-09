L’Alabama pourrait recourir à l’hypoxie azotée au lieu d’une injection létale pour exécuter une condamnation à mort, selon les autorités

L’État américain de l’Alabama pourrait utiliser une nouvelle méthode d’exécution non testée pour appliquer la peine capitale à un détenu plus tard ce mois-ci, a déclaré lundi un avocat devant un tribunal.

Selon James Houts, procureur général adjoint de l’État, l’hypoxie azotée pourrait être utilisée pour exécuter la peine de mort d’Alan Eugene Miller, qui a été reconnu coupable d’avoir tué trois hommes lors d’une fusillade sur le lieu de travail en 1999. La date d’exécution est actuellement fixée au 22 septembre. par injection létale.

L’hypoxie azotée tue en remplaçant l’oxygène par de l’azote. Le condamné à mort peut devoir porter un masque ou une cagoule en plastique, respirer de l’azote et succomber au gaz en quelques minutes sans ressentir la moindre douleur. Cette méthode est approuvée par l’Alabama et deux autres États américains pour les exécutions, mais n’a jamais été utilisée.

La possibilité qu’une nouvelle méthode soit déployée a été évoquée lors d’une récente audience au cours de laquelle Miller a apparemment tenté d’empêcher l’application de la peine. Le détenu de 57 ans a affirmé que l’agent de correction qui était censé lui permettre d’opter pour une autre méthode d’exécution il y a quatre ans avait perdu les documents pertinents.

Dans ce document, le condamné a apparemment choisi cette méthode d’exécution peu orthodoxe au lieu d’une injection létale traditionnelle par peur des aiguilles. Le bureau du procureur général de l’Alabama a fait valoir qu’il n’y avait aucune preuve que cela se soit jamais produit.

Selon Houts, la décision finale d’autoriser ou non la méthode non testée appartient au commissaire aux corrections John Hamm, avec un litige sur la question susceptible de s’ensuivre.

Houts a également déclaré au tribunal que les autorités avaient proposé à Miller de lui équiper d’un masque pour l’utilisation d’azote, mais le condamné a refusé. De plus, l’avocat de Miller a indiqué que son équipe juridique souhaitait plus d’informations sur l’hypoxie azotée, ajoutant qu’ils ne souhaitaient pas que leur client soit le sujet de test de la nouvelle méthode.

Bien que l’hypoxie azotée soit considérée comme un moyen humain d’exécuter des condamnations à mort, il existe un certain degré d’incertitude qui l’entoure. Par exemple, on ne sait pas comment les détenus peuvent être forcés d’inhaler le gaz mortel, ce qui se passerait s’ils retenaient leur souffle ou résistaient, et comment s’assurer que les gardiens et les visiteurs sont à l’abri des vapeurs toxiques.