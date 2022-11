L’État américain légalise les “champignons magiques” — RT World News

Les électeurs du Colorado ont approuvé l’utilisation de drogues hallucinogènes après que les partisans ont vanté leurs prétendus bienfaits médicinaux

Dix ans après être devenu l’un des deux premiers États américains à légaliser l’usage récréatif de la marijuana, le Colorado est devenu le deuxième État à ouvrir la voie à l’usage légal de plusieurs drogues hallucinogènes, connues sous le nom de “champignons magiques.”

Une mesure de vote légalisant l’utilisation de psychédéliques par les personnes de 21 ans et plus a été approuvée par les électeurs du Colorado lors des élections de mi-mandat au Congrès de mardi. Avec 95% des votes comptés et 52,7% exprimés en faveur de la légalisation, l’Associated Press a projeté vendredi que la proposition de vote était victorieuse.

L’initiatiave a appelé à légaliser deux composés psychédéliques, la psilocybine et la psilocine, qui sont utilisés dans les champignons magiques. Il permet l’utilisation de la psilocybine dans des installations agréées par l’État, ainsi que l’utilisation personnelle privée de la psilocybine, de la psilocine et de trois autres psychédéliques.

Les résidents du Colorado seront autorisés à cultiver et à partager les composés, mais les ventes au détail sont interdites. Le médicament sera également interdit d’utilisation dans les lieux publics ou lors de la conduite d’un véhicule.

Une mesure similaire a été adoptée en Oregon en 2020. Des projets de loi de légalisation ont été introduits dans deux autres États, Washington et New York. Des dizaines d’autres États envisagent des projets de loi pour étudier les avantages thérapeutiques des psychédéliques ou pour décriminaliser la possession des composés.















Les partisans ont affirmé que les psychédéliques peuvent être utilisés pour traiter des maladies telles que la dépression, l’anxiété, la dépendance et le trouble de stress post-traumatique. En 2019, la Food and Drug Administration des États-Unis a désigné la psilocybine comme “thérapie révolutionnaire” pour traiter le trouble dépressif majeur, un statut qui pourrait accélérer le développement et l’approbation de nouveaux médicaments contenant le composé.

Les critiques, cependant, ont fait valoir que la création de licences “centres de guérison” enverrait le mauvais message, en particulier aux enfants, que les substances non approuvées par la FDA sont saines, et ouvrirait éventuellement la voie à des dispensaires récréatifs de la drogue.