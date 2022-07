L’État américain interdit de filmer les flics de trop près – News 24

L’Arizona a adopté une loi interdisant aux résidents de filmer des policiers à bout portant, menaçant d’accusations de délit les contrevenants à quelques exceptions près.

Le gouverneur républicain Doug Ducey a signé le projet de loi vendredi, après qu’il a été présenté plus tôt cette année par son collègue membre du GOP John Kavanagh, un représentant de l’État qui a insisté sur le fait qu’il était “déraisonnable, inutile et dangereux” pour filmer les forces de l’ordre en gros plan.

Prévue pour entrer en vigueur en septembre, la mesure rend “Il est illégal pour une personne de faire sciemment un enregistrement vidéo d’une activité d’application de la loi” à moins de 8 pieds, bien que les contrevenants auront droit à un avertissement avant d’être pénalisés.

La nouvelle loi comporte cependant plusieurs mises en garde, car elle permet aux personnes qui sont elles-mêmes soumises à un interrogatoire de police de filmer à une distance plus proche, ainsi que celles qui se trouvent dans des véhicules lors d’arrêts de circulation ou d’autres espaces clos plus petits sur une propriété privée, tant qu’ils le font. pas interférer avec “actions policières légales”.















La définition du gouvernement de l’État pour “activité d’application de la loi” comprend tout interrogatoire d’un suspect, les arrestations, ainsi que les cas dans lesquels les agents ont affaire à “une personne émotionnellement perturbée ou désordonnée.”

Selon le projet First Amendment Watch de l’Université de New York, plus de la moitié de la population américaine vit dans des États où les tribunaux ont reconnu le droit de filmer la police, beaucoup concluant qu’il s’agit d’une activité protégée par la Constitution. L’Arizona fait partie de ces États, ouvrant potentiellement la voie à des contestations judiciaires de la nouvelle loi.

En février, la National Press Photographers Association et 23 autres libertés civiles et organisations journalistiques ont rédigé une lettre ouverte condamnant le projet de loi, qui proposait à l’époque une limite plus grande de 15 pieds.

“Nous sommes extrêmement préoccupés par le fait que ce langage viole non seulement les clauses de liberté d’expression et de presse du premier amendement, mais va également à l’encontre du ‘droit clairement établi’ de photographier et d’enregistrer des policiers”, a-t-il ajouté. la lettre disait, ajoutant qu’un tel droit avait été codifié d’innombrables fois dans des décisions de justice à travers le pays.