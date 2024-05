L’État américain cherche à requalifier les « délinquants » en « individus touchés par la justice » — RT World News

Les opposants à la proposition estiment qu’elle témoigne d’un manque de respect envers les victimes de crimes violents.

Les législateurs de l’État américain de l’Illinois ont approuvé un projet de loi controversé facture changer le terme « délinquant » dans le Code criminel et classer les personnes reconnues coupables d’un crime comme « la justice a eu un impact sur les individus ».

Le projet de loi 440, qui comprend le changement de nom, a été adopté mardi par la Chambre et le Sénat de l’Illinois et a été envoyé au gouverneur JB Pritzker pour sa signature. Le projet de loi ajoute également une représentation du Département des services correctionnels de l’Illinois (DOC) au conseil de surveillance du Adult Redeploy Illinois (ARI).

Le programme ARI a été créé pour accroître les alternatives à l’incarcération pour les personnes accusées d’être admissibles à la probation. Il vise à maintenir les délinquants non violents hors des prisons grâce à des services de conseil, de traitement de la toxicomanie, de thérapie de santé mentale et de localisation des lieux de travail.

La proposition a suscité un débat houleux parmi les législateurs. Certains sénateurs ont appelé à voter « non », arguant que le changement de nom pourrait coûter des milliers de dollars aux contribuables.

« À maintes reprises, nous changeons sans cesse le nom de la manière dont nous désignons ceux qui se sont lancés dans des activités criminelles, et chaque fois que nous apportons ce changement, chaque agence doit apporter ce changement sur chacun de ses documents. » » a déclaré la sénatrice républicaine de l'État Terri Bryant lors d'une audience, selon les médias locaux.















Les législateurs opposés au projet de loi ont également déclaré que se concentrer sur le délinquant manquait de respect aux victimes de crimes violents. Selon le sénateur républicain Steve McClure, le projet de loi supprime toute responsabilité pour les personnes qui commettent des actes criminels.

« Ces excuses pour le criminel, la personne qui choisit de commettre des crimes au détriment de nos victimes, les personnes qui ne choisissent pas d’être victimes de crimes, est absolument incroyable », a-t-il ajouté. dit McClure.

Parallèlement, les partisans du projet de loi ont souligné le succès du programme ARI dans la réduction de la criminalité et le fait qu’il comporte des critères d’éligibilité. Plus précisément, les personnes participant au programme doivent être des primo-délinquants.

« Nous ajoutons le DOC, les services sociaux, la probation pour adultes de Sangamon et du comté de Cook et deux membres qui ont fait l’expérience du système ARI en tant que délinquants ou en tant qu’individus touchés par la justice », » a déclaré le sénateur démocrate Robert Peters. Il a exhorté ses collègues à ne pas s’attarder sur le changement de terme et a souligné que le conseil de surveillance du programme pourrait bénéficier d’une plus grande représentation.