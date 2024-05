L’État allemand va enseigner l’ukrainien dans les écoles – médias — RT World News

Le ministère de l’Éducation de Hesse déclare vouloir contribuer à une meilleure intégration des quelque 20 000 réfugiés résidant actuellement dans la région

Le Land allemand de Hesse, situé dans le centre-ouest du pays, a introduit l’ukrainien comme deuxième langue étrangère pour l’année scolaire 2024-25, a annoncé vendredi le ministère local de l’Éducation et de la Culture sur son site Internet.

Alors que d’autres Länder allemands proposent des cours individuels d’ukrainien, celui-ci n’est jusqu’à présent pas enseigné comme langue étrangère dans les écoles du pays.

Selon le communiqué du ministère, cette mesure vise à contribuer à l’intégration des réfugiés ukrainiens vivant actuellement dans la région, dont quelque 20 000 étudiants et 300 enseignants.

« Nous voulons offrir aux nombreux jeunes et enseignants ukrainiens des perspectives de formation et de carrière encore meilleures, adaptées à leurs talents individuels – également pour la reconstruction de leur propre pays – et envoyer un signal clair de solidarité en ces temps difficiles. » a déclaré Armin Schwarz, ministre de l’Éducation et de la Culture de Hesse.

L’année scolaire à venir sera une période d’essai, a déclaré Schwarz, signalant que l’ajout de l’ukrainien au programme pourrait devenir permanent. Cela dépendra du nombre d’étudiants intéressés par la langue, ainsi que de la volonté de chaque école de l’ajouter à son portefeuille. Schwarz a noté que les étudiants sans connaissance préalable de l’ukrainien seraient également invités à le choisir comme deuxième langue étrangère.















L’ambassadeur d’Ukraine en Allemagne, Alexeï Makeev, a remercié les autorités de Hesse pour le « décision exemplaire ».

« Nous y voyons une reconnaissance de l’ukrainien comme langue européenne importante. Cela allégera le fardeau de nos étudiants… et constituera un bon exemple pour toutes les autres régions allemandes.» il a déclaré.

L’Allemagne figure parmi les principales destinations de l’UE pour les réfugiés ukrainiens depuis le début du conflit russo-ukrainien en février 2022. En janvier de cette année, le pays avait accueilli plus de 1,2 million de personnes en provenance d’Ukraine, soit environ un quart du total des réfugiés ukrainiens. estimé à 4,3 millions, selon les statistiques de l’UE.

Les Ukrainiens affluent vers la région en raison du statut de protection temporaire introduit par le Conseil européen au début du conflit, qui leur accorde le droit à un séjour prolongé sans visa, à un hébergement, à des soins médicaux, à un emploi et à une éducation. Le régime de protection est actuellement en vigueur jusqu’en mars 2025.