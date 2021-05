L’État allemand de Saxe désigne officiellement le mouvement anti-islam et anti-immigrés Pegida comme «  extrémiste  »

Le mouvement Pegida (Européens patriotiques contre l’islamisation de l’Occident) est désormais officiellement considéré comme une organisation extrémiste à part entière « Lieu de naissance » – État fédéral allemand de Saxe. L’organisation a vu le jour pour la première fois dans la région en octobre 2014, lorsque l’Europe a vu un afflux massif de réfugiés et de migrants en provenance du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.



Le groupe s’est positionné comme un mouvement populaire s’opposant à ce qu’il appelait une islamisation rampante de l’Europe, et a pris de l’importance en raison des rassemblements massifs qu’il a organisés pour montrer son mécontentement à l’égard de la « porte ouverte » politique de la chancelière allemande Angela Merkel.

Au fil des années, le groupe s’est éloigné de son «Hétérogène» racines et «Demandes modérées» et à la place adopté «De plus en plus radical et finalement extrémiste» opinions, la branche régionale de l’Office fédéral pour la protection de la Constitution (BfV) – un service de sécurité chargé de lutter contre l’extrémisme – a déclaré dans un communiqué, expliquant sa décision.



«Des extrémistes d’extrême droite avérés ont eu une influence significative» sur le mouvement ces dernières années, a déclaré le service de sécurité, ajoutant qu’ils agissaient comme « Organisateurs, conférenciers et gestionnaires » des événements Pegida. Le groupe a également commencé à épouser des opinions qui contredisent directement la loi fondamentale allemande, a noté le BfV, ajoutant que le mouvement « rejeté » l’état de droit et le rôle du parlement.

En donnant une tribune à divers extrémistes d’extrême droite, Pegida a également joué le rôle de «pivot» entre les groupes d’extrême droite et les gens ordinaires, a déclaré le chef de la branche régionale du BfV en Saxe, Dirk-Martin Christian, dans un communiqué.

«La pénétration toujours plus profonde qui en résulte des idées extrémistes d’extrême droite au cœur de [our] la société est une menace sérieuse pour notre ordre social libre et démocratique à long terme », il ajouta.

cependant, «Participants pacifiques» des rassemblements organisés par Pegida, qui a simplement utilisé leur «Droit fondamental à la liberté d’expression», N’ayez rien à craindre, puisque le service de sécurité ne les mettra pas sous surveillance, a-t-il assuré.

Pegida a été accusée à plusieurs reprises de flirter avec la scène d’extrême droite en Allemagne. Les membres du mouvement n’étaient pas non plus étrangers à la controverse. Son fondateur, Lutz Bachmann, a été contraint de démissionner de son rôle de leader de Pegida en janvier 2015 après qu’une photo de lui habillé en Adolf Hitler soit apparue en ligne.

Au fil des années qui se sont écoulées depuis la crise des réfugiés, le mouvement est devenu beaucoup moins perceptible. Cependant, il semble également avoir dépassé l’Allemagne, car les partisans de Pegida ont parfois tenté d’organiser des rassemblements dans divers pays, dont la Norvège, le Danemark, l’Espagne, la Suisse et la Belgique.

