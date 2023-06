L’État aide le comté de Will à prendre des terres pour les routes – Shaw Local

Le comté de Will avancera plus rapidement sur cinq projets routiers grâce à la législation de l’État, dont un qui devrait faciliter le passage des camions à une intersection de la région de Joliet.

Le gouverneur JB Pritzker a annoncé vendredi une longue liste de lois qu’il avait signées, y compris le projet de loi 0217. Le projet de loi donne au comté de Will le pouvoir de prendre rapidement certains terrains dont il a besoin pour des projets de construction de routes.

Ce projet de loi permettra au comté de Will de commencer en 2024 ou 2025 des améliorations routières qui incluent plus de voies à l’intersection de la route 52 et du chemin Laraway, a déclaré un responsable du comté de Will.

L’intersection est l’une des voies de camions très fréquentées de la région de Joliet avec un terminal de camions Estes Express Lines situé à proximité et avec des camions utilisant Laraway Road comme voie d’accès vers et depuis le centre intermodal CenterPoint et d’autres développements d’entrepôts à Joliet.

L’intersection a maintenant trois voies dont une voie centrale sur la route 52 et Laraway. L’amélioration ajoutera deux voies sur les deux routes à l’intersection.

Le directeur des transports du comté de Will, Jeff Ronaldson, a déclaré que le comté avait demandé la législation de l’État en raison d’un arriéré de cas de domaine éminent qui a commencé avec la pandémie de COVID-19.

« Si vous lancez une affaire de condamnation foncière maintenant, le procureur de l’État a déclaré que cela prendrait trois à cinq ans », a déclaré Ronaldson.

La prise rapide permet au comté de payer un prix préliminaire pour le terrain déterminé comme une juste compensation par un tribunal et de commencer la construction pendant qu’un prix final est décidé.

Les cas concernent généralement des tranches de terrain nécessaires à l’amélioration des routes.

Ronaldson a déclaré que le comté s’était déjà adressé à l’État pour obtenir une législation rapide visant à accélérer les améliorations routières sur Weber Road à la nouvelle intersection de l’Interstate 55 et à Renwick Road.

Les autres projets touchés par la législation nouvellement approuvée comprennent :