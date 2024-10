L’État affronte le CMP et le Versant devant un tribunal fédéral au sujet de l’interdiction des dépenses électorales étrangères

9 octobre — Les avocats de l’État du Maine et de deux grandes sociétés de services publics ont débattu mercredi devant la cour d’appel fédérale de la légalité d’une loi de l’État adoptée par les électeurs l’année dernière qui interdit aux gouvernements étrangers de dépenser de l’argent pour les courses électorales et les campagnes référendaires au niveau national et local.

Le tribunal de district américain de Portland s’est trompé au début de cette année lorsqu’il a accordé une injonction préliminaire empêchant son application, a soutenu Jonathan Bolton, procureur général adjoint représentant la Commission du Maine sur l’éthique gouvernementale et les pratiques électorales et le procureur général du Maine, Aaron Frey.

La nouvelle loi est importante pour empêcher des dépenses d’entités étrangères similaires à celles que le Maine a connues avant le référendum de 2021 sur l’arrêt ou non d’un corridor de transport d’électricité controversé, a-t-il déclaré devant un panel de trois juges de la Cour d’appel américaine pour le premier circuit de Boston.

Joshua Dunlap, avocat de Central Maine Power Co., qui a contesté pour la première fois la nouvelle loi dans un procès à la fin de l’année dernière, a déclaré aux juges que le gouvernement ne devrait pas être en mesure de faire taire les entreprises et les citoyens en raison d’une faible participation étrangère. Un gouvernement étranger doit posséder ou contrôler au moins 5 % d’une entité pour qu’il lui soit interdit de dépenser en campagne en vertu de la loi.

« Nous pensons que le tribunal de district a agi dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire en concluant que la loi en discussion aujourd’hui est apparemment invalide en vertu du premier amendement », a déclaré Paul McDonald, avocat de Versant Power et de son propriétaire, Enmax Corp. Versant a déposé une plainte distincte et similaire à en même temps que le CMP, contestant également la constitutionnalité de la nouvelle loi.

Le panel de juges a entendu les plaidoiries mercredi et rendra une décision écrite à une date ultérieure.

L’audience fait suite à la décision de la juge du tribunal de district américain Nancy Torresen d’émettre une injonction préliminaire en février, empêchant l’État d’appliquer la loi jusqu’à ce qu’elle rende un jugement final dans l’affaire. Torresen avait signalé à l’époque qu’elle rejetterait probablement la nouvelle loi après un examen complet.

Le procureur général et la commission d’éthique de l’État ont fait appel de cette décision, affirmant que le tribunal de district avait abusé de son pouvoir discrétionnaire en concluant que la loi était probablement inconstitutionnelle et arguant que l’injonction était trop large.

IMPACT DE LA PAROLE LIBRE DES QUESTIONS DES JUGES

Les arguments et les questions de mercredi portaient en grande partie sur le seuil de 5 % fixé par la loi pour déterminer si une entité est sous l’influence d’un gouvernement étranger. Les juges, en particulier le juge Seth Aframe, semblaient sceptiques quant au fait que la loi soit rédigée suffisamment clairement et qu’elle n’aurait pas un impact dissuasif sur la liberté d’expression.

Ses questions semblaient faire écho à une préoccupation soulevée par Torresen dans son injonction, qualifiant d’arbitraire le seuil de 5 % de participation étrangère et affirmant qu’il interdirait une quantité substantielle d’expressions protégées.

Aframe a souligné que les fluctuations du marché pourraient entraîner des incohérences dans la manière dont la loi s’appliquerait aux entreprises. « Aujourd’hui, je pourrais pouvoir parler, demain, moi, l’entreprise ne le pourra pas, et cela dépend des aléas du marché », a-t-il déclaré. « Cela semble être une façon étrange de tracer des limites. Aujourd’hui, nous sommes à 4,8%. Demain, nous sommes à 5,2%. Nous devons retirer nos publicités. Mais le lendemain, nous pourrons les remettre. »

Il a qualifié le seuil de « cible mouvante » et a déclaré qu’il aurait probablement un effet dissuasif.

« La chose à faire est d’exagérer car des sanctions pénales sont associées à cela et de rester à l’écart de la ligne », a-t-il déclaré. « C’est mauvais parce que cela supprime la liberté d’expression du système. »

Bolton a déclaré que les mêmes fluctuations pourraient exister si le seuil était de 50 %. Il a déclaré que 5 % peuvent équivaloir à des milliards de dollars d’intérêts détenus par un gouvernement étranger. « Et cela donne au gouvernement étranger la possibilité d’influencer les affaires des entreprises, soit activement, soit passivement, du fait que les dirigeants d’entreprise peuvent se rendre compte qu’ils doivent apaiser l’un de leurs principaux actionnaires », a-t-il déclaré.

Les juges ont également soulevé la question de savoir s’il serait problématique que plusieurs gouvernements étrangers détiennent chacun moins de 5 % mais collectivement plus de 5 %. Bolton a déclaré que ce ne serait pas le cas et que la loi exige qu’un seul gouvernement étranger détienne moins de 5 %.

« Il n’y a aucune raison de penser que, si vous avez 13 gouvernements étrangers, tous leurs intérêts seront alignés et qu’ils agiront tous de concert », a-t-il déclaré.

Aframe a rétorqué qu’une telle situation semblait problématique. « Et pourtant, le problème avec la loi est que, dans un certain sens, tout le monde est susceptible d’être aligné », a-t-il déclaré, « parce que l’entreprise a pour objectif de maximiser ses profits ».

Il s’est également dit troublé par la définition de la propriété étrangère dans la loi. « Quand je lis cette définition, je ne sais même pas si le secrétaire d’État des États-Unis saurait qui est couvert par un gouvernement étranger lorsqu’il s’agit d’un groupe de facto qui pourrait contrôler une partie d’un pays. , y compris les insurgés », a déclaré Aframe. « Donc, d’une manière ou d’une autre, une entreprise est censée découvrir qui sont ces gouvernements étrangers. (…) C’est une chose très nuancée et changeante. »

Aframe a déclaré que la loi semble présenter un « problème classique de refroidissement ».

« Je suis PDG. Cela entraîne des sanctions pénales, n’est-ce pas ? Et donc, je pourrais aller en prison si je ne fais pas les choses correctement. … Mon choix est de rester en dehors de cela parce que je ne veux pas y aller. en prison. Et n’est-ce pas exactement ce dont nous parlons dans le contexte du Premier Amendement lorsque nous parlons de refroidissement ? dit-il.

LE RÉFÉRENDUM A SUIVI LE DÉBAT DU COULOIR

Bolton a déclaré que le Maine avait tout intérêt à contrôler l’influence étrangère sur les référendums et qu’il existe des preuves récentes que cette question pose problème.

« Ce n’est pas une loi qui traite d’un problème abstrait ou hypothétique », a-t-il déclaré. « C’était un problème qui s’était produit récemment dans le Maine. »

Le seuil de 5 %, a-t-il déclaré, est une mesure efficace pour mettre fin à l’influence étrangère ou à son apparition.

« Dans chaque cas où vous avez un détenteur de bloc détenant une participation importante dans une société, il y aura au moins une influence passive dans la mesure où la direction de l’entreprise sera consciente qu’elle a un investisseur majeur qui est un gouvernement étranger, et ils vont réfléchir à la manière de s’assurer qu’ils apaisent ces intérêts », a déclaré Bolton.

Le référendum de 2023 a été proposé en réponse aux dépenses record lors d’un référendum de 2021 visant à mettre fin à un corridor de transport d’électricité controversé dans l’ouest du Maine. Il a été approuvé avec 86 % des voix dans tout l’État.

Hydro-Québec, qui appartient entièrement au Québec et qui utiliserait la ligne de transport pour acheminer l’électricité du Québec vers la Nouvelle-Angleterre, a dépensé plus de 23,3 millions de dollars pour tenter de faire échouer la mesure et de protéger le projet. Et Avangrid, la société mère espagnole de Central Maine Power, faisait partie d’un groupe qui a dépensé plus de 42 millions de dollars pour s’opposer à cette mesure.

Dunlap, l’avocat représentant CMP mercredi, s’est prononcé contre le seuil de participation de 5 % comme moyen de déterminer ce qui constitue une entité sous influence étrangère et a déclaré que le contrôle, et pas seulement la propriété, d’une entreprise devrait être examiné. « Ce qu’il faut examiner, ce sont également d’autres mesures de contrôle comme le droit de vote, la capacité de nommer des administrateurs, des membres du conseil d’administration, d’autres choses de ce genre », a-t-il déclaré.

En réponse à un juge soulevant à nouveau des inquiétudes concernant le flou du statut, Dunlap a déclaré qu’il était d’accord. « Il y a de nombreux problèmes de flou dans cette loi », a-t-il déclaré.

L’exécutif de circuit de la cour d’appel a déclaré mercredi que les décisions écrites du tribunal prennent généralement au moins trois mois à compter du moment des plaidoiries. Après l’appel interjeté contre l’injonction, l’affaire devrait être renvoyée devant le tribunal de district américain de Portland.

