L’état actuel de la santé mentale des hommes

ŒIL DE CÔTE À 20 $ la livre. Rivières atmosphériques. Feux de forêt. Des fusillades de masse. Le Covid explose (encore). La politisation de tout. Le grand nombre de fois où vous devez saisir des codes d’authentification à deux facteurs. Nous avons affaire à beaucoup de choses. Ou peut-être que nous ne traitons pas. Nous avons décidé de nous enregistrer et de voir ce que vous avez à dire. Comment vas-tu, vraiment ? Nous venons de recevoir les résultats de notre enquête sur la santé des hommes en Amérique, menée auprès d’un échantillon représentatif de 1 512 hommes dans tout le pays, pour savoir si vous êtes en difficulté ou si vous êtes secrètement zen. Qu’est-ce qui vous stresse, comment y faites-vous face et où avez-vous besoin d’un peu d’aide ? Dans un monde où il est enfin acceptable de ne pas aller bien, vous nous avez dit où vous en étiez. Il y a beaucoup d’anxiété. Beaucoup de dépression. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent bien. Voyez comment vous allez et inspirez-vous pour amener votre propre santé mentale à un niveau où elle peut vous aider à obtenir ce que vous voulez de la vie.

NOUS SOMMES INQUIÉTÉS. TOI a dit que vous vous sentiez anxieux la plupart du temps, à propos de beaucoup de choses. Et oui, il y a de quoi s’inquiéter, et oui, une certaine anxiété est saine. “Mais si vous ne parvenez pas à vous distraire de vos symptômes (comme l’inquiétude, l’angoisse ou la tension) et que vous ne parvenez pas à pivoter ou à vous calmer, c’est le signe que l’anxiété est un problème”, explique le psychiatre. Marques Tracey, MDauteur de

sont les plus inquiets à propos de l’ARGENT sur leur VIE PERSONNELLE a propos du travail à propos des ACTUALITÉS/ÉVÉNEMENTS MONDIAUX

Tout le monde peut soulager son anxiété en en comprenant davantage. “Les pensées anxieuses sont comme des chemises dans votre placard”, explique un thérapeute Kier Gaines. “On peut les observer sans les porter.”

Ses conseils pour diminuer ces sentiments : COMMENCEZ PAR REMARQUER CE QUE VOUS PENSEZ À L’ANXIÉTÉ. L’accueillez-vous avec culpabilité ou embarras ? Regrettez-vous la façon dont fonctionne votre cerveau ? Accueillez-le avec curiosité. Essayez moins « Je déteste penser de cette façon » et plus « Je me demande ce qui m’a fait penser comme ça ? RECONNAISSEZ QUE VOS SENTIMENTS SONT VALIDES, MAIS CE NE SONT PAS DES FAITS. Il est important de séparer qui nous sommes de ce que nous ressentons. Vous n’êtes pas une personne anxieuse. Vous êtes une personne qui éprouve de l’anxiété. Il ne s’agit pas seulement de sémantique : les mots et les pensées façonnent fortement l’identité.

Bien que ce ne soit pas le cas indiquent nécessairement un trouble dépressif majeur, cela reste un signal important. Parlez à un professionnel de la santé mentale ou à un proche et investissez dans des stratégies favorisant un esprit sain, comme méditer, mieux manger, mieux dormir et bouger davantage, explique MH conseiller en psychiatrie Gregory Scott Brown, MD

Gardez à l’esprit que la dépression n’est pas toujours synonyme de tristesse. Ces symptômes surprenants peuvent également indiquer une dépression : irritabilité, perte d’appétit ou excès alimentaires, perte d’intérêt pour les passe-temps, s’isoler des autres et avoir un moindre intérêt pour le sexe.

QUATRE-VINGT-QUINZE POUR CENT DE les hommes interrogés déclarent que la santé mentale est tout aussi importante que, sinon plus plus important que la santé physique. Plus les hommes sont âgés, plus ils sont susceptibles de faire de la santé mentale une priorité.

Félicitations, vous passez à l’action

Au milieu d’une épidémie de solitude, le fait de « passer du temps seul » comme stratégie privilégiée est surprenant, déclare le Dr Brown. «Mais je comprends. Le temps passé seul permet aux hommes de renouer avec eux-mêmes et de prendre du temps pour prendre soin d’eux-mêmes.

Félicitations également : vous êtes prêt à expérimenter pour vous sentir bien… « Ce chiffre est passionnant mais pas surprenant », déclare MH Drew Ramsey, conseiller en psychiatrie. On estime que 3 millions de personnes souffrent de dépression résistante au traitement, dit-il, « et elles ont hâte de trouver quelque chose qui fonctionnera ». Si vous êtes intéressé par un psychédélique, assurez-vous d’être correctement sélectionné au préalable et d’en faire l’expérience quelque part avec des professionnels qualifiés pour vous aider.

Ce n’est pas nécessairement si génial. «Il est inquiétant de voir le nombre de personnes qui se tournent vers une solution miracle ou un supplément pour prendre soin de l’organe le plus complexe et le plus nuancé de votre corps, à savoir votre cerveau», explique le Dr Ramsey. Les nutriments contenus dans les suppléments peuvent aider à soulager les symptômes dépressifs, mais ceux provenant de vrais aliments vous aideront à aller plus loin.

ALORS MAINTENANT QUE Si vous savez où vous réussissez et où vous pourriez faire mieux, utilisez ces quatre stratégies pour améliorer votre santé mentale :

Lorsque nous vous avons demandé pourquoi vous ne prenez pas soin de votre santé mentale : d’entre vous disent que vous NE SAVEZ PAS par où commencer dire de l’ARGENT dire TEMPS Le Dr Marks affirme que prendre soin de son esprit ne consiste pas toujours à ajouter quelque chose à sa vie. Parfois, il faut soustraire. Libérez votre esprit en réduisant le nombre de tâches multitâches que vous effectuez. Faites simplement ce qui est nécessaire à ce moment-là et arrêtez de penser à ce que vous devez faire ensuite.

Il est temps de briser le mythe selon lequel il faut consacrer beaucoup de temps et d’argent pour être en bonne santé mentale. Les stratégies de soins personnels reposent sur des données scientifiques, explique le Dr Brown. “Se concentrer sur sa respiration, bien manger, faire de l’exercice et adopter de bonnes habitudes de sommeil améliorent votre santé mentale sans bouleverser votre budget”, dit-il.

des hommes âgés de 60 ans et plus n’ont JAMAIS PARLÉ DE LEURS SENTIMENTS AVEC D’AUTRES HOMMES. des hommes âgés de 30 à 39 ans disent la même chose. d’entre vous disent avoir UN OU PLUSIEURS AMI SUR LEQUEL VOUS COMPEZ et/ou QUI COMPTENT SUR VOUS.

C’est super, mais tu dois leur parler. « Les hommes traversent une tonne de changements dans leur vie et d’expériences difficiles. Ces sentiments doivent aller quelque part, et cela aide s’ils atterrissent entre les mains d’autres hommes en qui vous avez confiance et avec lesquels vous avez vécu des expériences similaires », explique Gaines. Vous n’êtes pas obligé de choisir quelqu’un de bavard. Gaines souligne que « beaucoup de gens n’ont pas besoin d’une réponse, juste d’une oreille. Vous serez surpris de voir combien de personnes expriment leurs sentiments et atterrissent sur les rives d’une solution réalisable.

Sept à neuf heures sont recommandées, mais la moitié des hommes blancs et asiatiques ne dorment pas suffisamment et plus de la moitié des hommes noirs, hispaniques et latinos ne dorment pas suffisamment. Voici comment changer cela.

Lorsque nous vous avons demandé quelle habitude de santé mentale vous souhaitiez adopter, dormir suffisamment était en tête de liste (avec faire de l’exercice régulièrement). Intelligent, puisque seulement 43 pour cent d’entre vous bénéficient des sept à neuf heures de z recommandées. « Vous ne pouvez pas être dans un bon état mental et nuire à votre sommeil », déclare MH conseiller en sommeil W. Christopher Winter, MD

«Il faut des efforts et de l’intention pour planifier l’heure du coucher», explique le Dr Marks. “Il est important de considérer le sommeil comme une période de temps que nous devons consacrer, et non comme quelque chose que nous faisons lorsque nous avons terminé tout le reste.” Décidez d’une heure. Donnez-lui la priorité. « J’ai même demandé à des patients de régler des alarmes ou d’éteindre leurs lumières à l’heure du coucher afin de ne pas perdre la notion du temps », explique le Dr Winter.

Il est important de savoir que les médicaments contre l’anxiété à action brève (benzodiazépines comme Xanax et Ativan) peuvent être utiles en cas d’anxiété extrême (par exemple, de nombreuses crises de panique par jour). Mais parfois, ils aggravent l’anxiété et il peut être difficile de s’en débarrasser. Les antidépresseurs sont souvent un meilleur premier choix

Parmi les problèmes liés à l’alcool : Votre corps produit de la sérotonine après quelques verres (antidépresseur !) mais peut aussi en produire moins lorsque vous êtes sobre. Et le cannabis est délicat. Certaines recherches suggèrent que les variétés à faibles concentrations de THC pourraient améliorer l’anxiété. Un taux élevé de THC (plus de 10 %) peut aggraver la situation chez certaines personnes.

Méthodologie: La santé des hommes a mené cette enquête auprès de 1 512 hommes aux États-Unis. L’échantillon était un recensement équilibré en termes d’âge, de région, d’origine ethnique et de revenu. La période de collecte de données s’étend du 21 juin au 11 juillet 2023. La marge d’erreur pour cette enquête est de ±3 % à un niveau de confiance de 95 %. L’enquête a été distribuée aux particuliers via SurveyMonkey, Inc., San Mateo, Californie. www.surveymonkey.com