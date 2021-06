L’État accueille les touristes au milieu de la prolifération d’algues

Des panaches de bactéries océaniques toxiques connues sous le nom de marée rouge ont continué de remonter la côte ouest de la Floride, parsemant des milliers de poissons morts sur les plages tandis que les responsables de l’État tentaient de rassurer les Floridiens et les touristes potentiels jeudi que l’épidémie était prise au sérieux mais n’est pas aussi grave que il semblerait.

Alors que l’économie de la Floride continue de sortir de la dévastation de la pandémie de coronavirus, des images de plages jonchées de poissons morts pourraient menacer d’empêcher les visiteurs d’affluer vers les communautés balnéaires cet été.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré que la prolifération croissante de la marée rouge se propageant dans certaines parties du sud-ouest de la Floride et de Tampa Bay n’est pas comme celle qui a dévasté la région en 2018.

« Je pense que nous voyons des endroits localisés (marée rouge) … mais c’est un endroit formidable », a déclaré DeSantis jeudi. « Il y a très peu d’endroits dans ce pays qui sont aussi agréables que cette région de Tampa Bay. »

« Les hôtels, les restaurants, les plages sont ouverts », a-t-il ajouté.

Les commentaires du gouverneur sont intervenus lors d’une table ronde avec des scientifiques et des responsables de l’environnement de l’Institut de recherche sur le poisson et la faune de Saint-Pétersbourg pour discuter des efforts visant à mieux comprendre et combattre la marée rouge.

Marée rouge:Ce qu’il faut savoir sur la prolifération d’algues potentiellement nocives

Qu’est-ce que la marée rouge ?

La marée rouge, que les scientifiques appellent une prolifération d’algues nuisibles, est causée par des algues naturelles appelées Karenia brevis ou K. brevis. Lorsque K. brevis apparaît en grande quantité – généralement dans le golfe du Mexique – il peut devenir rouge, marron ou vert dans l’eau de l’océan.

K. brevis contient des toxines nocives qui peuvent avoir un impact sur le système nerveux des poissons, des oiseaux et des mammifères.

Comment la marée rouge affecte-t-elle la faune?

La marée rouge peut avoir des effets débilitants sur la vie marine. Si les micro-organismes sont concentrés à plus de 10 000 cellules par litre, les poissons de toutes sortes peuvent commencer à mourir.

Les derniers problèmes majeurs de la Floride avec le micro-organisme ont duré d’octobre 2017 à février 2019. Il a tué d’innombrables créatures marines, notamment des poissons, des dauphins, des tortues et des lamantins.

La marée rouge est-elle nocive pour l’homme ?

La plupart des gens peuvent nager en toute sécurité à marée rouge, mais cela peut provoquer une irritation de la peau et des brûlures aux yeux. L’inhalation des toxines de la marée rouge peut entraîner une toux, des éternuements et des larmes aux yeux, bien que ces symptômes soient généralement temporaires.

Il est conseillé aux personnes souffrant de problèmes respiratoires chroniques tels que l’asthme d’éviter la marée rouge.

Où est la marée rouge maintenant ?

Dernièrement, Karenia brevis – le nom scientifique de la marée rouge – a été détectée autour de Port Manatee, où 215 millions de gallons d’eaux usées chargées d’azote ont été déversées de l’ancien site industriel de phosphate de Piney Point. Des efflorescences ont également été détectées au large de plusieurs plages du comté de Lamantin et de Pinellas. De nombreuses mortalités de poissons ont été signalées de Charlotte jusqu’à Pinellas.

Mais les responsables de l’environnement ont réitéré lors de la table ronde jeudi que l’azote ajouté de Piney Point, qui alimente les algues, n’a pas causé les récentes proliférations.

« Je ne pense pas que vous puissiez établir une relation de cause à effet définitive à ce stade », a déclaré Thomas Frazer, doyen du Collège des sciences marines de l’Université de Floride du Sud. « Mais ce que je peux dire, c’est que nous comprenons tous qu’une augmentation de l’apport de nutriments dans nos eaux côtières peut exacerber ces proliférations pendant un certain temps. »

Glenn Compton, président du groupe local de défense de l’environnement ManaSota-88, a fait valoir qu’il était trop tôt pour dire avec certitude que la récente floraison n’est pas le résultat direct de la marée rouge.

Les efforts de l’État pour endiguer la marée

La Floride s’est efforcée d’améliorer la communication sur la marée rouge avec différentes agences et le public, notamment en ajoutant une carte interactive qui permet aux amateurs de plage de vérifier les conditions de la marée rouge.

Depuis 2019, l’État a consacré des millions de dollars à la recherche sur la marée rouge tout en réactivant le groupe de travail sur la marée rouge en sommeil depuis longtemps.

L’État a également créé l’Initiative d’atténuation de la marée rouge et de développement technologique en Floride, un partenariat entre la Commission de conservation du poisson et de la faune de Floride et le Mote Marine Laboratory and Aquarium. Cet effort vise à développer des technologies et des approches pour contrôler et atténuer les efflorescences.

Au cours des six prochaines années, les deux agences recevront 18 millions de dollars pour développer de nouvelles technologies de détection de la marée rouge.

Contribution : Bobby Caina Calvan, Associated Press