L’État a menti à ses propres agents dans des affaires de jeu

Les responsables de la Division des enquêtes criminelles de l’Iowa ont menti à leurs propres agents pour faire avancer une enquête controversée sur les allégations de jeu en ligne par les étudiants-athlètes de l’Université de l’Iowa et de l’Université d’État de l’Iowa, selon un nouveau dossier judiciaire.

Le dossier a été déposé dans le cas du lutteur de l’État de l’Iowa, Paniro Johnson, l’un des deux douzaines d’athlètes et d’étudiants managers à faire face à des accusations dans le cadre de l’enquête, qui, en plus des accusations criminelles, a conduit à des enquêtes et à des sanctions de la NCAA. Johnson est accusé de falsification de dossiers et de vol d’identité.

L’enquête et les accusations ont suscité des critiques, notamment de la part du plus haut régulateur des jeux de hasard de l’État, qui a déclaré à un parent que “beaucoup de gens ne sont pas d’accord avec la façon dont les choses ont été gérées”.

La requête déposée mardi par l’avocat de la défense de Johnson, Christopher Sandy, vise à obtenir des dossiers sur d’éventuelles fautes professionnelles de la part des enquêteurs. Selon Sandy, l’un des agents impliqués au début de l’affaire a affirmé avoir été induit en erreur par ses supérieurs sur le but et l’objectif de l’enquête, et a par la suite refusé de participer à l’affaire.

Motion : les enquêteurs de la DCI ont appris que les cibles étaient des paris sportifs, pas des étudiants

Sandy dans la motion cite la déposition du 19 janvier de l’agent spécial de la DCI, Mark Ludwick. Selon Ludwick, lui et d’autres agents ont été envoyés le 2 mai 2023 pour interroger un certain nombre d’étudiants de l’État de l’Iowa. Ludwick a déclaré que l’agent spécial en charge, Troy Nelson, les avait informés que l’enquête était “purement administrative” et que les cibles étaient des opérateurs de jeux en ligne comme FanDuel et DraftKings.

Ludwick a été chargé d’interroger le joueur de football de l’Iowa State, Isaiah Lee, et a déclaré qu’il avait assuré à Lee qu’il n’était pas la cible de l’enquête et qu’il n’avait subi aucune conséquence, ce qui a amené Lee à lui parler de son jeu en ligne. Par la suite, a déclaré Ludwick, Nelson l’a “félicité” “pour avoir obtenu des aveux”.

“Contrairement aux déclarations qui lui ont été faites ainsi qu’à d’autres agents spéciaux ce matin-là, l’agent spécial Ludwick a réalisé que le but de l’enquête était de nature criminelle, les seules cibles étant les étudiants athlètes masculins de Division I de l’Université de l’Iowa et de l’Université d’État de l’Iowa”, Sandy a écrit. “L’agent spécial Ludwick a informé ses supérieurs qu’il ne participerait plus à l’enquête et a demandé sa réaffectation.”

Un jour plus tôt, DCI était accusé de perquisitions illégales

La nouvelle intervient un jour après que l’avocat de la défense Van Plumb, qui représente Lee et plusieurs autres étudiants athlètes, a accusé l’agent de la DCI, Brian Sanger, d’avoir mené une enquête « sans mandat » sur les paris sur les mineurs sur les campus de l’Université de l’Iowa et de l’Université d’État de l’Iowa. Selon un dossier dans l’affaire Lee, Sanger a utilisé un logiciel pour vérifier les paris sur les mineurs dans un dortoir et un bâtiment d’athlétisme de l’Université de l’Iowa, même si Sanger n’aurait eu aucune information sur une activité criminelle qui justifierait une telle enquête.

Après que Sanger ait remarqué que des gens ouvraient des applications de paris en ligne à l’intérieur du dortoir, selon la motion, ses supérieurs ont rejeté sa demande d’enquête plus approfondie. Sanger aurait également sondé le bâtiment des sports. Lorsque le logiciel a révélé que des personnes à l’intérieur du bâtiment avaient ouvert des applications de paris, selon la motion, les patrons de Sanger lui ont donné l’autorisation de mener une enquête plus large.

La motion de Sandy fait écho à cette affirmation mardi, affirmant que Ludwick, dans sa déposition, a déclaré qu’il pensait que la DCI avait mené une recherche illégale dans les enregistrements de comptes en ligne sans soupçon raisonnable ni obtention d’un mandat pour limiter la portée de la recherche. Ludwick a témoigné que « de nombreux » agents de la DCI ont également refusé de participer à ce qu’ils considèrent comme une enquête illégale.

La DCI n’a pas répondu aux courriels sollicitant des commentaires lundi et mardi.

Plumb, dans un courriel envoyé mardi, a déclaré que la nouvelle motion aurait des implications potentiellement importantes.

“Les assurances données à Lee décrites dans la motion d’aujourd’hui peuvent être qualifiées de promesse de clémence qui sera contestée devant les tribunaux pour déterminer s’il s’agissait d’une violation des droits constitutionnels de tous les athlètes”, a écrit Plumb.

16 plaidoyers de culpabilité et 7 affaires en cours dans le cadre d’une enquête sur les jeux sportifs

Les procureurs des comtés de Johnson et de Story ont inculpé 25 athlètes et gestionnaires d’étudiants actuels ou anciens de l’Iowa et de l’État de l’Iowa à la suite de l’enquête. Seize de ces athlètes ont plaidé coupable, selon la DCI. Beaucoup de ces athlètes ont plaidé coupables de jeu sur des mineurs et ont accepté de payer des amendes de 645 $.

Sept dossiers sont toujours pendants. Un juge a rejeté une affaire contre Deshawn Hanika, l’ailier rapproché de l’État de l’Iowa, après que les procureurs n’ont pas respecté la date limite pour déposer leur acte d’accusation. Les procureurs ont renvoyé la dernière de ces affaires devant le tribunal pour mineurs.

Les accusés dans les affaires en cours font face à des accusations d’usurpation d’identité après avoir prétendument utilisé les comptes de jeu en ligne d’autres personnes pour placer des paris. Dans le cas de Johnson, a déclaré Sanger, le lutteur a placé environ 1 300 paris pour environ 46 000 $ en utilisant le compte d’une autre personne. Sanger a déclaré que Johnson avait parié sur 25 matchs de l’Iowa State.

Dans la requête qu’il a déposée lundi, Plumb a écrit que Sanger ciblait les athlètes pour voir s’ils modifiaient leurs performances afin de gagner de l’argent grâce aux paris. Plumb a écrit que la DCI a fouillé des « centaines » d’enregistrements d’activités téléphoniques de personnes sans mandat dans le cadre de l’enquête.

“Il est possible que seuls des athlètes de haut niveau aient été ciblés”, a-t-il ajouté.

L’entraîneur de lutte de l’Iowa State, Kevin Dresser, a des mots durs pour l’enquête sur le jeu

L’entraîneur de lutte de l’État de l’Iowa, Kevin Dresser, lors d’une conférence de presse régulière pour parler des matchs du week-end à l’État d’Oklahoma et à l’Oklahoma, a également été interrogé sur les développements de cette semaine dans l’enquête sur les jeux sportifs dans l’État.

Dresser, un critique virulent de l’enquête depuis son lancement l’été dernier, avait beaucoup à dire. Voici ce qu’il a déclaré mardi à une poignée de journalistes :

“J’ai dû me mordre la langue pendant longtemps. Je l’ai presque mâchée.”

“Je ne suis pas surpris par ce qui s’est passé au cours des dernières 24 heures. Je savais dès le premier jour, lorsque mes athlètes m’ont appelé début mai, que je savais que c’était un désastre, et je savais que c’était mal géré et je savais que c’était mal géré. Je suis heureux que cela soit révélé maintenant, et j’espère que tous ces athlètes de l’Iowa et de l’État de l’Iowa amèneront l’État de l’Iowa au nettoyage. Je le fais vraiment. “

“Je pense que ces athlètes ont purgé des sanctions très sévères dans le monde de la NCAA, probablement plus sévères que je pense qu’ils auraient dû l’être, mais en même temps, je ne rejette pas ou ne minimise pas le fait qu’ils ont commis une erreur, conformément aux règles de la NCAA dans le domaine des jeux de hasard. “.

“Au vu de la façon dont le processus s’est déroulé, ces enfants n’avaient aucun droit. En tant qu’étudiant-athlète à l’heure actuelle, malheureusement, vous êtes reconnu coupable dans 99,9 % des cas, et vous devez ensuite prouver votre innocence.”

“C’est vraiment difficile d’être un athlète de Division I en ce moment, parce qu’on vous lance immédiatement le livre – les médias commencent à lancer le livre, et la DCI a donné aux médias les munitions nécessaires pour lancer le livre.”

“Ils ont tous purgé une lourde pénalité. Regardez les étudiants des classes supérieures qui ont perdu un an. Bien sûr, nous voulons battre l’Université de l’Iowa, mais qu’est-il arrivé à ces seniors de l’Iowa… ils n’auraient pas dû voir leur carrière se terminer comme ça. que.”

“Il y a des gens à Des Moines qui doivent répondre à certaines questions. S’ils veulent essayer de rejeter la faute sur un seul gars, je ne sais pas si je le crois. Je pense que davantage de gens doivent en assumer la responsabilité.”

“Je suis heureux que cela ait été révélé. Je suis heureux que ces enfants obtiennent justice. Il va y avoir des chèques, probablement de gros chèques.”

Randy Peterson du Register a contribué à ce rapport.

Tyler Jett est journaliste d’investigation pour le Des Moines Register. Contactez-le à [email protected]515-284-8215, ou sur Twitter à @LetsJett. Il accepte également les messages cryptés à [email protected].

William Morris couvre les tribunaux du registre Des Moines. Il peut être contacté au [email protected] ou 715-573-8166.