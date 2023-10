L’étape nord du HS2 retardée – des semaines après que The Independent a révélé le projet de Sunak de l’abandonner

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a mis de côté la partie nord du HS2 – des semaines après L’indépendant a révélé qu’il avait eu des discussions secrètes avec le chancelier Jeremy Hunt au sujet de l’abandon du projet.

L’indépendant Il semble que le tronçon Manchester du projet de train à grande vitesse ait été repoussé d’au moins sept ans dans le cadre d’une tentative visant à abandonner le projet à long terme.

Cela signifie que la ligne ne dépassera pas Birmingham et que la ville du nord ne bénéficiera plus d’une nouvelle connexion avec Londres, une décision qui devrait susciter la fureur des chefs d’entreprise, des députés et des maires du nord.

Une source proche des discussions gouvernementales a déclaré que M. Sunak souhaitait annoncer que la partie nord avait été abandonnée lors de la conférence des conservateurs à Manchester – probablement dans son discours de mercredi, même si elle pourrait être avancée à mardi.

La source a déclaré qu’il y aurait une « réaffectation » de l’argent HS2 vers les projets ferroviaires est-ouest connus sous le nom de Northern Powerhouse Rail dans le but de garder les députés conservateurs et les chefs d’entreprise en colère.

Le n°10 a nié qu’une décision finale ait été prise, mais L’indépendant Il comprend que des plans sont en cours pour finaliser le compromis sur Northern Powerhouse Rail afin que l’annonce puisse être faite avant la fin de la conférence conservatrice.

On ne sait pas encore si la ligne reliant Birmingham à Londres se terminera à Old Oak Common, dans la banlieue ouest de Londres, ou si elle sera éventuellement terminée pour continuer jusqu’à Euston, au centre de la capitale.

Cette publication a révélé pour la première fois les discussions – baptisées Projet Redwood – au début du mois, lorsqu’une estimation des coûts montrait que le gouvernement avait dépensé 2,3 milliards de livres sterling pour la deuxième étape du chemin de fer à grande vitesse reliant Birmingham à Manchester.

Le document, vu par L’indépendant, a montré que l’abandon de la phase nord permettrait d’économiser jusqu’à 34 milliards de livres sterling. Après L’indépendant a révélé l’affaire le 14 septembre, le numéro 10 a été à plusieurs reprises bloqué avant que les ministres n’admettent les négociations sur la plus grande décision en matière d’infrastructures depuis des années.

Jeremy Hunt et Rishi Sunak abandonnent la partie nord du HS2 (PENNSYLVANIE)

La décision a suscité l’opposition des anciens Premiers ministres Boris Johnson, Theresa May et David Cameron, ainsi que de l’ancien chancelier Philip Hammond, qui ont tous exhorté le Premier ministre à ne pas couper le tracé du train à grande vitesse. M. Johnson a déclaré que ce serait « une folie totale ».

Plus tôt lundi, M. Hunt a donné le signal le plus clair à ce jour, indiquant qu’il était prêt à supprimer le tronçon nord, en attaquant certains des coûts « totalement inacceptables » du projet de train à grande vitesse.

Le chancelier a indiqué qu’il souhaitait réduire les coûts, déclarant à la BBC Radio 4 Aujourd’hui programme. « En tant que chancelier, je dois répondre à la question de savoir pourquoi la construction d’un chemin de fer dans ce pays coûte 10 fois plus cher que de l’autre côté de la Manche en France. »

M. Hunt a déclaré à LBC : « J’ai besoin de savoir pourquoi il coûte 10 fois plus cher de construire un train à grande vitesse dans ce pays que de traverser la Manche en France. Une partie de ces dépenses dont vous avez parlé [on public relation costs] est totalement inacceptable.

