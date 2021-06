L’étang Juma Masjid de Mumbai fait peau neuve en 12 ans de verrouillage

Alors que la ville se poursuit pendant les périodes de verrouillage de la pandémie de Covid-19, la direction de l’historique Juma Masjid dans le sud de Mumbai – autrefois honorée par feu le roi Saud bin Abdulaziz al Saud d’Arabie saoudite – s’est lancée dans une mission inhabituelle – le nettoyage de l’ancien étang à l’intérieur de la mosquée.

Une équipe de travailleurs s’est mise à la tâche à partir de lundi, est descendue dans l’étang de 10 pieds de profondeur, a attrapé tous les poissons rouges, les poissons d’argent et les tortues et les a transférés dans un aquarium temporaire, a vidé l’eau brumeuse vert grisâtre et a lancé un opération de nettoyage en profondeur d’une semaine, ainsi que des réparations mineures sur le sol.

« C’est la première fois en 12 ans que nous faisons cela, profitant du confinement lorsque peu de fidèles musulmans viennent prier ici. Nous faisons un nettoyage à intervalles de plusieurs années, en fonction des besoins », a déclaré le Juma Masjid’s. Le chef mufti Ashfaq Kazi a déclaré à l’IANS.

« Bientôt, le confinement pourrait être levé. À cette époque, nous ne voulons pas que les fidèles courent un quelconque risque, nous avons donc décidé d’embellir cet ancien étang », a déclaré à IANS Juma Masjid de Bombay Trust (JMBT), le président Shuaib Khatib.

C’est en 1954 que le roi Saoud a visité cette mosquée lors d’une tournée officielle en Inde, l’équipe de cricket pakistanaise a été hébergée et nourrie lors de sa première tournée en Inde en 1960-61 au lycée Mohammediya dans ses locaux, tandis que le regretté Premier ministre Indira Gandhi a maintenu des contacts étroits avec les administrateurs de Juma Masjid.

Alimenté par des sources d’eau douce souterraines naturelles, l’étang recèle une histoire intéressante dans sa profondeur – il appartenait à un riche propriétaire de Bombay, Momin Sahab, qui l’a vendu à un groupe de citoyens en 1775 pour 12 000 roupies, a déclaré Kazi.

« Par la suite, les travaux de la mosquée tentaculaire ont commencé autour et au-dessus du même étang. Après 27 ans, la mosquée a ouvert ses portes pour sa toute première « Juma Namaaz » (prières du vendredi) en 1802″, a déclaré Kazi.

La mosquée quadrangulaire a créé l’histoire en tant que premier Juma Masjid de Bombay financé par le peuple, où les prières du vendredi et tous les autres grands festivals comme l’Aïd ont été célébrés pendant 220 ans sans interruption – sauf en 2020 et 2021 – dans ses locaux pouvant accueillir environ 6 000 personnes. pour chaque namaaz.

Pour l’achat de l’étang, la construction de la magnifique mosquée avec 2 minarets et l’acquisition de la propriété attenante où se trouve un cimetière, les « sethjis » (riches hommes d’affaires) d’alors comme Hamzabhai, deux frères Nathu Patel et Bhikhan Patel, se sont taillé la part du lion les gens ordinaires ont même donné One Paise – qui avait une valeur importante à l’époque – à la cause, a ajouté Kazi.

Plus tard, un grand homme d’affaires, Mohammed Ali Roghe-I a fait don d’une somme d’argent à la mémoire de sa jeune fille décédée subitement, pour construire le premier étage du Juma Masjid, tandis que son fils Mohammed Ali Roghe-II a continué à contribuer jusqu’à ce qu’il soit achevé en 1835.

« La mosquée est faite de briques et de pierres, la porte principale orientale s’ouvre sur une cour qui mène à l’ancien réservoir, désormais délimité par des marches et des remblais où les fidèles effectuent le ‘wazu’ (ablutions rituelles) avant les prières », a expliqué Khatib .

Bien que le Juma Masjid ait ouvert ses portes en 1802, des ajouts ultérieurs ont été faits sous la forme de 16 arches en pierre noire au-dessus de l’étang qui soutiennent les fondations de la mosquée et l’étage supérieur maintenu par cinq rangées de piliers en bois, chacun ayant un réceptacle pour les livres sacrés, construit en 1874 pour Rs 75 000, et plus tard en 1898, de grandes fenêtres créées dans les murs est, nord et sud. Autrefois une humble « madrassa » commencée vers 1960, l’école est maintenant une institution de langue ourdou-anglais qui dispense une éducation moderne à 600 garçons-filles, jusqu’à la classe 10.

La mosquée possède également une bibliothèque vieille de 150 ans avec plus de 16 000 livres islamiques, dont 1 500 textes qui sont des manuscrits rares, plusieurs datant du VIIe siècle qui sont maintenant numérisés et conservés avec le plus grand soin, a déclaré Kazi.

Après le nettoyage, Khatib réservera une surprise aux fidèles – un réservoir d’oxygène installé à l’intérieur de l’étang pour que l’eau reste perpétuellement propre et purifiée – pour éviter tout méfait du Coronavirus ou de ses futurs mutants !

