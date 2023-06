L’étalement urbain sur les terres boisées présente des défis uniques lorsque les incendies se propagent : experts

À mesure que de plus en plus de gens construisent des maisons à la lisière des zones boisées, l’approche de la lutte contre les incendies devient plus complexe – et le feu de forêt incontrôlable près de Halifax en est un exemple frappant, selon les experts.

Le feu de forêt rapide qui s’est déclaré dimanche a détruit environ 150 maisons et forcé environ 16 000 personnes à quitter leurs maisons dans les subdivisions au nord-ouest d’Halifax.

Roger Collet, agent de gestion des incendies de forêt au ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick, a déclaré que de tels incendies «d’interface» obligent les équipes des services d’incendie municipaux à travailler aux côtés des pompiers forestiers.

« Là où la forêt rencontre la zone urbaine – les subdivisions où les gens vivent là-bas – c’est encore assez boisé, nous devons donc travailler ensemble », a-t-il déclaré dans une interview.

Robert Gray, un écologiste des incendies de forêt en Colombie-Britannique, a déclaré que, qu’un incendie se produise en milieu urbain ou en milieu sauvage, l’une des premières choses que font les pompiers est d’établir une zone de confinement.

Dans les zones boisées, a-t-il dit, les pompiers ont mis en place un coupe-feu autour des limites de l’incendie pour l’empêcher de se propager davantage. Cela se fait généralement en rasant le sol minéral au bulldozer ou en versant une combinaison d’eau et de retardateur à partir d’un hélicoptère, a-t-il déclaré.

« Tout ce que vous pouvez faire pour arrêter les incendies, c’est le priver d’énergie, de carburant », a-t-il déclaré.

Alors que dans les terres boisées, l’intérieur d’un incendie est souvent autorisé à s’éteindre, en milieu urbain, l’objectif principal est de l’empêcher de se propager aux structures, a déclaré Gray.

« Vous ne voulez pas ce qu’on appelle une conflagration urbaine, qui consiste à brûler plusieurs maisons en même temps », a-t-il déclaré.

Dave Steeves, un technicien des ressources forestières du ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse, a déclaré que les pompiers suivaient une approche directe et indirecte pour attaquer le feu de forêt à Halifax.

« L’attaque directe … est l’endroit où nous pulvérisons de l’eau directement sur un feu », a-t-il déclaré aux journalistes. « L’attaque indirecte … est l’endroit où nous enlevons la végétation d’un incendie qui approche. » Le but d’enlever la végétation et de créer un périmètre est d’affamer le feu de carburant, a-t-il déclaré aux journalistes cette semaine.

« Si les niveaux d’intensité sont suffisamment bas, quand il brûle jusqu’à cette pause, il n’aura nulle part où aller et il s’éteindra. »

Il a noté que même si la lutte traditionnelle contre les incendies dans les forêts impliquerait d’abord l’établissement d’une ligne de confinement, cette approche n’était pas bien adaptée à l’incendie de Halifax.

« Cette situation était si différente avec le nombre de structures impliquées, qu’il était difficile d’adopter une approche traditionnelle », a-t-il déclaré. « Nous avons dû d’abord nous concentrer sur les structures de valeur, avant de pouvoir réellement travailler sur le confinement. »

Les incendies qui, selon les experts, sont des exemples d’incendies d’interface comprennent Fort McMurray et Slave Lake, en Alberta, des enfers où des maisons ont été construites à la lisière des bois. L’incendie de 2011 à Slave Lake a détruit plus de 400 maisons et l’incendie de 2016 à Fort McMurray en a détruit plus de 2 400.

Gray a déclaré que l’une des priorités les plus importantes face à un incendie d’interface est d’empêcher autant de structures que possible de brûler, tout en surveillant les nombreuses menaces auxquelles les pompiers sont confrontés dans les zones urbaines telles que les lignes électriques tombées, les véhicules et tout ce qui entre dans la fabrication. vie courante.

« Les maisons brûlent différemment que les bois », a-t-il déclaré. « Cela peut être assez dangereux pour les pompiers. » Les produits chimiques dans l’air sont différents car ils impliquent des composés libérés par la combustion de produits manufacturés, a-t-il déclaré.

« Nous ne portons pas d’appareil respiratoire sur les incendies de forêt, même si nous devrons peut-être le faire à l’avenir », a déclaré Gray. « Nous avons affaire à des composants de fumée et de fumée très différents. C’est la composition de la fumée qui peut être très, très dangereuse en milieu urbain, surtout s’il y a des vents violents, et qu’il y a beaucoup de structures impliquées en même temps.

Collet a déclaré que les dangers sont la plus grande différence entre la lutte contre les incendies de forêt sur les terres forestières et dans les zones urbaines.

Les maisons endommagées qui peuvent tomber sur les pompiers, les véhicules qui explosent, les lignes électriques abattues et les arbres affaiblis ne sont que quelques-uns des dangers auxquels les pompiers doivent faire face en milieu urbain, a-t-il déclaré.

« La nature sauvage est un peu différente, car ce ne sont surtout que des arbres », a déclaré Collet. « Ce que nous faisons, c’est que nous jetons l’ancre à partir d’un endroit sûr et que nous commençons à combattre l’incendie – en travaillant de cette façon. Il peut y avoir un peu plus de risques lorsque vous essayez de sauver la maison de quelqu’un. Mais encore une fois, la formation est différente. Et la lutte contre les incendies de structure est effectuée par les services d’incendie.

La formation des pompiers dans les zones urbaines est différente de celle des pompiers dans les zones forestières, a déclaré Gray, bien que certaines communautés rurales offrent une formation polyvalente.

« Les communautés qui ont les deux types d’incendies font de la formation polyvalente », a-t-il déclaré. « On leur apprend à faire face à la fois aux incendies de structure et aux incendies de forêt. Il existe en fait un cours pour les pompiers forestiers travaillant dans l’interface. Il traite de choses comme les matières dangereuses et l’électricité et des choses comme ça.

Hina Alam, La Presse canadienne

Feux de forêt