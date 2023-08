L’étagère de jeu se régale du troisième Reich des morts-vivants

« Mange le Reich est un jeu de rôle sur table dans lequel vous, un commando vampire, êtes jeté dans un cercueil dans Paris occupé et devez couper une bande sanglante par N forces azi en route vers votre but ultime : boire tout le sang d’Adolf Hitler. C’est écrit par Grant Howitt (Honey Heist, Flèche, Cœur) et illustré par Will Kirkby (Rôle critiqueImage, Darkhorse, Boum).

« 3 minutes est un jeu de rôle sur table inspiré de médias comme Ultraman, Mirrorman, et Spectreman. Ce jeu est destiné à simuler l’exploration, la prise de décision rapide fabrication, et des combats palpitants que l’on voit comme tels dans une émission épisodique. Le nom fait référence au fait que ces héros gigantesques sont généralement vus à l’écran pendant une durée très limitée, ce qui rend l’action aussi mémorable que possible.

« Obojima est un cadre de campagne de plus de 250 pages inspiré des mondes merveilleux présentés dans Studio Ghibli les films et les bien-aimés La légende de Zelda série de jeux. Guidez vos joueurs à travers des lieux à couper le souffle, rencontrez des esprits étranges, découvrez des bizarreries rares et affrontez des créatures sauvages et merveilleuses. Créez votre propre récit inoubliable dans ce monde familier avec une toute nouvelle collection d’objets curieux, de sorts magiques et de nombreuses options de joueur.

« Dolmenwood est un jeu d’aventure fantastique se déroulant dans un monde somptueusement détaillé inspiré des contes de fées et du folklore étrange des îles britanniques. Comme les contes de fées traditionnels, Dolmenwood mélange le sombre et le fantaisiste, le merveilleux et l’étrange.

« L’ombre de l’étrange sorcier est un jeu de rôle fantastique dans lequel vous et vos amis assumez les rôles de personnages qui explorent les régions frontalières et les rendent sûres pour les réfugiés fuyant la catastrophe qui s’est abattue sur le vieux pays. Ces terres sont dangereuses : le sorcier étrange a libéré des monstres pour errer dans la campagne, des fées cruelles hantent les ombres, des morts-vivants se libèrent de leurs tombes et des maux anciens et anciens se réveillent à nouveau. Si les personnes déplacées veulent reconstruire leur vie, elles ont besoin de héros pour les protéger.