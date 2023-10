Vous êtes un groupe de Dollys dans un monde en plastique rose et rose qui ont acheté une Dolly Dream House pour y emménager ensemble… Dolly, nous avons acheté une maison de rêve est un jeu d’histoire unique sans GM pour 2 à 6 joueurs. Il ne nécessite aucune préparation et est parfait pour les one-shots et idéal pour les adultes et les enfants. Rassemblez simplement quelques dés, récupérez quelque chose à écrire/dessiner, ouvrez le zine/PDF et commencez à jouer !

Détecter ou mourir est un jeu de rôle sur table mêlant empirisme néo-noir, détectives instables et mort et résurrection totales de l’ego, fortement inspiré de Disco Elysée et La fiancée de Barbe Bleue. Les joueurs du Détective jouent chacun le rôle d’une partie de l’esprit du Détective, en conversation avec le MJ qui agit en tant que Monde : l’Affaire, les autres personnages et le passé incontournable du Détective. Utilise une version fortement modifiée de Powered by the Apocalypse, avec de nouveaux systèmes pour les capacités combinées du détective ainsi que pour la récupération de souvenirs, en utilisant des flashbacks créés à la fois par le détective et le monde.

Hameçon, ligne et cyber est un one-shot cyberpunk sans préparation sans GM utilisant Go Fish et des tables génératives pour jouer une série de crimes teintés de néon, pour un jeu en groupe ou en solo. Décrivez des montages ignobles teintés de néon tout en vous appuyant sur des mécanismes que vous avez connus toute votre vie et une vaste gamme de tableaux génératifs pour vous faire glisser sans effort dans la vie professionnelle chaotique des shadowrunners, des chasseurs de primes ou de tout autre type de dystopique de haute technologie. économie de concerts avec des criminels indépendants à embaucher.

Tu es un cryptide. Passez une journée d’école sans vous faire remarquer. Qu’est-ce qui cloche, mes amis ? est un TTRPG en duo d’une page qui permet aux adultes d’obtenir enfin une réponse à la question « Alors, comment va l’école ? »

Constellation est une magnifique anthologie à couverture rigide contenant des zines de 12 créateurs indépendants. Rempli d’action, d’horreur et d’expériences émotionnelles intimes, ce livre comprend de nouveaux décors d’aventure et de nouveaux jeux pour un, deux joueurs ou plus. Organisé par Sebastian Yūe.

UN système léger et sans dés à propos d’une horde de zombies essayant de donner un sens à un monde qui les déteste parce qu’ils sont malades.

Le dernier chapitre de la série Solo Adventures in the Underdark, Le marteau perdu de Stonefront oppose le PC à des hordes de morts-vivants dans une quête pour racheter un clan nain. Pour un 4ème niveau solo D&D Joueur 5E ou joueur et DM.

Divertissement dystopique. Des stars de la réalité consommables. Des criminels condamnés qui ne reculeront devant rien pour survivre. Désormais diffusé en direct 24h/24 et 7j/7 depuis le Désert effrayant!

La Baie Perdue est un RPG de table d’horreur de banlieue se déroulant dans les années 90 alternées. The Lost Bay est aussi le nom du décor où se déroule le jeu : une banlieue côtière inspirée des films et des médias des années 80 et 90. Vous y incarnez un jeune touché par le Bizarre, une force ancienne qui vous confère des pouvoirs surnaturels et vous consume. C’est l’Été du Sang, l’été dernier, et vous parcourez la Baie avec votre gang, ses centres commerciaux, ses magasins de jeux d’arcade, ses skateparks et ses plages, et combattez l’Horreur qui s’est réveillée.

Éléments de procédure est un jeu de rôle sur table pour 3 à 4 joueurs, avec un narrateur pour les guider. Originaires de tous les temps, d’il y a très longtemps, les joueurs créeront et joueront le rôle d’un agent, un humain qui a renoncé à son humanité, rejoignant l’intemporel et devenant interdimensionnel pour entreprendre cette tâche immortelle ; qui arrive à un moment donné et à un endroit donné, pour enquêter sur ces pauses et travailler pour remettre le temps sur la bonne voie.

VTUEUR est une courte comédie d’horreur TTRPG sur des VTubers et d’autres streamers impliqués dans des meurtres lors d’une arnaque de streamers incroyablement mal gérée.

Impératrice des nuages est un vaste décor de campagne fantastique inspiré de Nausicaa pour le Vaisseau mère RPG d’horreur de science-fiction. Impératrice des nuages vous place dans un monde régi par les motifs de cigales magiques géantes.

Mutants dans le prochain est la première extension pour Les mutants du présent, le jeu de rôle rétro-moderne avec des animaux mutants ! Agissez en tant que justiciers héroïques contre les entreprises, les criminels et les envahisseurs extradimensionnels dans un décor moderne exagéré. Même s’ils peuvent se retrouver en désaccord avec d’autres mutants, l’objectif général est de faire face aux forces oppressives et exploitatrices qui cherchent à les utiliser.

Peine de mort est un TTRPG d’horreur pour des one-shots tendus dans la veine des meilleurs films slasher. Dans ce document, le jeu de rôle et le *rollplay* sont parfaitement intégrés pour un rythme cinématographique et une action palpitante ! Le système de résolution des actions est simple : lancez un tas de d6 et comptez vos succès.