L’établissement vinicole Shuswap ajoute 6 autres médailles à son impressionnante liste de récompenses

Celista Estate Winery, primé, a de nouveau raison de célébrer cette année.

La cave a remporté 115 médailles au cours de ses 13 ans d’histoire, lit un communiqué de presse, et cette année n’a pas été différente.

Celista a remporté six médailles cette année :

Une médaille d’argent pour Marg’s Rosé au ‘Experience of Rosé Wine Competition, un concours américain et international

Une médaille d’argent pour les vins Ortega et Oak Barrel Reserve Foch au Cascadia International Wine Competition

Une médaille d’argent pour Ortega, une médaille de bronze pour l’Oak Barrel Reserve Foch et Marg’s Rosé au Finger Lakes, New York International Wine Competition

Ces concours de vin sont parmi les plus anciens de l’industrie et attirent des participants de partout dans le monde du vin, lit-on dans le communiqué.

Les vins sont dégustés à l’aveugle par les meilleurs juges professionnels de l’industrie.

Jake Ootes, propriétaire de Celista Estate Winery, a déclaré qu’il attribuait le succès à son personnel, des viticulteurs aux travailleurs du vignoble, au personnel de la salle de dégustation, aux représentants des ventes externes et au personnel des médias sociaux.

« Nous aspirons à être meilleurs chaque année en affinant la viticulture et le processus de vinification. Je suis heureux pour notre vigneron Lee Holland et le directeur du vignoble Trevor Stade. Ces prix témoignent de leurs compétences et de leur dévouement à faire de nos vins des leaders de l’industrie », a déclaré Ootes.

Celista est la cave viticole la plus septentrionale d’Amérique du Nord, lit-on dans le communiqué. Situé dans une «cuvette distincte parmi les montagnes lointaines et la proximité du lac Shuswap, [the] le terroir – flux d’air, sol, exposition au soleil, conditions d’eau et d’humidité – est une partie importante de notre succès.

Celista Estate Winery est situé au 2319 Beguelin Rd., Celista. Plus d’informations sur la cave peuvent être trouvées sur celistawine.com ou en appelant le 250-955-8600.

@willson_becca

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Nourriture et boissonsSalmon ArmShuswapWinery