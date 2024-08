L’établissement vinicole de longue date de Tri-Cities reprend les installations de Ste. Michelle et ouvre une salle de dégustation à Richland

Alors que de nombreux établissements vinicoles de Washington se replient et reconsidérer leur avenir À une époque où la demande des consommateurs en vin semble en déclin, au moins une exploitation familiale de Horse Heaven Hills a lancé un plan d’expansion ambitieux.

McKinley Springs Winery et Horse Heaven Wine Co., propriété de la famille Andrews, une famille dont les racines agricoles remontent aux années 1930, ont apporté deux changements majeurs à leur exploitation cette année dans le cadre d’un plan de plusieurs années dirigé par Justin Andrews pour développer ses opérations de viticulture et de vinification.

Tout d’abord, la famille a acheté l’ancien bâtiment de l’exploitation vinicole 14 Hands à Prosser à la fin du mois de mai auprès de Chateau Ste. Michelle Wine Estates. Puis, à la mi-juillet, ils ont ouvert une toute nouvelle salle de dégustation au 400 Bradley Blvd. à Richland, à côté de Longship Cellars et du restaurant The Bradley.

La famille a accumulé un ensemble de ressources formidables pour mettre en œuvre ses plans ambitieux. Début 2023, ils ont embauché un vétéran de 13 ans de l’équipe de vinification rouge de Ste. Michelle, Reid Klei de Kennewick, pour prendre en charge une part importante de leur vinification, rejoignant Justin Andrews. Pendant son séjour à Ste. Michelle, Klei visitait régulièrement les plantations d’Andrews et a fait la connaissance de plusieurs membres de la famille.

Des bouteilles de vin fraîches sont disponibles dans la salle de dégustation récemment ouverte de McKinley Springs Winery et Horse Heaven Wine Co. Elle est située dans le River Walk Village au 400 Bradley Boulevard à Richland.

Au début de cette année, ils ont embauché un autre vétéran de l’industrie, Carlos Treviño, dont la carrière dans le secteur remonte à « 34 ou 35 ans ». Le natif de Prosser a commencé à travailler chez Hogue Cellars au début des années 1980, lorsque la famille Hogue en était propriétaire.

« Nous avons une nouvelle orientation, avec de nouvelles étiquettes, de nouveaux vins, un nouveau vigneron et maintenant une nouvelle salle de dégustation à Richland », déclare Justin avec enthousiasme. Il est impatient de maintenir les vignobles de la famille et l’étiquette McKinley Springs à jour et d’insuffler une nouvelle énergie à mesure que la famille passe à la génération suivante.

Des racines profondes

Sa famille était auparavant surtout connue comme propriétaire de la plus grande plantation contiguë de raisins de cuve de Washington, d’une superficie d’environ 2 600 acres.

La famille avait initialement acheté 7 800 acres dans les Horse Heaven Hills avant la Seconde Guerre mondiale et n’a commencé à les cultiver qu’après la guerre parce que l’armée je l’ai utilisé comme champ de tir.

Depuis 1980, ils cultivent puis vendent des raisins de cuve issus de leur exploitation agricole diversifiée à des dizaines d’établissements vinicoles qui transforment chaque année ces raisins en vins primés.

Au fur et à mesure que leurs plantations de vignes se sont développées et sont devenues réputées pour leur qualité, les vignobles Andrews ont développé un portefeuille de clients qui comprenait plusieurs marques de Ste. Michelle, notamment 14 Hands, H3, Columbia Crest et Ste. Michelle. La famille a également commencé à produire des vins en vrac vendus au verre à bas prix dans les restaurants et les bars et a lancé sa propre petite marque, McKinley Springs Winery.

L’histoire continue

McKinley Springs Winery et Horse Heaven Wine Co. ont acheté l’ancien bâtiment du domaine viticole 14 Hands à Prosser à la fin du mois de mai auprès de Chateau Ste. Michelle Wine Estates.

Les vins McKinley Springs réinventés de la famille seront toujours enracinés dans le travail et la créativité des générations passées, a-t-il déclaré, mais il vise à apporter quelque chose de nouveau avec sa nouvelle équipe.

Après avoir travaillé avec les viticulteurs de Horse Heaven Hills pendant près de deux décennies, Klei a déclaré que rejoindre la famille Andrews était vraiment un retour aux sources. À Ste. Michelle, il passait régulièrement de longues heures avec les membres de la famille à inspecter les vignobles à l’approche des vendanges à la fin de l’été et jusqu’à l’automne, lorsque les différents cépages mûrissaient et étaient récoltés.

Et son retour à l’établissement Prosser est pour lui un second retour aux sources. Il a commencé sa carrière en travaillant pour Ste. Michelle là-bas.

McKinley Springs Winery et Horse Heaven Wine Co. ont récemment ouvert une salle de dégustation dans le River Walk Village au 400 Bradley Boulevard à Richland.

« Les Andrews sont très impliqués et toujours dans les vignes », a déclaré Klei. « J’ai appris à très bien connaître Rob Andrews, puis Justin. Toute la famille est vraiment composée de gens formidables. »

Des vignobles d’exception

Klei dit qu’il peut compter sur certains des meilleurs raisins de la région viticole américaine de Horse Heaven Hills (AVA), qui s’étend sur environ 75 miles de Wallula Gap à son extrémité est jusqu’à son extrémité ouest près de Bickleton.

« Je peux être très sélectif », a-t-il déclaré, notant que les trois barriques de Cabernet Sauvignon qu’il a choisies pour le niveau de réserve ne représentent que 0,3 % de la production de Cabernet de 2022. Le vin a été choisi parmi une grande diversité de clones, d’âges de vignes et de sites de vignobles.

Les raisins Cabernet Sauvignon de la région ont acquis une renommée nationale en 2009 lorsque le Columbia Crest Cabernet Sauvignon Reserve de 2005 – élaboré au moins en partie à partir de raisins de la famille Andrews – a été nommé meilleur vin rouge de l’année par Wine Spectator et a obtenu 95 points.

Ste. Michelle Wine Estates a vendu son domaine viticole 14 Hands à Prosser.

Ces raisins sont des exemples remarquables de la qualité que les 17 000 hectares de vignobles de Horse Heaven Hills peuvent produire. Le Cabernet qui en résulte présente des arômes et des saveurs luxuriantes de cerise noire, de mûre, d’épices de chêne, de cassis et de chocolat, ainsi qu’une bonne acidité, des tanins fermes et une finale longue et bien équilibrée. Le vin a conservé sa puissance, sa force et sa finesse bien au-delà d’une décennie.

Klei a toujours bénéficié d’une qualité constante de la part de Horse Heavens. Source d’environ 20 à 25 % des raisins de Washington, l’AVA a depuis acquis la réputation de produire également du Sauvignon Blanc, du Chardonnay, du Malbec, du Merlot, de la Syrah, du Carménère, du Grenache, du Tempranillo, du Viognier et de nombreuses autres variétés de premier ordre.

Richard Larsen, chercheur œnologue à la retraite au Wine Science Center de l’Université d’État de Washington Tri-Cities, affirme que les raisins Horse Heaven Hills possèdent un certain nombre de caractéristiques qui les rendent distinctifs.

La région a « une sorte de climat ‘Boucles d’or’ », a-t-il dit, expliquant que, comme les collines sont bordées au sud par de larges réservoirs adossés au fleuve Columbia, les températures extrêmes sont quelque peu tempérées. La gorge du Columbia canalise également les brises côtières vers l’intérieur des terres, jusqu’au-delà de Wallula Gap. Ces vents modèrent les gelées hivernales extrêmement froides et atténuent les effets de « dôme de chaleur » observés ces dernières années.

Les collines forment l’épine dorsale est-ouest du comté de Benton et s’étendent vers l’ouest à travers les comtés de Klickitat et de Yakima, culminant à 4 327 pieds à Bickleton Ridge.

Elles mènent aux monts Simcoe, qui s’étendent vers l’ouest jusqu’aux Cascades. Leurs crêtes basaltiques sous-jacentes se sont formées il y a des millions d’années à partir de coulées de lave massives et se sont finalement pliées en falaises et affleurements fissurés qui ont passé des millénaires à recueillir le sable emporté par le vent du Pacifique et les roches, graviers et limons que les inondations de la période glaciaire ont transportés vers l’ouest par des canaux ont gravé les terres pendant plusieurs milliers d’années.

Près de l’épine dorsale des crêtes et juste au-dessus des sommets des collines, a déclaré Larsen, se trouvent les meilleurs sites pour le Riesling et le Sauvignon Blanc, dont la popularité a langui jusqu’à récemment. Avec Horse Heavens et d’autres sites plus frais produisant des vins sensationnels avec une acidité brillante et des arômes savoureux, en plus de la minéralité poussiéreuse de l’AVA.

Il a noté que même les vins blancs du Rhône comme la Roussanne et la Marsanne, souvent critiqués pour leur manque d’acidité et d’arômes, peuvent développer des complexités surprenantes dans les Horse Heaven Hills.

Un nouveau chapitre

C’est ce que Klei s’efforce de reproduire dans tous ses vins, en utilisant des installations modernisées, davantage de fûts de chêne neufs, de nouvelles cuves et de nouveaux fermenteurs. Ce que le public verra le plus facilement, c’est la nouvelle salle de dégustation sur Bradley Boulevard.

Klei a hâte d’aider la famille Andrews à traverser une période où tout le monde dans l’industrie s’attend à des moments difficiles en raison d’un excédent de raisins de cuve à l’échelle nationale.

Il le décrit comme « un bon moment pour pivoter et se réajuster, un moment pour faire preuve de créativité, un moment pour peut-être arracher certaines vignes et variétés qui sont devenues moins désirables ou productives ».

Certaines parcelles seront replantées pour développer des variétés plus demandées, comme le Mourvèdre et le Cabernet Franc, tandis que d’autres parcelles seront plantées de nouvelles variétés, dont l’Albariño, l’un des nouveaux vins blancs vedettes de l’État.

« L’excédent de raisins de cuve a quelque peu changé notre mentalité », explique Andrews. « Dans le passé, nous comptions presque exclusivement sur la vente de nos raisins à d’autres caves et sur la production d’un peu de notre propre vin. Nous essayons désormais de diversifier davantage le vignoble et de trouver un meilleur équilibre entre la vente de raisins et notre propre production. »

« En fin de compte, nous voulions avoir plus de contrôle sur notre propre destin », a-t-il déclaré. « Nous avons d’excellents raisins et pouvons faire d’excellents vins. » C’est devenu en quelque sorte la devise de sa génération. Et cela lui permet également de mettre en pratique les compétences acquises au programme de vinification et de viticulture du Walla Walla Community College, dont il a obtenu son diplôme en 2007 après avoir étudié auprès de Stan Clarke, une figure centrale de l’histoire du vin de Washington.

Les travaux de vinification que Justin a effectués au cours des cinq dernières années lui ont permis de perfectionner ces compétences, avec l’aide de sa famille, notamment de son père, Rob. Il a commencé par écraser 11 tonnes de raisins pour McKinley Springs en 2019 et « a pratiquement doublé cette quantité chaque année ».

L’année dernière, environ 300 tonnes ont été produites dans le cadre de ce programme. Avec l’ajout de l’usine de production de Prosser, Klei estime que la production pourrait atteindre 1 000 tonnes cette année.

Klei a déclaré qu’il pensait que l’installation de Prosser pouvait produire jusqu’à environ 20 000 tonnes, ce qui laisserait beaucoup de place à l’expansion pour servir la nouvelle salle de dégustation et les nouveaux membres du club de vin qu’ils souhaitent attirer.

Un panneau affiche les heures d’ouverture de la salle de dégustation récemment ouverte de McKinley Springs Winery et de Horse Heaven Wine Co. Elle est située dans le River Walk Village au 400 Bradley Boulevard à Richland.

« Cet emplacement entre George Washington Way et le fleuve Columbia semble être l’endroit idéal pour s’étendre. C’est comme une porte d’entrée dans la ville. »

La famille, avec ses générations d’agriculteurs dans les cieux des chevaux, a l’expérience, les compétences et la patience pour savoir que les changements ne seront pas tous faciles, ni réalisés du jour au lendemain.

« Je pense que nous avons quelque chose de spécial en cours », conclut Justin. « Cela a été une période passionnante, pleine de croissance et de changement, et j’ai hâte d’atteindre nos objectifs à l’avenir. »

Ken Robertson écrit sur les vins du Nord-Ouest depuis 1978.