L’établissement vinicole de classe mondiale de l’Okanagan remporte une distinction internationale

La vision de Dennis O’Rourke prend vie le long de Commonage Road à Lake Country. Après avoir creusé la roche et incorporé de nombreux éléments naturels, l’avenir de ce qui sera un domaine viticole unique en son genre prend forme.

La vigneronne en chef du domaine familial O’Rourke, Nikki Callaway, explique que la préparation de l’espace a été longue.

«Je pense que beaucoup de voisins et de gens qui regardent comme des fous qui ont parcouru la route sont excités avec impatience et anticipent l’ouverture et ce qui se passe sur la colline. C’est encore assez loin, nous n’avons pas vraiment de date et d’heure d’ouverture précises.

L’installation, cependant, n’a pas besoin d’être ouverte pour montrer son expertise. Callaway a produit le O’Rourke Family Estate Chardonnay 2020 qui a remporté l’or au concours international Chardonnay du Monde en Bourgogne, en France.

« Je pense que c’est tout simplement fantastique de voir la vallée, de voir Lake Country, de voir ce que nous sommes capables de faire et d’être reconnus dans un cadre international. C’est plutôt chouette et plutôt excitant.

Le vin primé, dit Callaway, est particulièrement spécial.

« Il n’en fallait pas beaucoup pour faire un vin médaillé de ce niveau. C’était une toute nouvelle installation, nous étions encore en construction et il y avait de la poussière de construction partout et des ouvriers partout. J’avais à peine le pouvoir d’accéder au site pour démarrer la récolte.

Les obstacles ne sont qu’une partie de la vie de cette vigneronne, elle a également été confrontée à l’obstacle de travailler avec de jeunes vignes, âgées de moins de 10 ans, et le nouveau site a apporté une incertitude sur la croissance des vignes.

« J’ai aussi retiré beaucoup de variables de vinification parce que je voulais voir ce que le fruit et cette terre me fourniraient, donc tout était naturel, tout était indigène, tout était principalement en fûts neutres tous vieillis dans les caves. Je ne jouais avec aucun outil de vinification, je dépendais juste de ce que le sol, le climat et la géologie que ce site pouvait m’apporter.

Le O’Rourke Family Estate Chardonnay 2020 est décrit comme aromatique, doux et floral. Un chardonnay qui, selon Callaway, ne peut être comparé à aucune autre région du monde.

« Je ne pense pas que la Colombie-Britannique devrait se comparer à d’autres régions. Nous sommes clairement ce que nous sommes et ce vin est définitivement un chardonnay de l’Okanagan.

La vigneronne dit que son objectif est d’affronter les buveurs de vin « tout sauf Chardonnay ».

« Au moment où quelqu’un a goûté ce vin ou l’a mis dans son nez, les gens sont passés du fait de ne jamais savourer un verre de bette à carde à « oh mon Dieu, c’est un si beau vin », dit-elle.

Le domaine familial O’Rourke n’en étant qu’à ses débuts, Callaway a eu la chance de sélectionner ses propres outils et machines à avoir sur place.

«Ce fut une opportunité professionnelle incroyable de construire, de mettre en service et de travailler dans une installation que vous avez conçue et que vous aviez en tête, puis tout se met en place. C’était aussi amusant de travailler dans une nouvelle cave. Ça a l’air gros et c’est un peu intimidant, mais croyez-moi, quand la récolte est là et qu’il y a des barils partout sur le sol et de l’équipement partout, ce n’est pas aussi gros qu’il n’y paraît.

Callaway aime aussi les éléments naturels que la matriarche O’Rourke exigeait dans ses plans de construction.

«Les grottes utilisent la technologie de l’ancien monde des barils de vieillissement et des systèmes de grottes modérées où le temps est plutôt tempéré toute l’année et agréable et frais et humide. Nous faisons ce que les Européens et les Perses font depuis des années.

On estime que les grottes et les tunnels souterrains s’étendent sur 400 mètres et sont entièrement durables car ils ne nécessitent ni chauffage ni refroidissement pour maintenir la bonne température.

Le projet d’établissement vinicole estimé à 100 millions de dollars placera une fois de plus l’Okanagan sur la carte en tant que destination incontournable. L’installation comprendra plus de 150 000 pieds carrés de bâtiment avec un restaurant, des bureaux, des salles de dégustation, un centre d’événements, un centre de vente au détail et un amphithéâtre extérieur surplombant le lac.

O’Rourke Family Estate est en partenariat avec Peak Cellars et embouteillera pour la société sœur sur le nouveau site.

Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour sur le projet, l’accès au vin et les détails des événements spéciaux en visitant ofestate.com.

LIRE LA SUITE : Présentation de HARVEST : un magazine mensuel présente les talents agricoles de la Colombie-Britannique

EN SAVOIR PLUS: L’apiculture ramène le couple Creston à ses racines

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

AgricultureBC WineRÉCOLTELake CountryVignoble