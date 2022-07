L’établissement du GOP intensifie ses efforts pour bloquer l’allié de Trump en Arizona.

TUCSON, Arizona (AP) – Le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, a déjà aidé à empêcher l’un des alliés de l’ancien président Donald Trump de remporter la nomination républicaine au poste de gouverneur dans un État crucial du champ de bataille. Maintenant, il espère une répétition dans son propre jardin.

Ducey fait partie d’un effort en plein essor parmi les républicains de l’establishment pour soulever le promoteur immobilier peu connu Karrin Taylor Robson contre l’ancien présentateur de nouvelles télévisées Kari Lake, qui est soutenu par Trump. D’autres républicains de premier plan, dont l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, se sont également alignés derrière Robson ces derniers jours.

La poussée rappelle le nombre de républicains de premier plan qui se sont rassemblés autour du gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, dans la dernière ligne droite de sa tentative finalement réussie de repousser un challenger principal approuvé par Trump.

Peu d’États ont été aussi centraux dans les mensonges électoraux de Trump que la Géorgie et l’Arizona, les deux champs de bataille les plus proches de 2020 où il a poussé agressivement pour annuler les résultats et a fulminé lorsque Kemp et Ducey ont refusé de suivre. Trump a déjà fait face à un revers en Géorgie, et la course du 2 août en Arizona est l’une de ses dernières occasions de régler des comptes et d’installer des alliés pour diriger des États qui pourraient s’avérer décisifs s’il décide de se présenter à nouveau en 2024.

“En Arizona, les gens sont indépendants d’esprit, un peu comme ils le sont en Géorgie, et ils choisissent la personne qui, selon eux, sera la meilleure pour assumer la responsabilité”, a déclaré Ducey à l’Associated Press. “En Géorgie, les électeurs ont dit Brian Kemp, et j’espère qu’en Arizona, ils diront Karen Taylor Robson.”

En tant que candidat sortant à la réélection, Kemp avait un avantage sur son principal rival, David Perdue, et l’a finalement battu de près de 52 points de pourcentage. Sans un titulaire sur le bulletin de vote – Ducey fait face à des limites de mandat – le concours du GOP en Arizona sera probablement beaucoup plus proche.

Mais ce qui ressemblait autrefois à une avance insurmontable pour Lake pourrait se terminer par une finition plus compétitive. Avec le vote anticipé déjà en cours, Robson puise dans l’immense fortune de sa famille pour noyer Lake qui, malgré l’approbation de Trump, a pris du retard dans la collecte de fonds. Robson avait dépensé Lake plus de 5 contre 1 à la fin juin.

La manœuvre finale de certaines personnalités du GOP pourrait s’avérer significative dans une course serrée. Au-delà de Ducey et Christie, Robson a obtenu le soutien de l’ancien représentant américain Matt Salmon, qui a abandonné la course au poste de gouverneur et l’a approuvée. Le syndicat Border Patrol, quant à lui, a rompu avec Trump et soutenu Robson, citant en partie les déclarations antérieures de Lake soutenant une voie vers la citoyenneté pour les personnes vivant illégalement dans le pays.

L’ancien vice-président Mike Pence, qui s’est notamment séparé de Trump en Géorgie et a fait campagne aux côtés de Kemp, n’a pas encore choisi son camp en Arizona.

Pour sa part, Lake est une championne MAGA improbable.

Ancien présentateur de nouvelles locales bien connu qui a fait un don à Barack Obama et qui a traîné pendant des années avec des drag queens dans un bar gay près de la station de télévision, Lake était autrefois l’antithèse de la politique de Trump.

Pourtant, elle a explosé au sommet du peloton depuis qu’elle s’est éloignée de sa carrière télévisuelle de trois décennies, a déclaré que «le journalisme est mort» et a pris un marteau sur une pile de téléviseurs.

Elle s’est appuyée sur la puissante connexion qu’elle avait formée avec les téléspectateurs du marché des médias de Phoenix pendant 27 ans avec la filiale locale de Fox et a créé un lien unique et fort avec la base qui a propulsé Trump à la Maison Blanche en 2016 et ne le croit toujours pas. perdu en 2020.

Même Trump a semblé impressionné par l’ovation que son nom a inspirée lorsqu’il l’a mentionné lors d’un rassemblement à Phoenix l’année dernière. Il l’a approuvée peu de temps après.

Elle, à son tour, a adopté son style combatif, son récit sur l’élection de 2020 – elle dit à tort qu’elle était corrompue et volée – et son approche intransigeante de la sécurité aux frontières. Elle s’est éloignée de ses liens étroits avec la famille de John McCain et se querelle maintenant avec les enfants du défunt sénateur américain.

“Soit nous allons suivre la voie du passé, c’est-à-dire la mafia McCain qui dirige le spectacle, soit nous allons d’abord suivre l’Amérique”, a déclaré Lake à une foule de centaines de personnes dans un bar country western à Tucson la semaine dernière. Beaucoup sont arrivés bien plus d’une heure plus tôt et ont attendu dans la chaleur du sud de l’Arizona pour avoir une chance d’entrer.

Lake, 52 ans, réprimande régulièrement les journalistes qui tentent de l’interroger et diffuse les images sur les réseaux sociaux.

L’année dernière, elle a déclaré qu’elle souhaitait installer des caméras dans les salles de classe pour surveiller les enseignants, faisant un signe de tête au contrecoup sur le droit aux enseignements sur la race et l’histoire dans les écoles publiques.

Si elle était élue, dit-elle, elle invoquerait immédiatement une théorie juridique non testée selon laquelle l’immigration illégale constitue une “invasion” des États-Unis et donne au gouverneur des pouvoirs de guerre pour expulser des personnes du pays sans procédure devant les tribunaux de l’immigration.

Depuis que Robson et ses alliés ont commencé leur presse sur tout le terrain, Lake a affirmé sans preuve qu ‘”ils pourraient essayer de préparer le terrain pour un autre vol”.

“Ils ont été de tels RINO pendant si longtemps, et je ne crois pas qu’ils aient notre pays comme priorité”, a déclaré Rosa Alfonso, une orthophoniste de 60 ans à Tucson. “C’est un gros problème.”

Robson, 57 ans, se présente pour la première fois aux élections, bien qu’elle ait des liens de longue date avec la politique du GOP. Son père et son frère ont tous deux occupé des fonctions électives en tant que républicains.

Avocate de promoteurs immobiliers, elle a été au centre de l’étalement des banlieues qui a propulsé la croissance prodigieuse de la région de Phoenix. Ducey l’a nommée au conseil d’administration supervisant les trois universités publiques de l’Arizona, son rôle public le plus en vue avant qu’elle ne démissionne pour se présenter au poste de gouverneur.

“Ce sont des moments sérieux”, a déclaré Robson lors d’un récent débat. “Nous avons besoin d’un candidat sérieux avec un dossier d’accomplissement.”

Son mari, le promoteur immobilier Ed Robson, 91 ans, est l’un des résidents les plus riches de l’État, amassant une fortune en construisant des communautés de retraite planifiées. Elle dit que l’élection de 2020 était “injuste” mais s’est abstenue de la qualifier de frauduleuse. Comme Lake, elle court comme un faucon frontalier.

Elle marque son rival “Fake Lake”, soulignant un don de 350 $ qu’elle a fait à la campagne d’Obama en 2008, bien que Robson ait elle-même contribué de grosses sommes aux démocrates.

“Ce n’est qu’un acte”, a déclaré Ducey à propos de Lake. « La campagne qu’elle mène ne ressemble en rien à la vie qu’elle a vécue au cours des trois dernières décennies, ni aux interactions qu’elle a eues avec moi. Elle fait un show. Nous verrons combien de personnes l’achèteront.

Jonathan J. Cooper, Associated Press