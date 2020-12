Diane Lane joue depuis des décennies, mais dans son dernier film, elle joue un rôle qu’elle n’a jamais joué auparavant: une grand-mère.

Dans Let Him Go, elle joue Margaret Blackledge, une femme qui tente de retrouver son petit-fils après la mort de son fils et le mariage de sa belle-fille.

L’actrice a déclaré à Sky News ‘ Podcast en coulisses que le personnage est celui qui restera avec elle: « Elle a emménagé dans mon cœur, je pense qu’elle sera toujours avec moi d’une certaine manière, parce qu’elle est ma première grand-mère.

Image:

Diane Lane et Kevin Costner sont réunis dans le thriller policier, jouant les grands-parents à la recherche de leur petit-fils. Pic: Fonctionnalités de mise au point



«Les femmes fortes viennent dans des emballages surprenants, et quand je dis fortes, je veux dire non seulement volontaires, mais nous avons trois mères dans cette histoire et nous voyons ce qu’est la maternité pour différentes femmes et comment elles gèrent cette responsabilité et comment elles interprètent leur rôle. «

Le film voit la star infidèle réunie avec Kevin Costner.

Le couple a joué aux parents adoptifs de Superman dans les récents films de DC et Lane dit qu’ils savaient qu’ils voulaient à nouveau travailler ensemble.

«C’était juste un peu trop bref sur les films de Superman et nous savions juste que nous devions trouver le bon matériel et je lui en suis reconnaissant [Let Him Go] est venu à ma rencontre et j’ai pu le présenter à Kevin.

«Il connaît un bon scénario quand il en lit un, c’est certainement un homme de goût et d’accomplissement, donc il ne va pas mâcher ses mots.

« Quand il a signé, je savais que nous allions passer un bon moment à cause de notre chimie. Et parce que l’histoire a tellement d’éléments différents qui se rejoignent que Kevin peut incarner rien qu’avec sa présence – il apporte tellement à un personnage. »

Image:

Kayli Carter (à gauche) avec Lane et bébé Jimmy sur le plateau. Pic: Fonctionnalités de mise au point



Le film, une adaptation du livre du même nom, n’est pas lourd de dialogue mais il est clair dès le départ que les personnages de Lane et Costner sont mariés depuis longtemps.

Lane dit que c’est une chose qui l’a attirée vers l’histoire.

« C’est un mariage de 30 ans dans lequel nous sommes plongés et en tant que personnes qui peuvent se porter garantes de relations à long terme, cela devient de moins en moins sans de longs dialogues et plus sur, vous savez, le coin de la bouche monte et les autres comme « Quoi? Quoi? »

« Parce que vous pouvez lire le langage corporel et mental de l’autre et que vous connaissez si bien l’histoire de l’autre et vous savez comment pensent les uns les autres.

« Cela laisse plus de place à la chimie pour remplir les blancs. »

Le film met également en vedette l’actrice Leslie Manville dans le rôle de la cruelle matriarche de la famille qui a maintenant le petit-fils que les Blackledges tentent de retrouver.

Lane a tellement envie de parler de sa co-star britannique, qui star en tant que princesse Margaret dans la cinquième série de The Crown, qu’elle demande lors de l’entretien si nous pouvons en discuter.

« Oh, je l’adore, c’est une actrice formidable, de classe mondiale, le fait que j’ai pu travailler avec elle dans ce domaine et les scènes que nous avons pu faire ensemble était suffisant pour que je veuille être dans le film de toute façon.

« Elle a tellement d’énergie et nous avons réussi à prendre un café ici ou un verre de vin là-bas, et c’est tellement agréable – je manque certainement ce type d’opportunité maintenant avec notre situation difficile mondiale. »

Image:

Lesley Manville (à droite) avec le réalisateur Thomas Bezucha (à gauche). Pic: Fonctionnalités de mise au point



Avec des rencontres en face à face hors des cartes pour l’instant, Lane est soulagé d’avoir tiré sur Let Him Go l’année dernière, avant le pandémie de Coronavirus a pris racine.

«J’appelle cela un bon cadeau de 2019, de bons souvenirs – même si c’est un film difficile.

«C’est un film intelligent, je pense, il combine des éléments – vous avez la famille, vous avez la relation, et vous avez ce road trip bien sûr qui se dirige vers une sorte de malheur.

« Ce n’est pas une version de conte de fées d’un film … La façon dont ça se termine, vous dites simplement » wow « , et vous pensez que les choses vont être emballées d’une certaine manière et puis ce n’est pas ça, c’est autre chose, alors il s’attarde avec vous d’une manière qui est plus intéressante, je pense. «

Let Him Go est maintenant dans les cinémas britanniques

