L’Estonie va interdire l’entrée aux Russes titulaires d’un visa touristique

COPENHAGUE, Danemark (AP) – L’Estonie a décidé jeudi d’interdire aux personnes de la Russie voisine avec des visas touristiques d’entrer dans le pays balte le plus au nord à la suite de la guerre en Ukraine.

“La possibilité pour les citoyens russes de visiter l’Estonie en grand nombre ou de visiter l’Europe via l’Estonie est incompatible avec le sens des sanctions que nous avons établies”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Urmas Reinsalu, cité par le Baltic News Service.

L’Union européenne, dont l’Estonie est membre, a déjà interdit les voyages aériens depuis la Russie après l’invasion de l’Ukraine. Mais les Russes peuvent toujours voyager par voie terrestre vers l’Estonie et prennent apparemment ensuite des vols vers d’autres destinations européennes.

En imposant la sanction, l’Estonie veut que la Russie « soit incapable de poursuivre sa vie internationale ordinaire également au niveau de ses citoyens », a déclaré Reinsalu selon BNS, la principale agence de presse de la région. Il a ajouté qu’ils avaient observé “une croissance massive du nombre de citoyens russes transitant par ou arrivant en Estonie”.

BNS a déclaré que les exceptions à la sanction de jeudi incluaient les citoyens russes titulaires d’un permis de séjour de longue durée ; ceux qui viennent rendre visite à des parents proches ; les travailleurs impliqués dans le transport international de marchandises et de passagers, ainsi que les personnes entrant dans le pays pour des raisons humanitaires.

La sanction estonienne s’applique à partir du 18 août. L’Estonie et la Russie partagent une frontière longue de près de 300 kilomètres (186 milles).

“J’appelle les autres gouvernements à suivre de telles étapes”, a écrit Reinsalu sur Twitter.

Plus tôt cette semaine, les dirigeants estoniens et finlandais ont exhorté les autres pays européens à cesser de délivrer des visas touristiques aux citoyens russes, affirmant qu’ils ne devraient pas pouvoir prendre de vacances en Europe pendant que le gouvernement russe mène une guerre en Ukraine.

Le Premier ministre estonien Kaja Kallas a écrit mardi sur Twitter que “visiter l’Europe est un privilège, pas un droit de l’homme” et qu’il est “temps de mettre fin au tourisme en provenance de Russie maintenant”.

Un jour plus tôt, son homologue finlandaise, Sanna Marin, avait déclaré à la chaîne de télévision finlandaise YLE qu'”il n’est pas juste que la Russie mène une guerre d’agression agressive et brutale en Europe, que les Russes puissent mener une vie normale, voyager en Europe, être des touristes .”

Des entreprises russes auraient commencé à proposer des trajets en voiture de Saint-Pétersbourg vers les aéroports d’Helsinki et de Lappeenranta en Finlande, qui ont des liaisons directes vers plusieurs endroits en Europe. La deuxième plus grande ville de Russie est à 300 kilomètres (186 miles) de la capitale finlandaise.

Les visas délivrés par la Finlande et l’Estonie sont valables dans la majeure partie de la zone de voyage sans visa d’Europe, connue sous le nom de « espace Schengen » qui est composé de 26 pays : 22 pays de l’UE plus l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Normalement, les personnes et les biens circulent librement entre ces pays sans contrôles aux frontières. Dix-neuf autres pays en dehors de cette zone de voyage autorisent les étrangers utilisant un visa Schengen.

En raison de la guerre, la Lettonie a déjà décidé de ne plus délivrer de visas aux Russes. La Pologne a déclaré mercredi qu’elle ne délivrait plus de visas touristiques aux Russes.

