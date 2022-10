L’Estonie propose à l’OTAN d’étendre ses missions

Le ministre de la Défense déclare que le bloc dirigé par les États-Unis devrait mener une police sous-marine après l’incident de Nord Stream

Le ministre estonien de la Défense, Hanno Pevkur, a appelé l’OTAN à accroître ses patrouilles dans la mer Baltique, non seulement au-dessus mais aussi sous l’eau, après les récentes explosions qui ont détruit les gazoducs russes Nord Stream 1 et 2.

Dans une interview accordée au journal allemand Die Zeit mercredi, Pevkur a accusé la Russie de faire sauter ses propres pipelines afin d’intimider l’UE et de détourner son attention du conflit militaire en cours en Ukraine.

“Le seul État qui a un intérêt dans ce sabotage est la Russie”, a déclaré le ministre, ajoutant toutefois qu’il n’y avait aucune preuve pour étayer l’accusation.

Interrogé sur la vulnérabilité des États baltes aux attaques sous-marines telles que le sabotage apparent des pipelines Nord Stream, Pevkur a noté que l’OTAN mène déjà “police de l’air” sur la mer Baltique et devrait maintenant penser à « sous-police » ou surveillance sous-marine.

Le ministre a expliqué que le bloc militaire dirigé par les États-Unis dispose de vastes capacités de surveillance aérienne et terrestre, mais ne sait pas ce qui se passe sous la surface de l’océan. Il a exprimé l’espoir que la Finlande et la Suède, qui attendent chacune leur adhésion à l’OTAN, seront en mesure de fournir de tels systèmes de détection.

Les autorités danoises ont signalé des fuites sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 le 26 septembre après que l’opérateur a subi une perte de pression dans le système. Les autorités danoises et suédoises ont déclaré plus tard qu’une série d’explosions sous-marines avait été détectée près de l’île de Bornholm dans la mer Baltique.

Alors que l’enquête sur la cause de l’accident est en cours, il est largement considéré comme le résultat d’un sabotage. Certains responsables occidentaux et ukrainiens ont accusé la Russie de détruire ses propres pipelines, tandis que Moscou a pointé du doigt les États-Unis comme le coupable potentiel.

Peu de temps après les incidents, l’ancien ministre polonais des Affaires étrangères Radek Sikorsky a publié puis supprimé un tweet laissant entendre que les États-Unis étaient à l’origine des explosions des pipelines reliant la Russie à l’UE via l’Allemagne.

Les pipelines Nord Stream ont été au cœur de l’impasse énergétique entre Moscou et Bruxelles au milieu du conflit ukrainien en Ukraine. Selon le géant gazier russe Gazprom, les tuyaux ont été sérieusement endommagés mais peuvent être restaurés avec “du temps et des fonds appropriés.”