L’Estonie n’a jamais eu besoin d’importer du gaz par bateau. Jusqu’à ce que ce soit le cas.

Leur entreprise de GNL à un moment donné a ressemblé à un échec. En fin de compte, les millions de dollars et les années de frustration signifiaient que lorsque l’Estonie et la Finlande ont convenu en avril de partager le coût de la location d’un navire de traitement de GNL et de la construction de terminaux flottants, la recherche et le développement préliminaires étaient déjà terminés.

Dans les mois qui ont précédé l’invasion russe, a déclaré M. Haal, la flambée des prix du gaz avait déjà commencé à modifier l’économie de l’investissement dans un terminal GNL. Désormais, sa principale préoccupation est de veiller à ce que le gouvernement estonien achève à temps le raccordement du gazoduc au réseau national de gaz.

Au fil des ans, la question de la construction de plus d’installations de GNL – en plus des deux douzaines déjà en Europe – a été débattue à plusieurs reprises dans les ports et les capitales. Les opposants ont fait valoir que le transport du gaz naturel liquéfié réfrigéré était beaucoup plus cher que le flux depuis la Russie. La nouvelle infrastructure requise de terminaux portuaires et de conduites a suscité une opposition locale. Et il y avait une résistance à investir autant d’argent dans un combustible fossile que les accords sur le climat avaient finalement ciblé pour l’extinction.

L’un des pays qui ont dit non était la plus grande économie d’Europe, l’Allemagne, qui obtenait 55 % de son gaz de la Russie.

“L’aperçu général était que l’Europe avait plus de capacité de GNL qu’elle n’en avait besoin”, a déclaré Nina Howell, associée du cabinet d’avocats King and Spalding. Après l’invasion, des projets qui n’avaient pas été considérés comme commercialement viables, “et qui n’auraient probablement pas réussi, ont soudainement obtenu le soutien du gouvernement”.