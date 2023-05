L’Estonie et la Lettonie envisagent d’acheter en commun les systèmes allemands de défense aérienne IRIS-T

L’Estonie et la Lettonie prévoient d’acquérir conjointement des systèmes de défense aérienne allemands pour la protection de l’espace aérien des deux pays de l’OTAN dans le cadre de ce qui serait le plus grand accord de coopération en matière de défense entre les voisins baltes qui bordent la Russie, ont annoncé dimanche les ministères estonien et letton de la Défense.

Selon l’accord provisoire, les livraisons du système de défense aérienne IRIS-T SLM à moyenne portée – fabriqué par le fabricant d’armes allemand Diehl Defence – pourraient commencer l’année prochaine et les systèmes pourraient être opérationnels en 2025.

La valeur de l’accord et les informations détaillées sur les numéros du système n’ont pas été divulguées car les discussions avec le fournisseur sont toujours en cours, ont déclaré les ministères de la Défense des deux pays.

Le ministre estonien de la Défense, Hanno Pevkur, a décrit l’accord comme « un projet commun aux proportions historiques pour notre coopération en matière de défense, le plus important à ce jour » entre Tallinn et Riga.

« En supposant que les négociations aboutissent, nous (l’Estonie et la Lettonie) espérons parvenir à un contrat et, par la suite, annoncer l’adjudicataire officiel cet été », a déclaré Pevkur dans un communiqué.

Le système de défense aérienne allemand, composé de lanceurs montés sur camion, de missiles et d’un véhicule de commandement séparé, est conçu pour protéger les villes, les armées et la population civile des attaques aériennes et pour neutraliser efficacement les avions et les hélicoptères.

Le système peut être utilisé pour se protéger d’une foule d’autres menaces, telles que les véhicules aériens sans pilote, les missiles de croisière et les munitions qui traînent.

« Notre système de défense aérienne à moyenne portée sélectionné conjointement sécurisera davantage le ciel de la Lettonie et de l’Estonie et fournira la protection maximale possible à notre peuple, ainsi qu’aux infrastructures civiles et militaires », a déclaré la ministre lettone de la Défense, Inara Murniece, dans un communiqué.

L’Allemagne a livré des systèmes de défense aérienne IRIS-T à l’Ukraine où, selon les médias, ils ont été utilisés avec succès contre des cibles russes depuis la fin de l’année dernière pendant la guerre de Moscou contre Kiev.