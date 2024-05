L’Estonie dit que la Russie a supprimé les bouées de navigation près de la frontière – DW – 24/05/2024

estonien les gardes-frontières ont déclaré jeudi que leur russe leurs homologues ont retiré 24 des 50 bouées de navigation récemment placées sur la rive estonienne de la rivière Narva.

Selon les autorités estoniennes, la Russie conteste la position des bouées depuis l’accord de Moscou.invasion à grande échelle de l’Ukraine en 2022.

Les bouées sont stratégiquement placées sur le fleuve frontalier pour empêcher les navires d’entrer dans les eaux étrangères.

Les motivations encore floues

Le Premier ministre estonien Kaja Kallas a qualifié le retrait des bouées d’« incident frontalier ».

Elle a déclaré que l’État balte avait contacté la Russie pour obtenir des informations.

« Il s’agit d’un incident frontalier dont nous clarifions les circonstances précises », a-t-elle déclaré aux journalistes.

Elle a ajouté que « la Russie utilise des outils liés à la frontière pour créer la peur et l’anxiété, afin de semer l’insécurité dans nos sociétés. Nous constatons une tendance plus large à cela ».

Dans un communiqué publié vendredi, le haut représentant de l’UE, Josep Borrell, a qualifié le retrait des bouées d' »inacceptable » et de « s’inscrivant dans un schéma plus large de comportement provocateur et d’actions hybrides de la part de la Russie ».

Plus tôt cette semaine, le ministère russe de la Défense a brièvement publié une proposition visant à réviser la frontière maritime russe dans l’est de la mer Baltique, mais l’a ensuite supprimée d’un portail officiel après avoir suscité l’inquiétude des membres de l’OTAN, dont l’Estonie.

Il n’était pas clair dans l’immédiat si le retrait des bouées était lié à un projet russe de frontière sur la mer Baltique.

Les changements écologiques entraînent un redessin constant des frontières

La rivière Narva coule d’un lac entre la Russie et l’Estonie et se jette dans le golfe de Finlande, qui fait partie de la mer Baltique.

Les changements naturels du lit du fleuve obligent à retracer les routes de navigation chaque année, a déclaré l’Estonie.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré jeudi que les frontières russes de la mer Baltique devraient être conformes au droit international et que le travail du ministère russe de la Défense pour clarifier la frontière était de nature technique.

