L’Estonie affirme avoir résisté aux cyberattaques de pirates liés à la Russie

L’Estonie a déclaré qu’elle avait résisté avec succès à une cyberattaque majeure lancée par des pirates informatiques alignés sur la Russie qui tentaient de supprimer les sites Web des bureaux gouvernementaux, des banques et des prestataires de soins de santé dans la nation balte. Les attaques de mercredi ont eu lieu alors que l’Estonie, qui est membre de l’OTAN, a déplacé un monument de la Seconde Guerre mondiale de l’ère soviétique dans un musée – un effort qui a suscité la controverse dans un pays avec une importante population ethnique russe. Mais les incursions – attaques par déni de service distribué (DDoS), qui impliquent des pirates essayant d’inonder les sites Web avec plus d’utilisateurs qu’il ne peut en gérer – ont échoué. “À quelques exceptions brèves et mineures, les sites Web sont restés entièrement disponibles tout au long de la journée”, a dit Luukas Ilves, directeur de l’information du gouvernement.

L’Estonie est l’un des principaux centres de développement de logiciels en Europe. La république balte de 1,3 million d’habitants – qui a retrouvé son indépendance en 1991 après des décennies de règne de Moscou – est également l’un des plus fervents partisans de l’Ukraine face à l’invasion russe. Tallinn a fourni, par habitantplus d’aide militaire et humanitaire à Kyiv qu’à tout autre pays.

La Première ministre estonienne Kaja Kallas, surnommée la «Dame de fer» de l’Europe pour son refus de faire des compromis avec le Kremlin sur l’Ukraine, est également un leader mondial dans les efforts visant à approfondir les sanctions occidentales contre Moscou.

Killnet, un groupe de piratage pro-russe, a revendiqué les attaques sur sa chaîne Telegram. Il a déclaré avoir tenté de couper l’accès à des centaines de sites Web dans des secteurs tels que la finance, la santé, l’éducation, les services gouvernementaux et les services publics. En juin, Killnet a également cherché à submerger les sites Web des services publics lituaniens après que ce pays a commencé à appliquer les sanctions de l’UE contre une enclave russe. Des responsables lituaniens ont déclaré qu’une cyberattaque avait compromis l’accès à plus de 130 sites Web fin juin.

Robert Potter, co-fondateur et directeur général d’Internet 2.0, une société australienne de cybersécurité, a déclaré que l’attaque de cette semaine contre l’Estonie était une campagne de haute intensité et à court terme, et que ces efforts sont “généralement moins sophistiqués”.

« Les adversaires échangent la précision contre l’échelle. Par conséquent, il est préférable d’interpréter ces attaques comme des messages plutôt que comme des campagnes conçues pour détruire », a-t-il déclaré.

En 2007, l’Estonie a subi une cyberattaque massive par des pirates soupçonnés d’avoir des liens avec le Kremlin. Les pirates ont paralysé les serveurs de messagerie et forcé une grande banque à interrompre ses services en ligne pendant plus d’une heure. De nombreux sites Web estoniens ont été contraints de se couper temporairement du reste du monde, dans ce qui a été le premier exemple connu d’une cyberattaque majeure de nation à nation. Ces attaques ont également eu lieu après que l’Estonie a déplacé un monument de la Seconde Guerre mondiale datant de l’ère soviétique. Moscou a nié toute implication.

Les attaques de 2007 ont poussé le petit pays balte à améliorer son infrastructure de cybersécurité, le rendant mieux préparé à cette dernière frappe. Il dispose d’une ligue de cyberdéfense civile volontaire et accueille une opération annuelle de formation à la cybersécurité dirigée par l’OTAN, le plus grand exercice de ce type au monde. Microsoft classe également l’Estonie en bonne place dans son Digital Futures Index, qui mesure des facteurs tels que les capacités de gouvernance électronique et la sophistication de l’infrastructure numérique.

« Bien que sujet aux cyberattaques les plus étendues, [Estonia] est plus fort que nous ne l’étions en 2007 », Kallas a écrit sur Twitter jeudi.

Cette semaine, l’Estonie a retiré un char soviétique T-34 de la Seconde Guerre mondiale d’un monument près de la frontière russe. Des responsables ont déclaré que des chars russes modernes étaient désormais utilisés pour tuer des innocents en Ukraine.