L’Estonie a interdit les touristes russes. Maintenant, il fait pression sur l’Union européenne pour qu’elle fasse de même

Sur les rives de la rivière Narva, deux forteresses médiévales se font face de l’autre côté de la frontière séparant la Russie et l’Estonie, une ancienne république soviétique qui a déjà commencé à interdire les touristes russes et fait pression pour que l’Union européenne empêche des millions d’entre eux de passer leurs vacances à l’intérieur le bloc pendant que leur pays fait la guerre à l’Ukraine.

À partir de mardi, les ministres des Affaires étrangères de toute l’Europe se réuniront à Prague où l’Estonie, ainsi que d’autres pays, dont la Lettonie et la Finlande, feront pression pour une interdiction qui verrait l’Europe refuser les Russes titulaires de visas touristiques pour la zone Schengen, un bloc composé de 26 pays européens.

Si l’Europe n’accepte pas d’agir à l’unisson, l’Estonie s’engage à aller de l’avant avec d’autres nations partageant les mêmes idées.

“Voyage n’est pas un droit humain”, Urmas Reinsalu, Le ministre estonien des Affaires étrangères, a déclaré à CBC News à Tallinn, la capitale de l’Estonie, le 25 août.

“Nous devons également donner une forte impulsion à la société russe pour qu’elle se réveille. Vous ne pouvez pas simplement marcher dans les rues … en tant que touriste, il suffit d’ouvrir les yeux fermer.”

Le ministre estonien des Affaires étrangères, Urmas Reinsalu, a déclaré que son pays, ainsi que d’autres pays baltes et la Finlande, promulgueront une interdiction des touristes russes, même si le reste de l’UE ne le fait pas. (Corinne Séminoff)

Extension de l’interdiction de voyager

Reinsalu prévoit que la réunion de cette semaine sera “chauffée” car une division européenne est apparue autour de l’équité et de l’aspect pratique d’une interdiction.

Le 18 août, l’Estonie a commencé à interdire les touristes russes titulaires de visas délivrés par l’Estonie. Le gouvernement a déclaré que cette décision concernait environ 50 000 personnes, mais les responsables affirment qu’il y a environ 10 millions de Russes qui détiennent des visas touristiques européens et que ce groupe serait visé par l’interdiction européenne proposée.

La plupart des pays européens limitrophes de la Russie, ainsi que la Pologne, préconisent des restrictions radicales, mais plus tôt ce mois-ci, lors d’un discours en Norvège, le chancelier allemand, Olaf Scholz, a déclaré qu’une interdiction ciblerait injustement les Russes ordinaires pris dans la “guerre de Poutine”.

REGARDER | Un chef estonien s’oppose à une interdiction de visa pour les touristes russes en Europe :

Un chef estonien s’oppose à l’interdiction de visa pour les touristes russes en Europe Les visiteurs russes ont toujours été gentils lorsqu’ils mangeaient dans son restaurant, explique Sergei Farafonov, un chef de la capitale estonienne Tallinn.

En Estonie, il y a désaccord. Près d’un quart de sa population de 1,3 million d’habitants est d’origine russe, et ce pourcentage est beaucoup plus élevé le long de la frontière.

Par exemple, à Narva, une ville située à l’est du pays, près de 60 000 habitants, soit 97 % de la population, sont russophones et un peu plus d’un tiers ont la nationalité russe.

Lorsque CBC a visité la région le 22 août, la communauté russe d’Ivangorod célébrait le jour du drapeau de l’autre côté de la rivière Narva qui forme la frontière entre les deux nations.

Une petite foule s’est rassemblée au sommet d’une imposante forteresse à Ivangorod pour hisser le drapeau russe. Au-dessus d’un haut-parleur, une voix forte a retenti que les trois couleurs du drapeau russe reflétaient “la dignité et l’ouverture, l’honnêteté et la loyauté, le courage et la générosité”.

Entre les discours, de la musique patriotique, y compris l’hymne national russe, a retenti des deux côtés de la frontière.

Un drapeau russe flotte au-dessus d’une forteresse à Ivangorod, en Russie, qui se trouve juste en face d’une rivière depuis un fort similaire du côté estonien de la frontière. (Janis Laizans)

Soutien russe

Du côté estonien de la rive du fleuve, Natalya Lagutine, 75 ans, a dansé, agitant parfois une de ses béquilles en l’air, en criant “Bonjour” la Russie.

Ses enfants vivent en Russie et même si l’Estonie a promis des exemptions pour ceux qui visitent la famille, elle craint toujours qu’ils aient des problèmes pour traverser.

“Il s’agit simplement d’une infraction”, a-t-elle déclaré en pleurant en déclarant qu’elle ne croit pas que le président russe Vladimir Poutine ait déclenché la guerre.

REGARDER | Mia Sukles, résidente de Tallinn, soutient l’interdiction des visas touristiques pour les Russes :

Mia Sukles, résidente de Tallinn, soutient l’interdiction des visas touristiques pour les Russes “Nous devons émettre un signal clair que ce que la Russie fait en ce moment n’est pas acceptable”, a déclaré le jeune homme de 18 ans à propos de la guerre en Ukraine.

Le long du pont, un poteau de clôture rouge marque la ligne de démarcation entre l’Estonie et la Russie. Les gardes-frontières qui se tiennent aux extrémités opposées du pont ont très peu de contacts.

Selon les autorités frontalières estoniennes, environ 5 000 personnes traversent à pied et en véhicule chaque jour.

L’espace aérien européen étant fermé aux vols russes, la frontière terrestre est devenue un point de transit clé hors du pays.

Tarmo Hut, un policier estonien travaillant à la frontière, a déclaré à CBC que la plupart des visas qu’ils voient ont été délivrés par d’autres pays européens comme la France, l’Italie et la Finlande.

L’Estonie a cessé de délivrer de nouveaux visas aux touristes russes en mars.

Natalya Lagustine, 75 ans, salue ceux qui se rassemblent à Ivangorod, en Russie, pour célébrer une fête nationale. Alors qu’elle vit en Estonie, ses enfants vivent en Russie (Briar Stewart/CBC)

Lorsque CBC a visité la frontière, certaines personnes traversaient la frontière pour rendre visite à leur famille et faire du shopping.

Valentina Plokhova s’est entretenue avec CBC alors qu’elle retournait en Estonie avec un sac de livres de mots croisés. Elle est allée en Russie pour les acheter car elle trouve les puzzles plus difficiles que ce qui est disponible à Narva.

Elle a trois frères et une sœur qui vivent en Russie et a déclaré qu’ils s’inquiétaient tous de l’interdiction du tourisme.

Même si elle vit en Estonie, elle se considère russe.

“Nous sommes toujours blâmés”, a-t-elle déclaré.

“Comment se fait-il que tout à coup tous les Russes soient haïs en même temps ?”

Valentina Plokhova montre les mots croisés qu’elle a achetés en Russie. Lors d’une conversation avec CBC, elle a cité un ancien empereur russe, qui avait l’habitude de dire que « la Russie n’a que deux alliés : l’armée et la marine ». (Corinne Seminoff/Radio-Canada)

Réaction du Kremlin

Après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les pays occidentaux à bloquer les visiteurs russes, un porte-parole du Kremlin a qualifié l’idée d’irrationnelle.

“Cela ne peut être perçu que de manière extrêmement négative. Toute tentative d’isoler la Russie ou les Russes est un processus sans perspectives”, a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole du président russe Vladimir Poutine.

L’Estonie a déclaré qu’elle accorderait des exemptions aux Russes qui s’opposent activement à la guerre, mais en Russie, toute forme de protestation est interdite et ceux qui tentent de s’exprimer sont souvent arrêtés.

REGARDER | Un promoteur de musique estonien exprime son soutien à une interdiction de visa touristique pour les Russes :

Un promoteur de musique estonien exprime son soutien à l’interdiction de visa touristique pour les Russes La musique pourrait normalement rassembler les gens loin de la politique, dit Henrick Eahte, 32 ans, mais compte tenu de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le statu quo ne peut pas continuer.

Même si des personnes ont été condamnées à des peines de prison pour avoir critiqué l’armée du pays et parlé honnêtement de la guerre en Ukraine, le ministre estonien des Affaires étrangères a déclaré que le climat de peur n’était pas suffisant pour donner un laissez-passer aux Russes.

“Il y a toujours une responsabilité morale pour la société russe au sens large”, a déclaré Reinsalu, ajoutant que la passivité aide à légitimer le gouvernement de Poutine.

À Narva, Alexander, qui a refusé de donner son nom de famille, a déclaré qu’il pensait qu’il était absurde pour le gouvernement estonien de penser que l’interdiction de voyager inciterait les Russes à se soulever.

“Ils pensent… qu’un gouvernement va être renversé, un coup d’Etat ou faire quelque chose ?” dit-il en pêchant le long de la rivière.

“Rien de tout cela n’arrivera.”

Alexander, qui ne donnerait à CBC que son prénom, se tient sur les rives de la rivière Narva en Estonie. (Corinne Seminoff/Radio-Canada)

Support public

Mais dans les rues de la capitale estonienne, Tallinn, il y a beaucoup de soutien pour l’interdiction du gouvernement et des plans pour l’étendre.

Dans le quartier de Telliskivi, un quartier branché de studios d’art, de start-ups et de brasseries artisanales, la plupart des personnes avec lesquelles CBC s’est entretenue pensent qu’une interdiction des visiteurs russes est justifiée.

“Je comprends que tous les Russes ne sont pas nécessairement pro-Poutine … mais nous devons émettre un signal clair que ce que la Russie fait en ce moment n’est pas acceptable”, a déclaré Mia Sukles, 18 ans.

Elle a dit qu’elle comprenait le contre-argument

Anne-Mai Küünemäe, qui travaille comme diététiste à Tallinn, a déclaré que même s’il ne semble pas juste de punir tous les Russes, elle pense que c’est nécessaire.

“Rien ne se passera tant que les gens eux-mêmes ne se lèveront pas et ne feront pas entendre leur voix”, a-t-elle déclaré.

“Nous ne pouvons pas changer la Russie de l’extérieur… Cela doit se faire de l’intérieur.”

Le “pont de l’amitié” qui relie Narva, en Estonie, et Ivangorod, en Russie, compte environ 5 000 traversées chaque jour, ont indiqué des responsables. (Janis Laizans.)

Relations tendues

Alors que l’Estonie est sur le point de refuser davantage de visiteurs russes, les autorités avertissent également les citoyens estoniens de ne pas se rendre en Russie et exhortent ceux qui s’y trouvent actuellement à rentrer chez eux.

Comme d’autres pays occidentaux, les relations de l’Estonie avec la Russie se sont détériorées depuis le début de l’invasion ukrainienne.

En tant qu’ancienne république soviétique, le gouvernement estonien tient particulièrement à éliminer tous les symboles qui le relient à l’armée russe.

Le 16 août, un char soviétique à Narva a été enlevé avec une grue. C’était l’un des nombreux monuments commémoratifs soviétiques qui ont été démolis dans la ville à la demande du gouvernement estonien.

REGARDER | Selon la police secrète russe, une Ukrainienne derrière l’attentat meurtrier à la voiture piégée :

La police secrète russe accuse une Ukrainienne d’être à l’origine d’un attentat à la voiture piégée La police secrète russe accuse maintenant une Ukrainienne d’être responsable de l’attentat à la voiture piégée qui a tué la fille d’un éminent nationaliste russe et allié de Poutine. L’Ukraine nie toute implication, et certains experts disent que la Russie pourrait simplement essayer de distraire les gens de ses propres failles de sécurité récentes.

Dans les jours qui ont suivi, l’Estonie a déclaré avoir partiellement repoussé une importante cyberattaque qui bloquait l’accès à plus de 200 sites Web.

Un groupe de hackers russes a revendiqué la responsabilité.

Après l’attentat présumé à la voiture piégée mortel de Daria Dugina la fille d’un idéologue nationaliste russe qui a soutenu Poutine, les services de sécurité du pays ont déclaré que le suspect s’était enfui en Estonie.

Le ministre estonien des Affaires étrangères a rejeté l’accusation, la qualifiant de tentative ridicule d’essayer de détourner l’attention de la guerre en Ukraine.