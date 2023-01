L’estimation du PIB chinois de Xi montre que l’économie a augmenté d’au moins 4,4% en 2022

Le produit intérieur brut de la Chine a dépassé 120 000 milliards de yuans (17 400 milliards de dollars ou environ 300 000 milliards de rands) cette année, a déclaré le président Xi Jinping, suggérant que l’économie a augmenté d’au moins 4,4 % en 2022.

Le PIB était de 114 900 milliards de yuans en 2021, selon les estimations révisées du Bureau national des statistiques plus tôt cette semaine. Xi a donné le chiffre pour 2022 dans un discours du Nouvel An samedi.

“L’économie chinoise est restée la deuxième plus grande au monde et a connu un développement solide”, a déclaré Xi.

L’expansion de la Chine cette année a été battue par des épidémies répétées de Covid, un effondrement persistant du marché immobilier, une demande de consommation atone et un appétit décroissant des étrangers pour les produits chinois ont contribué au ralentissement. Il fait face à davantage de perturbations dans les mois à venir après que le gouvernement a brusquement abandonné la stratégie Covid Zero au moment même où les cas augmentaient en hiver.

Les analystes prévoient que la croissance du pays ralentira à 3 % en 2022. L’activité économique de décembre s’est contractée le plus par rapport au mois précédent depuis février 2020, selon les données manufacturières et non manufacturières publiées samedi.

Les économistes voient une possibilité croissante d’un rebond plus rapide et plus fort plus tard en 2023. Après le démarrage probablement lent de la période de janvier à mars, la croissance devrait remonter à 4,8 % pour l’année, selon l’estimation médiane des économistes interrogés. par Bloomberg.

“L’économie chinoise jouit d’une grande résilience, d’un énorme potentiel et d’une grande vitalité”, a déclaré M. Xi. “Les fondamentaux soutenant sa croissance à long terme sont restés solides.”