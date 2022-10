L’estimation d’expédition de l’iPhone 14 Pro s’étend jusqu’à la mi-novembre pour certaines configurations

La demande pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max ne montre aucun signe de ralentissement, les vérifications effectuées par The Apple Post montrant que les estimations d’expédition pour les modèles s’étendent désormais jusqu’à la mi-novembre pour certaines configurations, qui affichent des délais. jusqu’à la deuxième semaine du mois au Royaume-Uni.

Apple a annoncé l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max le mois dernieravec un tout nouvel écran Always-On, le tout premier appareil photo 48MP sur iPhone, Crash Detection, Emergency SOS via satellite et une nouvelle façon de recevoir des notifications et des activités avec “Dynamic Island”, qui remplace l’encoche trouvée sur modèles d’iPhone précédents.

Les précommandes pour l’appareil ont commencé en septembre, les estimations d’expédition glissant rapidement moins d’une heure après la mise en ligne des commandes.

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont disponibles en violet foncé, argent, or et noir spatial dans des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To.

