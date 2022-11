Lesters Awards : Frankie Dettori Ryan Moore et Paddy Brennan nominés pour la course de l’année | Nouvelles de la course

Frankie Dettori et Ryan Moore ont été nominés pour Ride of the Year aux Lesters Awards le mois prochain, qui seront diffusés en exclusivité sur Sky Sports Racing le 16 décembre.

Dettori figure sur la liste Flat Ride of the Year après sa course gagnante sur Trawlerman lors de la réunion d’Ebor à York, tandis que Moore a donné à Cleveland une course exceptionnelle pour décrocher la Chester Cup en mai pour Aidan O’Brien.

Ce duo est rejoint par Tom Marquandqui a donné à Quickthorn un excellent tour de tête pour remporter les Henry II Stakes à Sandown et Jonny Tourbe qui a gagné sur Rocket Rod en juin à Newcastle.

Image:

Quickthorn et Tom Marquand remportent la Lonsdale Cup





Paddy BrenanLe tour de Knight Salute dans le Grade One Jewson Anniversary 4-yo Juvenile Hurdle à Aintree a remporté une nomination dans le Jump Ride of the Year, aux côtés de Tom Bellamy (Rookie Rouge), Charlie Deutsch (Parc Burrows) et Derek Renard pour sa chevauchée patiente sur Corach Rambler dans l’Ultima Handicap Chase au Festival.

Les fans peuvent désormais voter pour le Jump Ride of the Year sur attheraces.com/lesters et pour le Flat Ride of the Year sur racingtv.com/lesters, les sondages se terminant à minuit le 27 novembre, les résultats étant annoncés sur Sky Sports. Spécial Racing Lesters Awards le vendredi 16 décembre.

Image:

Paddy Brennan et Davy Russell s’embrassent après qu’une ex aequo ait été initialement appelée





Ian McMahon, directeur général de la PJA, a déclaré: “Les Lester ont traditionnellement été présentés lors d’une cérémonie de remise de prix glamour mais malheureusement, en raison du climat économique difficile qui a suivi la pandémie de Covid-19, il n’était pas financièrement viable pour nous d’héberger un événement en direct cette année sans parrainage suffisant.

“Cependant, nous sommes ravis que Sky Sports Racing ait gentiment accepté d’organiser à nouveau une spéciale Lesters comme ils l’ont fait en 2021. Ce sera certainement une autre soirée amusante pour nos lauréats ainsi que pour les téléspectateurs de Sky Sports Racing.

“Les listes restreintes pour les manèges plats et sauts de l’année sont choisies par les experts en forme de Sky Sports Racing et Racing TV et c’est formidable de voir une gamme variée de manèges de qualité qui ne proviennent pas seulement des plus grandes réunions.

“Je tiens à féliciter tous les nominés d’avoir fait partie de la liste restreinte et à remercier les téléspectateurs de Sky Sports Racing et Racing TV d’avoir choisi le gagnant ultime dans chaque code.”

Pour voter, cliquez ICI.