Lesters 2022 : William Buick, Hollie Doyle, Frankie Dettori et le trio Moore parmi les nominés | Nouvelles de la course

Frankie Dettori, William Buick et le trio Moore Jamie, Josh et Ryan font partie des nominés pour les prix aux Lesters de ce mois-ci, qui seront annoncés le 16 décembre.

Le champion Jockey Buick rejoint le pilote vainqueur du Derby Richard Kingscote, Paul Mulrennan et l’ambassadrice de Sky Sports Racing Hollie Doyle pour être nominé pour le Flat Jockey de l’année.

Buick, Doyle et Mulrennan ont également été nominés pour la reconnaissance spéciale Flat Jockey, tandis que les nominés pour la reconnaissance spéciale Jump Jockey incluent David Bass, Tom Scudamore et Josh Moore, qui s’est remarquablement remis de blessures graves subies lors d’une chute à Haydock en avril.

Soulcombe et Hollie Doyle ont détruit leurs rivaux dans le Melrose à York





Le jump jockey de l’année semble très compétitif, avec le champion jockey Brian Hughes parmi Jamie Moore, Sam Twiston-Davies et Sean Bowen.

L’apprenti de l’année tant convoité sera disputé entre Rhys Clutterbuck, Harry Davies, Ryan Sexton et l’apprenti champion Benoit de la Sayette, tandis que les nominés du jockey conditionnel de l’année incluent Mitch Bastyan, Kevin Brogan, Theo Gillard et Fergus Gregory.

Knight Salute monté par Paddy Brennan (à gauche) et Pied Piper monté par Davy Russell sautent le dernier résultant en une égalité entre les deux (résultat provisoire en attendant l’enquête d’un steward) dans le Jewishon Anniversary 4-YO Juvenile Hurdle à Aintree Race





Ces nominés rejoignent le Jump and Flat Ride of the Year annoncé le mois dernier, mettant en vedette Dettori et Ryan Moore ainsi que Charlie Deutsch et Paddy Brennan avec la clôture du vote la semaine dernière.

Les gagnants de chaque prix seront annoncés lors d’une soirée spéciale Sky Sports Racing Lesters Awards le vendredi 16 décembre. Les gagnants et les invités spéciaux seront rejoints en studio par les présentateurs réguliers Luke Harvey et Jason Weaver.

De plus, un «Prix honorifique Lester Piggott» spécial sera présenté le soir à la mémoire de Lester après son décès plus tôt cette année, le récipiendaire étant choisi par sa fille, Maureen Haggas.

Ian McMahon, PDG de la PJA, a déclaré : “The Lesters célèbre le pool incroyablement talentueux de Jockeys dans les deux codes du sport. Nous sommes ravis que Sky Sports Racing puisse nous aider dans la production de l’émission en direct le 16 décembre et souhaitons bonne chance à tous les nominés.”