Lesters 2022: William Buick défend le titre de Flat Jockey de l’année alors que Brian Hughes remporte le prix du meilleur saut | Nouvelles de la course

William Buick et Brian Hughes ont ajouté les trophées Lesters Jockey de l’année à leurs victoires respectives de Champion Jockey en 2022.

Buick a remporté le Flat Jockey of the Year après une saison époustouflante qui comprenait la victoire classique sur Native Trail, le succès de Royal Ascot sur Coroebus et un nombre remarquable de gagnants avec plus de 150 à son actif.

Hughes a retrouvé son titre de Champion Jump Jockey avec plus de 200 gagnants au cours de la saison 2021-22, et a démarré sa course pour une troisième couronne, avec déjà 114 au tableau cette fois-ci.

Image:

Buick tient en l’air le trophée des champions jockeys à Ascot





Parmi les autres prix décernés lors de l’émission spéciale Lesters de Sky Sports Racing, citons des prix de reconnaissance spéciaux pour Paul Mulrennan et Josh Moore, qui ont subi une horrible blessure plus tôt cette année à la suite d’une chute à Haydock.

Parler à Sky Sport RacingBuick a déclaré : “C’est un prix très spécial à recevoir et c’est encore plus spécial en ce sens qu’il a été voté par tous les jockeys de la salle de pesée.

“C’est très bien qu’ils aient voté pour moi et j’en suis très reconnaissant – j’en suis incroyablement touché.

“C’est une si belle récompense à recevoir car elle a été votée par tous mes collègues, alors merci à eux tous.”

La formidable course gagnante de première année de Paddy Brennan sur Knight Salute à Aintree lui a valu le Jump Ride of the Year, tandis que le succès de tissage plus bas mais tout aussi impressionnant de Jonny Peate sur Rocket Rod à Newcastle en juin a été couronné Flat Ride of the Year.

Image:

Paddy Brennan (à gauche) a remporté le Jump Ride of the Year pour son effort sur Knight Salute à Aintree en avril





Deux jeunes de haut vol ont également été couronnés, Benoit de la Sayette remportant le titre d’apprenti jockey de l’année et Kevin Brogan remportant le conditionnel jockey de l’année.

Le prix honorifique Lester Piggott s’ajoute aux prix 2022, avec Luke Morris, qui a récemment dépassé les 2 000 lauréats en carrière, le premier récipiendaire du prix.

Image:

Luke Morris pose avec Alpinista après avoir remporté le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe





Sélectionnée par la fille de Lester, Maureen Haggas, elle a commenté : “Je tenais à saluer particulièrement sa course sur Alpinista dans l’Arc et vraiment pour son super palmarès à ParisLongchamp.

“Ce n’est peut-être pas le jockey le plus stylé, mais il a fait une course vraiment cool, confiante et accomplie pour remporter l’Arc. C’était une excellente performance de Luke.”