Lester Piggott Stakes: Sea Silk Road assure la victoire poignante de Maureen Haggas à Haydock | Nouvelles de la course

Tom Marquand a livré Sea Silk Road à la perfection pour donner à William Haggas un succès approprié dans les Sky Bet Lester Piggott Stakes à Haydock.

Haggas et Marquand se sont combinés pour remporter le concours – qui est enregistré sous le nom de Pinnacle Stakes – avec Sea La Rosa il y a 12 mois, mais la victoire de cette année avait un sens supplémentaire avec le concours du groupe trois renommé en l’honneur de Piggott, qui n’était pas seulement une salle de pesée légende, mais aussi le beau-père de Haggas.

Bien que la course ait perdu un peu de piquant lorsque Mimikyu de John et Thady Gosden a été déclaré non-coureur avant que les coureurs ne se dirigent vers le poste, il y avait néanmoins un casting restreint mais sélectionné sur la piste du Lancashire et c’est le raider allemand Nachtrose qui les a menés. les premières étapes de Modaara de Roger Varian alors que le quintette courait en file indienne.

Marquand avait l’éventuel vainqueur ancré à l’arrière, assis sur la queue de Ryan Moore et du favori Time Lock, et bien que Moore se soit rapidement éloigné alors que les coureurs retournaient à la maison, Marquand n’avait pas encore paniqué à bord de l’éventuel vainqueur comme il se mit à traquer ceux qui dirigeaient les affaires.

Modaara a lancé un défi à deux stades de chez lui, mais l’œil a toujours été attiré par Sea Silk Road qui s’avérerait être le plus grand danger de Nachtrose dans les phases finales et après avoir passé la vitesse supérieure avec un furlong à courir, le détenu de Somerville Lodge était bien dans contrôle alors qu’elle dépassait le raider tard pour marquer par trois quarts de longueur à 9/2.

Piggott a monté ses premiers et derniers vainqueurs à Haydock et sa fille Maureen Haggas, épouse et assistante de l’entraîneur gagnant, était ravie du résultat.

Image:

Sea Silk Road (jaune et violet) relève le défi de Nachtrose à Haydock





Elle a déclaré: « C’est la course de mon père et des choses comme ça n’arrivent pas toujours, donc c’est bien quand ça arrive.

« Kirkland [Tellwright, clerk of the course] et je parlais depuis un moment car nous voulions avoir une course ici, pour des raisons évidentes. C’était juste une question de savoir lequel et c’est une belle course par une belle journée et un tremplin vers d’autres choses.

« Ce sera Lester Piggott pour toujours, ce qui est bien. Il faisait évidemment partie intégrante de ma vie et nous partagions beaucoup d’intérêts. C’était dur pour nous tous quand il est mort et il me manque terriblement. »

Image:

Maureen Haggas (à droite) reçoit le tout premier trophée Lester Piggott Stakes





Jumby écrase un raider australien dans John of Gaunt

Jumby a montré son amour de sept stades une fois de plus en réclamant le Sky Bet Jean de Gaunt Stakes.

Le fils d’Eve Johnson Houghton de New Bay a remporté les Hungerford Stakes du groupe deux sur la distance l’été dernier et en évitant une pénalité pour ce succès ici, le favori 9/4 a pleinement utilisé cet avantage pour prendre le dessus sur le raider australien The Astrologist dans la clôture étapes.

Reculant à la fois en voyage et en grade après avoir battu à cheval dans les Lockinge Stakes la dernière fois, Jumby a été positionné vers l’arrière par le jockey Charlie Bishop alors que l’astrologue était hors des portes et rapidement dans la foulée entre les mains de Ryan Moore.

Cependant, la longue ligne droite de Haydock a fourni à Bishop tout le temps dont il avait besoin pour attraper le speedster australien et avec El Caballo de Karl Burke subissant des interférences à un moment crucial, Jumby a reçu beaucoup de lumière du jour pour relever son défi, croisière vers un confortable succès d’une longueur et demie dans les phases finales.

Image:

Jumby bat The Astrologist pour remporter le John of Gaunt Stakes





Régional prépare la candidature de Nunthorpe avec la victoire d’Achille

Une inclinaison à la gloire du groupe un dans le Nunthorpe à York est à l’ordre du jour pour Régional après une nette victoire dans le Sky Bet Achille Stakes à Haydock.

Placé à plusieurs reprises la saison dernière, y compris une deuxième place dans une course précieuse au Qatar avant de terminer troisième de la Stewards ‘Cup à Goodwood, le speedster d’Ed Bethell a débuté avec succès sa campagne de cinq ans dans une entreprise handicap à York le mois dernier.

Il a fait face à une montée en classe dans cette épreuve de Listed longue de 5 000 mètres, mais s’est montré plus qu’à la hauteur de la tâche aux mains de Callum Rodriguez.

Le tir 5/1 a tracé une piste au centre de la piste et tandis que Frankie Dettori a fait de son mieux pour obtenir l’Equilateral favori 3/1 à des conditions contre le rail des tribunes, Regional était finalement bien en tête en passant le poteau avec une longueur. et un quart à la main.

Image:

Régional (manches bleues, centre) remporte le Sky Bet Achilles Stakes pour Ed Bethell





Pendant ce temps, les formés par Julie Camacho Raatea (13/2) pourrait rejoindre son compagnon d’écurie et son compatriote Shaquille, propriété de Martin Hughes, à Royal Ascot, après avoir produit une présentation de jeu pour remporter le Sky Bet Révérence Handicap sur six stades.

Cette victoire a ouvert la possibilité de participer aux Wokingham Stakes lors de la réunion royale, avec Raatea raccourci en 16/1 pour ce concours après avoir retenu l’attention d’Emperor Spirit et de Frankie Dettori.

Image:

Raatea (proche) remporte le Sky Bet Reverence Handicap à Haydock sous James Doyle





Les formés par Charlie Fellowes Cumulonimbus (6/1) conduit de pilier en poteau dans le Mieux parier avec Sky Bet Handicap sous une conduite bien jugée de Harry Davies.

Le joueur de quatre ans a parcouru chaque mètre de la course en marquant à Newmarket le mois dernier et a répété la tactique sur le Merseyside, dominant de l’avant et en gardant suffisamment dans sa manche pour repousser le défi de Live Your Dream, absent depuis longtemps, d’une demi-heure. longueur.