Lester Piggott décède à l’âge de 86 ans: les courses de chevaux pleurent la perte d’un colosse avec une volonté de fer de gagner | Nouvelles de la course

Lester Piggott était sans aucun doute le meilleur jockey de sa génération, et probablement de tous ceux qui l’ont précédé ou suivi.

Grand pour un jockey à plus de 5 pieds 7 pouces, “The Long Fellow”, comme il a été affectueusement tagué, s’est associé à plus de 5 000 gagnants dans le monde.

Homme de très peu de mots et parfois pas du tout, il était aussi connu que n’importe quelle icône du football moderne.

Sa carrière en selle ne sera jamais égalée, et s’il y a eu des bas occasionnels – rien de plus que de purger 366 jours d’une peine de trois ans de prison prononcée en 1987 pour fraude fiscale et d’être dépouillé de son OBE décerné par la reine – il étaient beaucoup plus hauts.

Lester Keith Piggott est né à Wantage, Berkshire, le 5 novembre 1935, et a été élevé dans une famille de courses fidèles.

Image:

Piggott photographié quittant l’hôpital Queen Victoria où il se remettait d’une fracture à la jambe lors d’une chute à Lingfield Park





Son père Keith a entraîné un vainqueur du Grand National, son grand-père Ernest a remporté trois fois la grande course d’obstacles et sa mère Iris était la fille du jockey vainqueur de la Classique Fred Rickaby.

Le jeune Piggott a remporté sa première course en août 1948 à l’âge de 12 ans sur The Chase dans le Wigan Lane Selling Handicap à Haydock Park.

La piste du Merseyside a également été, à juste titre, la scène de son dernier vainqueur – Palacegate Jack en octobre 1994. Il approchait de son 59e anniversaire.

Dans les années qui ont suivi, il y a eu la petite affaire de 30 victoires dans les Classiques anglaises, dont neuf dans le Derby, et 116 vainqueurs à Royal Ascot. Il a été sacré champion jockey 11 fois.

Remarquablement, il est revenu d’une retraite avortée pour réaliser l’un de ses plus grands exploits à l’âge de 54 ans lorsqu’il a marqué à la Royal Academy dans le Breeders ‘Cup Mile.

Comme la plupart des jockeys, sa carrière a été jonchée de blessures, un exemple particulièrement effrayant étant celui qu’il a subi en 1992 lors d’une chute du sprinteur formé par Richard Hannon, M. Brooks.

Image:

Crepello et Piggott ont prouvé une combinaison imbattable dans le Derby de 1957





Le cinq ans s’était rendu à Gulfstream Park pour le Breeders’ Cup Sprint après sa victoire dans le Prix de l’Abbaye.

Cependant, cela s’est terminé tragiquement avec le cheval qui s’est cassé une jambe et Piggott a été assommé et piégé sous le cheval tombé. Il a subi plusieurs fractures et un poumon effondré, ce qui l’a forcé à manquer les trois mois suivants.

Et tout cela s’est produit malgré une lutte désespérée avec son poids.

La carrière de Piggott ne peut être définie par des statistiques, aussi impressionnantes soient-elles.

Dans le monde de la course, il était un colosse, et si son comportement ne favorisait guère l’affection – il parlait peu et était autrefois décrit comme ayant “un visage comme une tombe bien entretenue” – son habileté consommée en selle lui valait un respect total.

Il y avait aussi sa volonté de fer de gagner.

Image:

La reine regarde Piggott monter son cheval Milford lors de la réunion du Derby à Epsom





Cela s’est manifesté dans sa célèbre chevauchée d’arrivée, lorsqu’il soulevait presque son cheval au-dessus de la ligne à l’aide d’une application libérale rat-a-tat-tat du fouet, ce qui serait mal vu de nos jours.

Il n’a pas non plus hésité à se moquer de ses collègues de la salle de pesée lorsqu’il a repéré l’opportunité de monter à bord d’un autre grand vainqueur de la course.

Mais sa force était alliée à une touche délicate qui faisait de lui l’artiste suprême à cheval, comme lorsqu’il a poussé le fatigant Ribero sur la ligne en terrain lourd pour une victoire à la tête courte dans le St Leger 1968, son fouet inutilisé.

Il y avait tellement de manèges mémorables – Commanche Run dans le St Leger 1984; Sir Ivor dans le Derby de 1968 ; l’incomparable Nijinsky dans le King George VI And Queen Elizabeth Stakes de 1970 – l’année du triomphe de la Triple Couronne du cheval – et Roberto dans le Derby de 1972.

Il a été un pionnier de la pige parmi les jockeys – bien que bon nombre de ses grandes victoires aient été remportées par un autre grand coureur, Vincent O’Brien.

Tout au long de la fin des années 1960 et des années 1970, ils ont dominé le sport, avec l’aide du propriétaire Robert Sangster, envoyant un torrent de champions depuis la base de l’entraîneur Ballydoyle en Irlande.

Image:

Piggott à bord de Nijinsky avant la victoire dans les 2000 Guinées à Newmarket





Ce sont O’Brien et Sangster, ainsi que le gendre de l’entraîneur John Magnier, qui ont mis en place l’opération Coolmore, extrêmement réussie, dans le comté de Tipperary, aujourd’hui l’un des plus grands empires de course au monde.

O’Brien et Piggott ont cultivé plusieurs des grandes courses, dont neuf Classiques, avant que le couple ne se sépare en 1980 – Piggott s’associant à un autre titan du Turf, l’entraîneur Henry Cecil.

Une glorieuse anecdote de Piggott concerne le Derby de 1984, dans lequel Pat Eddery avait été battu de manière sensationnelle contre le vainqueur des 2000 Guinées, El Gran Senor. Piggott a vu plus tard les O’Brien et Sangster rassemblés et est passé tout droit en marmonnant “Je me manque?” comme il allait.

Les bookmakers le craignaient et bon nombre de ses courses ont été envoyées à des cotes beaucoup plus courtes que ce qui était justifié, simplement à cause du volume d’argent des parieurs qui avaient une foi implacable en leur homme.

L’expression «favori des femmes au foyer» a été inventée pour lui, et il a toujours été celui vers lequel les joueurs se tournaient une fois par an lorsqu’il s’agissait d’Epsom en juin.

Image:

Piggott (casquette jaune) part rouler à Epsom





Piggott – qui a passé un séjour en soins intensifs en 2007 dans un hôpital suisse avec une maladie cardiaque – était associé à de nombreux grands chevaux, dont Nijinsky, double vainqueur du Prix de l’Arc de Triomphe Alleged, triple vainqueur de la Gold Cup Ascot Sagaro et le globe-trotteur merveille jument Dahlia.

Maître tacticien avec de la glace dans les veines, il avait un style unique – son dos en l’air tout au long d’une course avant de se baisser pour une arrivée – qui n’a jamais été égalé.

En 1961, Piggott a épousé Susan Armstrong, la fille de l’entraîneur Sam Armstrong, et le couple a déménagé à Newmarket.

Ils se sont ensuite séparés mais sont restés mariés, Piggott s’installant en Suisse. La fille aînée Maureen est mariée à l’entraîneur vainqueur du Derby William Haggas et la plus jeune fille Tracy est une animatrice sportive avec RTE en Irlande.

Image:

Piggott pose pour une photo avec AP McCoy en 2016





Piggott laisse également un fils, Jamie, issu d’une relation avec Anna Ludlow, son assistante personnelle à l’époque.

Énumérer les plus grandes performances d’équitation de Lester prendrait un certain temps, mais celle qu’il a particulièrement appréciée a été la victoire de la Royal Academy.

Piggott avait pris sa retraite dans un feu de publicité en 1985 et avait suivi une formation, envoyant un vainqueur à Royal Ascot. Il était donc presque impensable qu’il revienne en selle, surtout après son séjour en prison, mais il l’a fait en 1990 – sur le point d’avoir 55 ans et à quelques jours de la retraite.

En moins de quinze jours, il avait fait équipe avec son ancien allié O’Brien pour monter à la Royal Academy de Belmont Park – et avec tout le tiret et la conduite familiers intacts, il a amené le cheval avec une course tardive passionnante pour arracher l’un des plus grands prix du monde.

“La Royal Academy le fait et la légende vivante sortie de sa retraite, Lester Piggott, 54 ans, réussit la surprise !” s’est exclamé le commentateur de course Tom Durkin sur NBC.

Lors de la mêlée médiatique après la course, Piggott a été émerveillé par Brough Scott pour Channel 4: “Cela fait 20 ans que Nijinsky, est-ce que tout est toujours là pour vous?”

Piggott a simplement dit: “Vous n’oubliez jamais, n’est-ce pas?”