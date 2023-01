L’establishment de Davos révèle qui il craint vraiment — RT World News

Le Forum économique mondial de cette année a présenté des appels à “maîtriser l’avenir” et a blâmé les populistes de droite pour la méfiance croissante envers les élites mondiales

Le Forum économique mondial de Davos était autrefois LE lieu pour voir et être vu, mais l’idée que les personnes les plus riches et les plus influentes du monde s’affairent autour d’un programme commun pour le monde a perdu de son lustre à mesure que les politiques colportées par ses participants se déclenchent. scepticisme accru parmi les citoyens moyens.

Le fondateur du Forum, Klaus Schwab, le leader de facto de l’organisation, a enchaîné les tubes désagréables les uns après les autres ces dernières années. Il a parlé de la façon dont l’organisation “Pénètre dans les armoires” des gouvernements dans ses efforts de recrutement. Il a inventé le terme «The Great Reset», sur lequel il a publié un livre quelques mois seulement après le début de la pandémie de Covid-19 en juillet 2020, préconisant que la pandémie soit utilisée comme source d’inspiration pour “réinventer notre monde” à une époque où une grande partie du globe était confinée sur ordre de leurs gouvernements – dont de nombreux membres étaient des habitués de Davos. Il y avait peu d’appétit pour transformer les verrouillages en un changement de mode de vie permanent, mais voici que Klaus faisait la promotion des avantages d’enterrer l’ancienne vie – le tout sous prétexte d’un événement que le WEF avait déjà organisé en octobre 2019 à New York, juste avant le crise, dans un exercice appelé “Event 201”. “L’exercice réunira des chefs d’entreprise, du gouvernement, de la sécurité et de la santé publique pour faire face à un scénario hypothétique de pandémie mondiale”, avait alors annoncé le WEF. C’est juste un peu trop flippant.

C’est l’effort constant de coordination mondiale descendante autour d’intérêts financiers obscurs blanchis par le biais de l’agenda de Davos qui irrite l’homme du commun. Le fait qu’un seul dirigeant d’un pays du G7 ait assisté à l’événement de cette année en dit long sur la façon dont il est désormais mal perçu. La première ministre de la province de l’ouest du Canada, l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré à propos du WEF après la cérémonie d’assermentation de son cabinet en octobre dernier : “Je trouve cela de mauvais goût lorsque des milliardaires se vantent du contrôle qu’ils ont sur les dirigeants politiques. C’est offensant… les personnes qui devraient diriger le gouvernement sont celles qui votent pour elles. Très franchement, jusqu’à ce que cette organisation arrête de se vanter du contrôle qu’elle exerce sur les dirigeants politiques, je n’ai aucun intérêt à m’impliquer avec eux.















Les personnes invitées à prêcher à l’autel lors de la grand-messe du mondialisme cette année semblaient savoir exactement quel genre de sermon la foule voulait entendre. Le chancelier allemand Olaf Scholz était apparemment le seul dirigeant du G7 à penser qu’il serait beau d’être vu traîner avec les maîtres non élus de la planète alors que les Occidentaux – et les Européens en particulier – sont aux prises avec le coût élevé des politiques de leurs gouvernements dans leur pays. vie quotidienne. Scholz a doublé les mêmes rêves verts qui ont mis l’économie allemande en péril sans plan de secours viable une fois que l’Union européenne a effectivement coupé l’énergie russe par des sanctions.

« Plus important encore, notre transformation vers une économie climatiquement neutre, la tâche fondamentale de notre siècle, prend actuellement une toute nouvelle dynamique. Pas malgré mais à cause de la guerre russe et de la pression qui en résulte pour nous, Européens, de changer. Que vous soyez chef d’entreprise ou militant pour le climat, spécialiste des politiques de sécurité ou investisseur, il est désormais clair pour chacun d’entre nous que l’avenir appartient uniquement aux énergies renouvelables. Pour des raisons de coût, pour des raisons environnementales, pour des raisons de sécurité, et parce qu’à long terme, les énergies renouvelables promettent les meilleurs rendements », Scholz a déclaré dans son allocution.

Pendant ce temps, l’Allemagne rallume ses centrales au charbon et reconsidère sa sortie du nucléaire. Que diriez-vous de vous inquiéter du fonctionnement de l’industrie allemande l’année prochaine alors que les initiatives vertes, telles que les importations d’hydrogène du Portugal et de la Norvège, ne devraient même pas démarrer avant au moins 2030 ? Scholz a profité de son temps sur le podium à Davos pour blanchir les incertitudes économiques auxquelles l’Allemagne est confrontée à la suite des sanctions énergétiques de l’UE contre la Russie. En d’autres termes, les espoirs et les rêves verts ont occupé le devant de la scène dans ce discours aux investisseurs mondiaux, offrant ainsi une distraction pratique des réalités actuelles les plus inquiétantes.

L’écoblanchiment a été rejoint à Davos par le lancement d’initiatives anti-démocratiques par le biais d’inquiétudes à la traîne. Lors d’une table ronde consacrée à “perturber la méfiance” – qui aurait vraiment dû s’appeler “Comment pouvons-nous amener les gens à mieux avaler nos bêtises?” – Richard Edelman, PDG de la société de communication mondiale éponyme, a imputé les déraillements à la droite. «Mon hypothèse à ce sujet est que les groupes de droite ont fait un très bon travail pour priver les ONG de leurs droits. Ils ont contesté les sources de financement. Ils vous ont associé à Bill Gates et George Soros. Ils ont dit que vous êtes des gens du monde, par opposition à ce que vous êtes, qui est local », Edelman a déploré, ignorant le fait qu’ils n’auraient pas eu besoin de faire voler leurs jets privés vers un “local” un événement. Ce qu’il attaque vraiment, ce sont les dissidents, dont beaucoup sont simplement populistes et de droite. Et sans aucun doute, le fait qu’ils creusent dans les intérêts particuliers blanchis par de nombreuses ONG rend le travail des professionnels des relations publiques comme Edelman plus difficile.















“Edelman est un être humain méprisable – son travail consiste littéralement à être un menteur professionnel!” Tweeté le milliardaire Tesla et le fondateur de SpaceX, Elon Musk, dont l’achat controversé de la plate-forme de médias sociaux et le renversement ultérieur de ses politiques de censure sévères ne l’ont pas vraiment fait aimer de la foule de Davos. Se moquant de l’appel de Schwab à “maîtriser l’avenir” dans le discours d’ouverture, Musk a tweeté, « ‘Master the Future’ n’a pas l’air inquiétant du tout… Comment le WEF/Davos existe-t-il ? Est-ce qu’ils essaient d’être le patron de la Terre ! ? » Musc alors a pris un sondage Twitter qui a révélé que 86 % des 2,4 millions de personnes interrogées ont répondu « non » à la question de savoir si le WEF devrait “contrôler le monde”.

Un porte-parole du WEF a déclaré que Musk n’avait pas été invité au rassemblement depuis 2015. Musk confirmé son manque d’intérêt à y assister : “La raison pour laquelle j’ai refusé l’invitation de Davos n’était pas parce que je pensais qu’ils étaient engagés dans des intrigues diaboliques, mais parce que cela semblait ennuyeux lol.”

Ennuyeux, en effet – de la même manière qu’une réunion culte où tout le monde hoche la tête en signe d’accord est une fête de la sieste. La dernière fois que les choses ont été même à distance intéressantes à Davos, c’est lorsque l’ancien président américain Donald Trump s’est présenté et a rejeté le mantra de Davos de la catastrophe du changement climatique. “Le message représente un changement radical par rapport au manuel officiel du Forum économique mondial, où le thème de cette année est” Parties prenantes pour un monde cohésif et durable “”, a écrit CNN en janvier 2020.

Qui leur a demandé, cependant? Ces élites ne représentent les intérêts de personne mais les leurs, qui sont économiques et profitent à leurs actionnaires – d’où le nom du forum. Si le citoyen moyen prend maintenant conscience du fait que tout ce qui sort de Davos doit être examiné à travers cette lentille, alors cela ne peut être qu’une bonne chose pour la liberté, la démocratie et la souveraineté nationale.