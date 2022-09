L’est du Québec et les Îles-de-la-Madeleine restent sous état d’urgence alors que Fiona frappe la côte

La tempête post-tropicale Fiona s’est abattue sur l’est du Québec tôt samedi matin, forçant des évacuations et des fermetures de routes aux Îles-de-la-Madeleine, qui demeurent sous état d’urgence.

Lors d’une conférence de presse samedi, le maire suppléant des Îles-de-la-Madeleine, Richard Leblanc, a indiqué que plusieurs évacuations ont eu lieu dans la nuit et tôt ce matin.

“La nuit est finie, mais la tempête n’est pas finie”, a déclaré Leblanc.

Il a déclaré que 22 personnes ont été évacuées jusqu’à présent, dont six qui ont pu trouver refuge auprès de leur famille. Quatre sites sont disponibles pour toute personne déplacée, a déclaré Leblanc, soulignant qu’ils ont plus de capacité, si nécessaire.

Alors que les vents se sont légèrement calmés samedi à midi, Leblanc a déclaré qu’ils devraient reprendre.

Les routes sont toujours fermées à travers l’île, avec des arbres, des inondations et des débris rendant les déplacements dangereux. Les résidents sont également invités à limiter leur consommation d’eau, car certaines pompes à eau municipales fonctionnent sur des génératrices.

Des chalets riverains aux Îles-de-la-Madeleine semblent avoir vu leurs murs éventrés par Fiona. (Karine Bastien/Radio Canada)

Hydro-Québec a déclaré que le retour de l’électricité aux pompes était une priorité. Actuellement, environ 1 104 clients sont privés d’électricité dans l’archipel. Les équipes tenteront de réparer les lignes électriques tant qu’il est sécuritaire de le faire, a déclaré un porte-parole.

L’un des deux câbles de télécommunications qui alimentent les Îles-de-la-Madeleine a été endommagé, mais il n’y a actuellement aucun impact sur le signal Internet et les communications électroniques.

La Réseau intégré de communications électroniques des Îles-de-la-Madeleine (REICEIM) a déclaré qu’il réparerait le câble dès que possible et que des mesures de secours sont en place au cas où les communications tomberaient en panne.

Fiona a commencé comme un ouragan et a été déclarée tempête post-tropicale vers minuit samedi, quelques heures avant de toucher terre au Canada atlantique.

De grosses vagues frappent un quai aux Îles-de-la-Madeleine lors du passage de la tempête post-tropicale Fiona. (Kate McKenna/CBC)

Le premier ministre promet un soutien financier

Sur la terre ferme, environ 5 700 personnes sont privées d’électricité dans la région de Gaspé, qui a décrété samedi son propre état d’urgence.

La route 132 a été complètement fermée dans les deux sens près de la ville de Percé en raison de poteaux électriques tombés. Comme aux Îles-de-la-Madeleine, certaines régions sans électricité sont invitées à conserver l’eau.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, a déclaré que les parties sud de la région – comme Haldimand, Sandy Beach, Douglastown, Seal Cove et York – étaient particulièrement touchées. La marée haute devrait arriver vers le milieu de l’après-midi, ce qui pourrait aggraver la situation, a-t-il ajouté.

Des maisons ont été déplacées sur cette rue riveraine des Îles-de-la-Madeleine. (Isabelle Larose/Radio Canada)

Il n’y a actuellement aucune inquiétude pour la santé ou la sécurité de quiconque, a-t-il déclaré.

S’adressant à la population samedi, le premier ministre sortant François Legault a déclaré qu’un programme financier – similaire à ceux mis en place après les inondations de Sainte-Marthe-sur-le-Lac en 2019 – sera mis en place.

«Je veux quand même rassurer les Québécois là-bas que tout ce qui n’est pas couvert par les assurances régulières, on s’assurera d’avoir un programme pour combler le vide», a déclaré Legault. “Mais personne n’est mort et c’est ce qui est le plus important.”

Il est trop tôt pour dresser un inventaire complet des dégâts et la tempête n’est pas terminée, a-t-il déclaré. Il a conseillé aux habitants de l’archipel de rester chez eux au moins jusqu’à ce soir, date à laquelle la tempête devrait ralentir.

Ceux de la Gaspésie devraient également faire attention car il y a eu des dommages, mais pas aussi graves que sur les îles, a déclaré Legault.

Fiona devrait parcourir la Basse-Côte-Nord tout au long de la soirée de samedi, de la nuit et du dimanche matin.

Une tente extérieure pour un événement dans la ville de Percé, en Gaspésie, n’a pas survécu aux vents violents. (Louis Pelchat-Labelle/Radio-Canada)

Bien que les vents devraient ralentir, des inondations et d’autres dommages sont toujours possibles, a déclaré Legault.

Il a reconnu que les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et que le gouvernement du Québec devra travailler avec les municipalités sur l’adaptation au climat.

Le gouvernement de la Coalition Avenir Québec de Legault avait précédemment promis 7 milliards de dollars pour améliorer les infrastructures face aux changements climatiques et électrifier les transports, bien que les municipalités n’aient pas encore reçu ces fonds.

Dégâts dispersés dans toute la région

Les bâtiments et les routes de la région ont été touchés. Aux Îles-de-la-Madeleine, une section du toit de l’église Saint-Pierre-de-La Vernière a été arrachée et a atterri dans le cimetière voisin.

La moitié du toit s’est envolée de l’église catholique Saint-Pierre-de-La Vernière à Cap-aux-Meules. Il a soufflé dans le cimetière. pic.twitter.com/645K9heukQ —@katemckenna8

Lyne Morissette, une chercheuse sur les animaux marins qui était en expédition dans la région, est coincée sur les îles avec son équipe en attendant la fin de la tempête.

Elle a dit qu’ils travaillaient par roulement pour protéger le navire, actuellement amarré au quai, et l’équipement à bord.

“L’eau était au niveau du quai presque partout, et tout le monde est sur ses gardes”, a-t-elle déclaré à Radio-Canada. “Mais c’est beau de voir la solidarité des gens – les pêcheurs, l’équipage.”

Sur terre, les résidents des Îles-de-la-Madeleine subissent également les effets de Fiona. En regardant sa savonnerie artisanale samedi, Ariane Arseneau a trouvé son commerce en grande partie sous l’eau.

“J’espère que nous n’aurons pas trop de dégâts à l’intérieur, mais il y a beaucoup d’eau”, a-t-elle déclaré à CBC. “Il y a plus d’eau que Dorian [in 2019].”

Arseneau a déclaré qu’elle avait passé la semaine dernière à se préparer à la tempête à venir. Elle n’avait rien laissé à l’extérieur et son employé d’été – qui vit habituellement dans le magasin – était en sécurité ailleurs pour le week-end.

“Nous sommes des insulaires. Nous ne sommes pas habitués à ce genre de conditions météorologiques extrêmes, mais nous sommes habitués aux vents violents, nous sommes habitués à être inondés”, a-t-elle déclaré.

“Tant qu’il n’y a personne de blessé, qu’aucune vie n’est perdue et que tout le monde est en sécurité, je vais bien. Les dommages structurels peuvent être réparés.”