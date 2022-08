L’Est du Congo commencera les vaccinations contre Ebola après la notification d’un nouveau cas

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une campagne de vaccination contre Ebola débutera jeudi dans la ville congolaise de Beni après qu’un nouveau cas de virus a été confirmé cette semaine, a annoncé mercredi l’Organisation mondiale de la santé.

Plus de 200 doses de vaccins sont arrivées à Beni, dans l’est de la République démocratique du Congo, a-t-il précisé.

Le dernier cas confirmé a été génétiquement lié à une épidémie de 2018-2020 dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, qui a fait près de 2 300 morts.

NOUVELLE INFECTION À EBOLA DANS L’EST DU CONGO LIÉE À L’ÉPIDÉMIE DÉVASTANTE DE 2018

Six personnes ont été tuées dans une autre flambée de cette même épidémie l’année dernière.

Un porte-parole de l’OMS a déclaré à Reuters que les vaccins avaient été fournis par l’organisation et que les vaccinations commenceraient jeudi.

Les forêts tropicales denses du Congo sont un réservoir naturel du virus Ebola, qui provoque de la fièvre, des courbatures et de la diarrhée, et peut persister dans le corps des survivants pour refaire surface des années plus tard.

Le vaste pays d’Afrique centrale a enregistré 14 épidémies depuis 1976. L’épidémie de 2018-2020 dans l’est a été la plus importante du Congo et la deuxième plus importante jamais enregistrée, avec près de 3 500 cas au total.

LE VIRUS MORTEL DE MARBURG COMME EBOLA POURRAIT « SE PROPAGER LOIN ET LARGE » S’IL N’EST PAS ARRÊTÉ : QUI

La flambée la plus récente au Congo s’est produite dans la province nord-ouest de l’Équateur. Il a été déclaré terminé en juillet après cinq décès.