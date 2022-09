L’Est du Canada durement touché par Fiona

La tempête – l’une des plus fortes à avoir jamais frappé le Canada – a frappé des villes côtières samedi matin, balayer les maisons et des toits, déracinant des arbres, inondant les routes, abattant des lignes électriques et obstruant les rues avec des débris. Deux personnes ont été entraînées dans l’océan, a indiqué la police, dont l’une est toujours portée disparue; l’autre a été secouru.